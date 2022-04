Mirko Ivanovski, marea surpriză a lui Uhrin pentru meciul cu FC U Craiova? Atacantul lui Dinamo a revenit la antrenamente și e apt de joc

se simte excelent în Ștefan cel Mare și e gata să revină pe teren în meciul cu FC U Craiova 1948, după ce a suferit o ruptură musculară la gambă.

Mirko Ivanovski a făcut un singur antrenament cu Dusan Uhrin: „Cu el vorbesc aceeași limbă!”

Mirko Ivanovski a vorbit despre accidentarea sa într-un interviu pentru și este nerăbădător să revină pe teren: „La sprint am simțit că am făcut ceva ruptură, ziua următore am făcut ecografie și aveam ruptură destul de serioasă la gambă. După două săptămâni, am greșit și am intrat la antrenament și iar am făcut o nouă ruptura la aceiași gambă, dar mulțumesc lui Dumnezeu, acuma totul este bine!”.

Atacantul lui Dinamo speră să fie în lot la meciul cu Dinamo, mai ales că s-a antrenat normal și poate reveni în sfârșit pe teren: „Mi-e dor de fotbal și mie, după o lună în afara terenului. Sper ca totul să fie bine la antrenamente în această săptămână și să pot juca câteva minute, sau mai multe, în meciul cu FCU Craiova. Vedem, trebuie să vorbesc și cu Mister (n.r. Dusan Uhrin Jr.)”.

Macedoneanul nu este bulversat de atâtea schimbări de antrenori și spune că s-a adaptat imediat la stilul lui Dusan Uhrin, mai ales că a jucat o perioada în Cehia și vorbește cu antrenor pe limba lui: „Mister (n.r. Dusan Uhrin Jr.) e un antrenor muncitor! La antrenamente vrea să fie disciplină, concentrare și agresivitate. Cunosc mentalitatea din Cehia (am jucat la Slavia Praga) și pentru mine e ușor și normal să mă adaptez fără probleme.

M-am înțeles bine cu toți antrenorii. Toți m-au introdus în primul 11, asta înseamnă că fac o treabă bună în teren. Cu Flavius (n.r. Flavius Stoican) am comunicat mai mult. Pentru că este un caracter senzațional și noi doi ne cunoaștem mai bine. Pentru că el m-a vrut de 2 ori la Dinamo. Dar și cu domnul Uhrin, chiar dacă am făcut un singur antrenament. Cu el vorbesc aceeași limbă!”.

Mirko Ivanovski îi ia apărarea lui Flavius Stoican: „Este din cauza condițiilor avute atunci în iarnă”

e de părere că Flavius Stoican nu este vinovat pentru accidentările numeroase din lotul „câinilor”: „Eu cred și sunt convins că nu este din cauza preparatorului fizic. Este din cauza condițiilor avute atunci în iarnă. Am făcut antrenamente pe sintetic, care toata lumea știe ca e cel mai rău pentru un fotbalist.

Am vorbit și cu domnul Mureșan și cu Flavius și le-am zis din experiență, dacă facem mereu aici o lună sau mai multe, după vom avea multe accidentari. Dar din pacăte așa a fost situația atunci la club. Nu puteam să mergem undeva în cantonament, și acuma se vede”.

Toate aceste probleme au atârnat greu în economia clasamentului din punctul său de vedere, combinate cu lipsa unui dram de noroc în anumite partide: „Au fost multe accidentări în echipă și adăugat cu ghinionul nostru din tot sezon. Dar acum ne revenim cu toții și să ne pregătim bine pentru meciurile următoare și vom salva Dinamo!”.

Atacantul de 31 de ani speră că Dinamo va reuși să evite retrogradarea și din vară își dorește să prelungească înțelegerea cu alb-roșiii: „Am contract valabil până la finalul lunii iunie și, Doamne ajută să salvăm Dinamo! După vedem! Încă nu am vorbit cu nimeni din club, nu e timpul acuma, dar eu cred și sper dacă e totul bine la sfârșit să rămân la Dinamo. Vreau să rămân! Îmi place foarte mult aici la Dinamo!