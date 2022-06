Mirko Ivanovski, anunț îngrijorător despre viitorul lui Dinamo: „Mi-au zis că nu sunt bani! În viitor ce facem?”

Mirko Ivanovski , iar atacantul macedonean a declarat că nu va mai continua la Dinamo, deși a primit o ofertă de prelungire.

Mirko Ivanovski a renunțat la mai multe salarii pentru a ajuta Dinamo: „Dar în viitor ce se face?”

Mirko Ivanovski a dezvăluit că nu va mai continua la Dinamo și a explicat că Dinamo se confruntă cu mari probleme financiare: „Eu am vrut să rămân, mi-au trimis şi contract. A trebuit să renunţ la salarii, am zis că nu e nicio problemă, ajut clubul, dar în viitor ce se va face? OK, eu renunţ la salariu, dar în viitor ce facem? Jucăm iar fără bani? Adică din buzunarul meu? Am vorbit, mi-au zis că nu sunt bani în momentul de faţă.

Mulţi jucători au renunţat la salarii, unul, două, trei. Da, am făcut asta pentru binele lui Dinamo. Nu ştiu dacă am ajutat pe teren, dar am ajutat financiar”, a declarat Mirko Ivanovski, pentru .

Fotbalistul a făcut dezvăluiri incredibile despre condițiile de la Dinamo: „A fost o perioadă în care nu aveam apă, nu aveam calorifere, vitamine, autocar. A venit domnul Rednic și a cumpărat calorifere. Mergeam la Săftica și făceam antrenament. Când a venit domnul Stoican, nu aveam teren pentru antrenament, lucram pe sintetic, dar e mai rău decât betonul”.

Mirko Ivanovski îl atacă din nou pe Dusan Uhrin Jr.: „El nu știa unde suntem”

Mirko Ivanovski îl atacă încă o dată pe și a dezvăluit cum au descurs lucrurile după venirea sa: „Cu Uhrin, primele săptămâni a fost OK, dar după fiecare zi părea că e la fel. Nu s-a pregătit barajul, am pierdut barajul, nu s-a pregătit. Din prima zi când a venit Uhrin a zis că ne pregătim pentru baraj şi după a spus…. După prima victorie a zis că mergem meci de meci. Am pierdut meciul şi a zis mergem la baraj. El nu ştia unde suntem”.

Mirko Ivanovski nu este de acord că echipa nu era pregătită din punct de vedere fizic la venirea lui Uhrin și se dă pe sine ca exemplu: „În prima zi când a venit a zis că nu suntem pregătiţi fizic. Dacă eu am jucat toate meciurile din septembrie până a venit Uhrin, nu trebuia să fac pregătire, cantonament? Dacă am jucat toate meciurile alea, înseamnă că sunt pregătit fizic. El a zis că nimeni nu e pregătit fizic”.

Jucătorul de 32 de ani îl acuză pe Uhrin că nu comunica cu fotbaliștii și nu oferea indicații în timpul meciurilor: „Nimic! Noi intram pe teren şi jucam pe valoarea noastră. (n.r. – dădea indicaţii?) Nimic! Stătea doar pe bancă şi a zis mereu înainte de meci, în special la baraj >.

El a vorbit cu patru, cinci jucători maximum, cu restul, nimic. Când venea la antrenament făcea glume, caterincă, cu trei, patru jucători, dar foarte puţin, câteva secunde, în general nu vorbeam cu antrenorul”.