Misterul de 35 de milioane de dolari din… garajul lui Messi!

și proaspăt ales a strâns în garajul său numeroși bolizi „furioși”. Dar și o piesă extrem de rară, de colecție: cea mai scumpă mașină din lume. Cumpărată la o licitație la care l-a învins, spune „gura lumii”, chiar pe… Cristiano Ronaldo!

Garajul de lux al lui Leo Messi: piese de colecție, cu Ferrari, Pagani Zonda și Maserati în prim-plan

Despre Este firesc pentru probabil cel mai bun fotbalist din istorie că a fost și este plătit regește. Argentinianul are o preferință pentru SUV-uri și rareori este văzut la bordul unor bolizi foarte… rapizi! De altfel, Messi a recunoscut că nu conduce niciodată cu viteză, chiar are o teamă de viteză.

Dar, deși pe multe dintre ele nu le conduce niciodată, colecția de mașini a lui Leo Messi arată absolut impresionant. Inegalabilă! Garajele lui Leo Messi, fie că vorbim de cel din Barcelona sau cel din Miami, conțin câteva piese de colecție.

„Când sunt în mașină, cel mai des în drum spre antrenament, conduc cât se poate de calm și liniștit. Chiar îmi place să conduc, mă relaxează. Este plăcut să ai un pic de timp înainte de antrenament să te relaxezi. La fel și înaintea unui meci oficial. Mereu aleg să merg pe aceeași rută, pentru că mă ajută să mă concentrez” – Leo Messi

Cea mai mare „comoară” pe 4 roți a lui Leo Messi: Ferrari 335 S Scaglietti, model din 1957, cumpărat cu 35 de milioane de euro!

Începem topul cu marele mister din garajul „Nevăstuicii”, ultima poreclă pe care a primit-o Leo de la coechipierii din naționala Argentinei. O întrebare pe care iubitorii de mașini și-o pun încă din 2016. Este Messi posesorul unui Ferrari 335 S Scaglietti, model din 1957?

Mașina cu care Mike Hawthorne devenea în 1958 primul campion britanic de F1 a fost vândută la o licitație în 2017. Pentru nu mai puțin de 34,9 milioane de dolari! S-a scris atunci că Leo Messi ar fi cel care a achiziționat-o. Ba chiar că a câștigat acea licitație în fața lui Cristiano Ronaldo.

Informația nu a fost niciodată confirmată de fostul jucător al Barcelonei. Messi se amuza la vremea respectivă și posta pe Instagram fotografia unei mașini de jucărie din seria Lightning McQueen. Cu descrierea „noua mea mașină” și multe emoticoane. Cea mai bună minciună e… adevărul, dar nici chiar așa…

Messi este printre puținii posesori de Pagani, mașină de „numai” 1,6 milioane de dolari

Am pus pe primul loc misterul din garajul lui Leo Messi, venim cu o certitudine pe locul 2. Inclusiv starul argentinian poreclit „Puricele” a recunoscut-o. În garajul său există celebrul Pagani Zonda Tricolore, model din 2010. O mașină care este în prezent evaluată la 1,6 milioane de dolari. Sunt doar 3 astfel de mașini în întreaga lume! Un miliardar din SUA și unul din Indonezia ar fi ceilalți doi posesori de Pagani Zonda Tricolore.

Continuăm incursiunea în garajul lui Leo Messi și ajungem la un Mercedes-Benz SLS AMG, mașină în valoare de peste 600.000 de dolari. Pentru a vă convinge de forța acestui bolid trebuie doar menționat că atinge suta de kilometri în doar 3,5 secunde! Chiar mai repede decât sofisticata Pagani Zonda Tricolore de care am amintit mai sus, care are nevoie de 3,6 secunde pentru a ajunge la aceeași viteză.

