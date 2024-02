Mirela Vaida, mesaj emoționant pentru ziua de naștere a fiicei sale. Carla împlinește 9 ani

Mirela Vaida, mesaj emoționant pentru a fiicei sale. Carla împlinește 9 ani. Prezentatoarea emisiunii Petrecem românește, de la Antena Stars, a organizat o petrecere pe cinste pentru copilă.

Mirela Vaida, postare specială pentru aniversarea fetei sale. Carla face 9 ani, pe data de 20 februarie. A fost deja sărbătorită

Mirela Vaida este foarte activă pe social media, unde în urmă cu puțină vreme a lăsat o postare specială pentru aniversarea fetei sale. Carla face 9 ani, pe data de 20 februarie și fost deja sărbătorită de familie și prieteni.

Interpreta de muzică populară recunoaște că fetița s-a făcut mare și că timpul a trecut mult prea repede. Și-ar dori să petreacă mai mult alături de unica sa fiica. Vedeta de la Antena Stars mai are doi băieți, Vladimir și Tudor Ștefan.

Cu această ocazie cântăreața de la Teatrul de Revistă Constantin Tănase a dezvăluit că fetița sa a avut parte de surprize încă din weekend, când cei dragi i-au organizat o zi de naștere cu tematică. Personajul Stitch a decorat tortul și alte elemente.

„Fetița mea s-a făcut mare! Carla mea a împlinit azi 9 ani! Nu știu când a trecut timpul, dar știu că încet-încet, ea se face domnișoară, și parcă, nu mă satur să stau cu ea!”, a transmis Mirela Vaida, pe pagina de .

Mirela Vaida, îndemn pentru fiica sa, Carla

Mirela Vaida are un îndemn prețios pentru , Carla, căreia îi transmite să fie fericită pentru că are alături niște părinți care o susțin la fiecare pas, orice decizie ar lua. Prezentatoarea este mândră de parcursul copilei.

„Petrecerea a început încă din weekend, când s-au adunat colegi, prieteni, verișori, bunici, frați. Am sărbătorit cu toții, am cântat, am dansat, am mâncat, ne-am bucurat unii de alții!

Să fii fericită, fetița mea! Mami și tati vor fi mereu alături și te vor susține necondiționat. Mulțumesc din toată inima tuturor celor prezenți. Nu m-aș fi descurcat fără voi.

Vă îmbrățișăm cu toată inima și vă mulțumim pentru urări”, a mai adăugat Mirela Vaida pe rețelele de socializare, unde a postat mai multe imagini de la petrecerea Carlei, care a împlinit frumoasa vârstă de 9 ani.