Mirela Vaida, anunț surpriză pentru fanii Acces Direct. Ce decizie au luat producătorii emisiunii

Vedeta de la Antena 1 a venit cu un anunț surpriză pentru fani, o veste importantă care vine la început de sezon, odată cu alte schimbări care au loc în platou și nu numai.

Mirela Vaida a transmis că producătorii de la Acces Direct caută asistentă TV. În plus, fiecare fată care se prezintă la casting poate fi votată de cei de acasă.

Telespectatorii sunt invitați să aleagă asistenta care le place mai mult, a mai declarat . Așadar, oamenii sunt cei care decid aleasa.

Mirela Vaida, veste pentru fani. Ce a anunțat despre emisiunea Acces Direct

„Vine noul sezon Acces Direct și cu câteva schimbări, nu vorbim doar de ora pe care o vedeți deja schimbată, 16:30, țineți minte, vorbim și despre o căsuță nouă, cu schimbări care ne fac bine, pentru că întotdeauna noul aduce ceva proaspăt în viața noastră.

Dar vorbim și despre o nouă asistentă (…) însă, de cine anume nu știm, pentru că dumneavoastră veți decide.

Noi propunem mai multe asistente pentru emisiunea noastră, dar important este să aibă lipici la public, să transmită dincolo de sticlă, să vă placă cum arată, cum vorbește, cum se prezintă, știți dumneavoastră mai bine.

Așa că fiți cu ochii pe fiecare dintre ele pentru că astăzi vine prima. Nu ezitați să ne scrieți pe Whats App, pe Facebook sau pe orice altă cale.

Spuneți-ne părerea despre fiecare dintre ele, fiindcă, până la urmă dumneavoastră trebuie să vă placă”, a spus Mirela Vaida despre decizia luată de producătorii emisiunii pe care o moderează, scrie .

Acces Direct caută asistentă TV. S-a prezentat deja o candidată

Prezentatoarea a avut ocazia să cunoască deja o candidată pentru postul de asistentă. Este vorba de o tânără de 23 de ani, originară din București, care lucrează într-o sală de jocuri.

Andreea Diaconu are o înălțime de 1,83 m și a venit la Acces Direct să-și încerce norocul în . De asemenea, tânăra are experiență cu copiii pentru că are o soră mai mică decât ea.

„Vreau să schimb ceva în viața mea și consider că acesta ar putea fi începutul. Sunt săgetător, sunt născută pe 1 decembrie, româncă 100%.

Sunt bucureșteancă, am și o soră mai mică decât mine, mult mai mică. Am experiență cu copiii”, a spus prima candidată pentru postul de asistentă de la Antena 1.