„The Goat” Messi și-a luat mașini de top imediat cum a ajuns în vârf. Are un Ferrari din 2007 și un Maserati din 2012

Din colecția „Țapului” („The Goat” – cel mai bun din toate timpurile) nu lipsește nici MC Stradale, cel mai rapid model produs vreodată de Maserati. Mașina cu an de fabricație 2012 este evaluată la aproximativ 200.000 de dolari. Pe Internet a circulat informația că Messi ar fi scos această mașină la vânzare. Presupunem că nu neapărat pentru că are… probleme cu banii! Dar acă sunteți prin zona Vitan, puteți să aruncați un ochi și la ce mașini mai sunt de vânzare prin târg, poate aveți noroc…

Ferrari 335 S Scaglietti nu e confirmat, dar Leo Messi are cu siguranță și un Ferrari în garajele sale. Măcar unul, ce-i drept mai vechi. Este vorba despre un model F430 Spyder din 2007. O depacotabilă cu stil, care cu siguranță îi va fi foarte utilă lui Leo în căldura sufocantă din Miami. Mai … la aerul condiționat!

Și pentru că tot vorbeam de Miami, nu poți să te prezinți printre raperii de pe Coasta de Est fără un Cadillac Escalade. Nu se știe exact dacă Leo și-a achiziționat și modelul 2023. Dar există multe poze cu el într-un Escalade din 2015. Cumpărat probabil pentru a-și aminti de perioada când se distra la Barcelona în echipă cu Neymar și Suarez. Leo, stai liniștit dacă nu ai și 2023-ul, modelul din 2015 e cel mai apreciat printre raperii de Miami. Și până la urmă și ăsta costă vreo 95.000 de dolari, nu e chiar de pomană.

Printre bolizii deja clasici, „Messigicianul” a strecurat și câteva modele 2023

Pentru cine a urmărit lista rând cu rând apare automat o întrebare. Lui Messi chiar nu îi e rușine să umble doar cu vechituri d-astea prin Miami pe acolo? Că n-are și el măcar o mașină mai din deceniul ăsta. Nu fiți cârcotași! De fapt, pe astea de mai sus nici nu prea le scoate din garaj.

Spuneam că este fan SUV-uri, iar cel mai des în ultima perioadă este văzut într-un Range Rover Sport SVR de aproximativ 80.000 dolari. Sau în modelul 2023 de Range Rover Evoque. Acesta este chiar mai ieftin, în jurul a 50.000 de dolari.

„Răsfățatul” lui Audi a primit numeroase cadouri de la producătorul german

În colecția lui Leo Messi există și mai multe mașini Audi. Până în 2019, Audi a fost unul dintre sponsorii importanți ai celor de la FC Barcelona. Astfel că „Messigicianul” a primit multe mașini de la producătorul german de-a lungul timpului. Deși clubul catalan a schimbat macazul și a trecut la Seat, Leo a rămas un răsfățat al celor de la Audi. Și a continuat să primească mașini de top din partea nemților.

În 2016, Audi le-a oferit tuturor jucătorilor de la FC Barcelona câte un Audi Q7, evaluat la acea vreme la 65.000 de dolari. Messi mai are și un Audi A7 Sportback din 2015, evaluat la aproximativ 70.000 de dolari, un RS 6 Avant Quattro, la 120.000 de dolari, model 2018.

Dar a fost fotografiat mai recent și într-un Audi R8, modelul Coupe din 2023. Nu există informații dacă este un alt cadou din partea producătorului german sau „Puricele” a plătit pentru a avea această mașină. L-ar fi costat în jurul a 160.000 de dolari.

Fără glumă, Messi poate fi văzut și într-un Mini Cooper S Convertible, ca și într-o Toyota Prius

„Messidona” este maestrul ruperilor de ritm, iar acest lucru trebuie să se reflecte și în garajul său. Printre numeroșii bolizi furioși din colecție își face loc și ceva mai relaxatul Mini Cooper S Convertible. Mașină produsă de BMW. Modelul pe care îl deține Messi, din 2023, valorează aproximativ 40.000 de dolari.

