„Mister” Cornel Dinu, un adevărat „Sir” al mingiei şi al şpriţului. Amintiri de gazon și pahar

„Mister” Cornel Dinu a fost mereu un fotbalist remarcabil și un băutor asemenea. A ţinut întotdeauna la şpriţ ca nimeni altul. A doua zi după un chef până-n mijirea zorilor era primul la antrenament, primul la corvoada turelor de teren. Se poate spune fără nicio tăgadă că „Mister” Cornel Dinu este un adevărat… „Sir” al mingiei şi al şpriţului.

Fotbalist de rasă, intelectual de rasă, Cornel Dinu a iubit deopotrivă mingea cu pătrăţele, Dinamo, neamul românesc şi istoria sa, câinii (cu şi fără ghilimele, de orice culoare, dar mai ales pe cei… roșii!), dar şi licoarea de strugure pârguit.

Chefurile antologice din „vremea sa” – pe 2 august 2020 a împlinit 72 de ani! – şi-au găsit un binemeritat loc în romanul său autobiografic „Zâmbind din iarbă”, fiind adevărate file de istorie, de viaţă a boemei din societatea românească a anilor ’70 din secolul trecut. …Din secolul trecut… cum mai zboară imperturbabil şi ticălos timpul…

Avea 20 de ani la începutul toamnei lui 1968. Termina primul an la Drept, urmând tradiţia familiei – tatăl său a fost magistrat cu Doctorat în Drept la Liege, trimis de puterea întregului popor, mai puţin intelectualii, muncitor zilier la schela petrolieră Viforâta chiar în anul naşterii fiului Cornel, 1948, și reabilitat, reprimit în Justiție, 10 ani mai târziu, în 1958…

„Mister” Cornel Dinu, faţă în faţă cu campionii mondiali „Made in England”. De la banchet, direct la examen!

Să lăsăm istoria să judece regimul „celei mai drepte orânduiri” şi să ne întoarcem în toamna anului 1968. Între examenul scris la Română şi cel oral de la Filozofie, tânărul stoper al lui Dinamo jucase al patrulea meci în echipa naţională, un amical cu Anglia, campioana mondială en titre, 0-0 pe „23 August”.

Alături de Gheorghe Gornea (UTA, 2 meciuri la naţională / 0 goluri), Lajos Sătmăreanu (Steaua, 9/0), Ion Barbu (FC Argeş 7/0), Mihai Mocanu (Petrolul, 19/0), Vasile Gergely (Dinamo, 29/2), Mircea Petescu (UTA, 5/0), înlocuit în minutul 35 cu Radu Nunweiller (Dinamo, 3/0), Ion Pîrcalab (Dinamo, 38/5), Nicolae Dobrin (FC Argeş, 18/2), înlocuit în minutul 77 cu Flavius Domide (UTA 1/0), Florea Dumitrache (Dinamo, 2/0), Mircea Lucescu (Dinamo, 14/0).

Cu puştii aceştia antrenorul Angelo Niculescu, la meciul 9 pe banca tehnică a României, ţinea piept „mondialilor” Banks, Bobby Moore, Bobby Charlton, Ball, Hurst, Hunt, conduşi de pe margine de Sir Alfred Ramsey…

„Era 6 noiembrie, ziua de naştere a lui Pârcălab. Şi, după un meci echilibrat, am terminat la egalitate, 0-0, am jucat mijlocaş, iar pe Hynt şi Hurst, vârfurile lor celebre, i-am simţit, ca să zic aşa, şi pe jos, dar mai ales în jocul aerian cel mai bine, am mers la banchetul din Sala Japoneză a restaurantului de la Athenee Palace”

„S-a băut Murfatlar corăbioară, adică acela cu bricul Mircea pe etichetă. Rece, mult, sec, alb şi gratis, calităţi obligatorii în rafinamentul bahic al unicului Fănuş Neagu. Şi ce-au mai băut englezii… Ne-am împrietenit, am ajuns la «chantalul» Continental şi de-acolo ei la aeroport şi eu direct la examenul oral de Filozofie”

„Am avut şansă la scoaterea biletului, «Conceptul filozofic», îl ştiam din clasa a X-a, şi ceva «bani-marfă-bani» din Capitalul lui Marx. Examinatori erau doi, mă cunoşteau, mă văzuseră şi cu o zi în urmă pe teren, dar n-au adus vorba de aşa ceva. M-au felicitat pentru felul în care am tratat subiectele şi mi-au dat 9”