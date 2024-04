Misterul cadavrului dezmembrat de pe autostrada A1. Cine este femeia găsită într-un sac de plastic

Ancheta referitoare la cadavrul găsit pe autostrada A1 avansează rapid. Au apărut indicii noi referitoare la identitatea victimei, iar acum polițiștii încearcă să identifice primii suspecți în cazul acestei crime neobișnuite.

Suspecții, urmăriți pe camerele de supraveghere a traficului

Un prim răspuns ar putea veni de la camerele de supraveghere instalate în zonă. a fost găsit în zona bretelei de ieșire de pe autostrada A1, în dreptul localității Olteni.

ADVERTISEMENT

Anchetatorii nu cred că femeia a fost omorâtă aici, ci cadavrul ar fi fost transportat, cel mai probabil cu un automobil. Pe sunt instalate mai multe camere de supraveghere a traficului, iar imaginile sunt analizate, în prezent, de poliție.

Potrivit unor informații neoficiale din anchetă, victima ar fi o femeie de peste 30 de ani, care practica prostituția. relatează că polițiștii iau în calcul varianta că femeia ar fi fost omorâtă de cei care o obligau să se prostitueze. În acest moment, trupul femeii se află la Institutul de Medicină Legală.

ADVERTISEMENT

Nu mai puțin de 40 de criminaliști și polițiști de la Investigații Criminale au ajuns, sâmbătă, la locul în care au fost găsiți cei doi saci de plastic ce conțineau părți din trupul femeii.

„Era într-un sac de folie, după un sac de rafie și peste erau puse crengi. Am primit informația că s-a găsit încă o mână și un picior. Nu este de la noi. Din surse externe, ar putea fi din județul Argeș”, a declarat Iulian Costache, primarul comunei Uliești.

ADVERTISEMENT

Muncitorii au găsit un picior pe câmp

Cei care au descoperit cadavrul sunt câțiva muncitori care veniseră în zona podului de la Olteni, Dâmbovița, să schimbe o butelie de gaz.

”Șoferul a observat un picior de om pe o arătură. Am mers până acolo și am zis: ‘Bă, hai să mergem de aici, că într-adevăr e un picior’. Ne-am băgat în mașină, am mers la poliție, am mers la fața locului, le-am arătat ce le-am spus dânșilor. După adidași, asta am constatat, că e o femeie, că era un picior mic. Câțiva metri, doi, trei metri”, a mai povestit un martor, potrivit sursei citate.

ADVERTISEMENT

Se presupune că fragmente osoase din trupul victimei au fost împrăștiate de animale, tocmai de aceea, criminaliștii au revenit la fața locului, pentru a încerca prelevarea lor.