Mirel Rădoi vrea să îl surprindă pe Adrian Mutu în Rapid – U Craiova: „Amândoi ne cunoaștem principiile de joc”. Video

Universitatea Craiova se pregătește pentru derby-ul cu Rapid București, care se va juca sâmbătă, de la ora 20:30, pe stadionul Giulești. Mirel Rădoi a declarat că se cunoște foarte bine cu Adrian Mutu, iar cei doi vor încerca să se suprindă reciproc în confrunarea din etapa 18 din SuperLigă.

Mirel Rădoi și Adrian Mutu se întâlnesc în Rapid București – Universitatea Craiova: „Am fost doi ani colegi și la licența PRO”

Oltenii vin pe stadionul Giulești în speranța că vor obținele cele trei puncte și continuă parcursul de victorii din SuperLigă. și Adrian Mutu se cunosc foarte bine unul pe celălalt, iar antrenorul Universității Craiova se așteaptă ca meciul să se ridice la nivelul așteptărilor.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că va fi un derby atât pe teren, cât și în tribune. Un meci în care se întâlnesc doi antrenori care se știu foarte bine, pe lângă că am fost la naționala mare și Adi la naționala mică, noi am fost doi ani colegi și la licența Pro. Am fost colegi la echipa naționala atâta timp, am fost și adversari într-un meci în Champions League.

Este clar că amândoi ne cunoaștem principiile de joc, dar vom încerca să ne surprindem unul pe celălalt din punct de vedere tactic, dar eu cred că meciul se va ridica la nivelul așteptărilor”, a mărturisit Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

Antrenorul oltenilor a vorbit și despre situația jucătorilor din lotul Universității Craiova. Acesta a declarat că în afară de Elvir Koljic, oltenii au probleme cu fundașul brazilian adus în această vară la „Știința”, Raul Silva.

„Exceptând situația lui Elvir, avem ceva probleme cu Raul, dar restul jucătorilor din punct de vedere fizic sunt apți”, a declarat antrenorul Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, semnal de alarmă înainte de Rapid București – Universitatea Craiova: „În meciurile de acasă sunt mai multe puncte forte, decât puncte slabe”

Rapid București s-a descurcat foarte bine pe teren propriu în acest sezon, iar Mirel Rădoi a declarat că „alb-vișinii” sunt o formație reducatibilă pe stadionul Giulești. Acesta speră ca jucătorii „alb-albaștrilor” să profite de spațiile create de elevii lui Adrian Mutu.

„Mai ales în meciurile de acasă sunt mai multe puncte forte, decât puncte slabe, diferă jocul lor din deplasare față de jocul de acasă. Acasă sunt foarte puternici, liniile sunt foarte apropiate și destul de sus, totuși să sperăm că zonele rămase libere între fundașii centrali și fundașii laterali vor fi speculate de jucătorii noștri.

ADVERTISEMENT

S-au pregătit foarte bine săptămâna asta, exceptând meciul din Cupă și rezultatul pe care l-am avut cu Ocna Mureș. Sper să se ridice la așteptările atât noi, cât și lumea le are de la acest meci. În continuare sper să arătăm că ce s-a întâmplat miercuri a fost o simplă întâmplare.

ADVERTISEMENT

În primul rând cred că ne trebuie un echilibru între cele două faze, după acea cred că defensiv va trebui să închidem spațiile între compartimente, unde în partida tur au fost destul de mari. Foarte multe acțiuni ale Rapidului în zone laterale, unde și-au creat o superioritate și va trebui să avem grijă și acolo”, a spus Mirel Rădoi.

„Am văzut partida tur și cred că prin sistemul pe care îl avem acum, lucrurile acestea se vor îmbunătății”

În turul campionatului, a cedat în fața celor de la Rapid, scor 1-0, cu Laszlo Balint în funcția de antrenor. Mirel Rădoi a declarat că a văzut partida de pe stadionul „Ion Oblemenco” și crede că giuleșteni vor întâmpina mai multe probleme cu sistemul actual al oltenilor.

„Am văzut partida tur și cred că prin sistemul pe care îl avem acum, lucrurile acestea se vor îmbunătății. Vom încerca să ne surprindem unii pe ceilalți, dacă ne uităm în ultimele partide a abordat trei sisteme diferite. Din punctul nostru de vedere va încerca să închidă zona centrală, va încerca în momentul defensiv să blocheze rombul nostru în mijlocul terenului.

Cred că vor avea momente când va sta foarte sus, pentru că joacă acasă și în ultimele două partide au pierdut în fața proprilor suporteri. Noi suntem pregătiți prin sistemul nostru să construim în trei și în patru, pentru a crea o superioritate de la nivelul fundașilor centrali”, a declarat Mirel Rădoi.