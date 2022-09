Mirel Rădoi răsuflă ușurat după U Craiova – Farul 4-3: „Le-am spus că plătesc eu masa dacă întoarcem scorul”

Antrenorul oltenilor și-a felicitat jucătorii pentru felul în care au evoluat și pentru că au reușit să întoarcă scorul într-un moment în care Farul părea că va câștiga confruntarea fără emoții.

Mirel Rădoi răsuflă ușurat după U Craiova – Farul 4-3

Mirel Rădoi a răsuflat ușurat după victoria obținută de , scor 4-3, partida cu cele mai multe goluri de până acum în SuperLiga.

„Eu cred că toate greșelile personale au fost datorită faptului că mișcările noastre au fost târzii, eram în contratimp. Mișcările noastre au fost întârziate.

Am reglat apoi unele lucruri, la pauză le-am spus că dacă am dat două goluri în prima repriză, putem să le mai dăm încă două goluri, cu condiția să nu mai primim unul

Noi am suferit în prima repriză, pentru că am pierdut repede mingea, le-am spus că dacă vom sta cu capul în pământ mai bine nu mai ieșim de la cabine. Le-am spus că plătesc eu masa dacă întoarcem scorul”.

„Nu e o mirare pentru mine Markovic!”

„Nu e o mirare pentru mine Markovic, să nu uităm că eu l-am adus la echipa națională. Soția lui a născut un băiețel, să fie sănătos, ne bucurăm pentru el. Nu are niciun kilogram în plus, poate e el mai globulos și putem să mai lucrăm la eliminarea țesutului adipos, însă nu are niciun kilogram în plus.

Aveam nevoie de Nistor, gândiți-vă că fără Nistor și Vînă trebuia să aducem doi fotbaliști tineri de la echipa a doua. I-am spus lui Vînă să nu uite că a fost cel mai bun pasator din campionat și că a fost la un pas să-l aduc la echipa națională”, a .

„Vedem dacă mai găsim jucători liberi, dar să fie calitativi nu cantitativi. Ar mai fi două poziții. La Arla a fost o situație specială, pentru că pe lângă faptul că ne doream un portar, aveam nevoie și de un lider.

Noi trebuie să luăm fiecare meci în parte și să urcăm cât mai mult în clasament”, a mai spus antrenorul oltenilor.