Piața asiatică este una extrem de importantă pentru Leo Messi. Starul argentinian este cu adevărat idolatrizat în Asia, iar asta l-a făcut să colaboreze cu mai multe firme din zonă. Printre altele, „The Goat” conduce mai multe mașini marca Toyota. Recent, a primit cadou de la producătorul japonez o Toyota Land Cruiser Prado, mașină care se apropie de 50.000 de dolari.

Dar, cu siguranță surprinzător, una dintre mașinile pe placul lui Leo Messi este Toyota Prius. Argentinianul a sprijinit lupta pentru protejarea mediului de-a lungul anilor, motiv pentru care a și promovat o mașină eco. Din postura de iubitor de Prius, „Nevăstuica” are o opțiune în plus după ce alege să se retragă. Poate continua fără probleme pe Uber sau Bolt.

„Băi, care mi-ai șutit mașina?” – varianta Leo Messi

Perioada în care FC Barcelona era sponsorizată de Audi a fost una complicată pentru jucătorii catalanilor. Mai ales când se aflau în zona… parcărilor! Messi a pățit-o în 2012, există și un filmuleț celebru.

Argentinianul a avut o mare surpriză în momentul în care a vrut să se urce în mașină. Nu se… deschidea! După câteva încercări nereușite, în zonă a ajuns colegul său Thiago Alcantara. Care a deschis fără probleme mașina și s-a urcat amuzat în ea. Messi și Alcantara aveau același model de Audi și, culmea, aceeași culoare. După ce a mai făcut câteva ture prin parcare, în căutarea bolidului său, Messi a reușit până la urmă să ajungă la volanul lui.

La un pas să își înceapă aventura la Miami cu un grav accident rutier

Leo Messi a ales SUA în luna iulie, în detrimentul unei reveniri la FC Barcelona. O decizie care s-ar fi putut dovedi total neinspirată, dintr-un motiv neașteptat. Chiar când se afla în drum spre stadion pentru prezentarea sa, Messi a fost la un pas să fie implicat într-un grav accident.

Argentinianul a avut escorta poliției în drum spre prezentare și astfel a putut trece fără probleme pe culoarea roșie a semaforului. De fapt, așa a crezut Messi că ar fi, fără probleme. Pentru că în realitate, americanii nu opriseră traficul pe sensul de mers care ar fi trebuit să aibă verde în acel moment. Astfel, un alt șofer a venit în mare viteză și a evitat în ultima clipă coliziunea cu bolidul Audi Q8 în care se afla Leo Messi.

Nu v-a impresionat colecția de mașini? Iată cât costă casa, avionul și yacht-ul lui Messi

Leo Messi nu se mândrește doar cu o colecție de mașini greu de egalat. Barcelona rămâne orașul pe care îl consideră „acasă”, asta și pentru că are o vilă de 7 milioane de euro în Catalunya. Cu o priveliște privilegiată spre Marea Mediterană și frumoasele dealuri din zonă.

Chiar și pentru un fotbalist celebru nu este chiar simplu să își permită un avion privat. Totuși, Leo Messi nu putea să lipsească de pe lista posesorilor de private jet. Argentinianul se deplasează pe calea aerului într-un Embraer Legacy 650, evaluat la peste 28 de milioane de euro!

Ne mutăm pe mare, acolo unde tot Messi ar fi cel care câștigă disputa cu Cristiano Ronaldo. Fotbalistul lui Inter Miami are un yacht Maiora Seven C, cotat la 12 milioane de euro. În vreme ce al lui CR7 valorează „doar” vreo 9 milioane…

1,6 miliarde de dolari a câștigat Leo Messi doar din salariile pe care le-a avut de-a lungul carierei de fotbalist. Includem aici și salariul de la Inter Miami.

555 milioane de euro era valoarea totală a ultimului contract semnat de Lionel Messi cu FC Barcelona, în 2017, valabil pe 4 ani