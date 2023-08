Misterul dezlegat al cornerelor victorioase la FCSB. Cine era șeful „de la colț”

Imediat după eliminarea din Conference League în faţa celor de la Nordsjaelland, , cărora le-a reproşat că nu pot să bată nici măcar cornerele şi a hotărât ca antrenamentele să ţină mai mult.

Misterul dezlegat al cornerelor victorioase la FCSB: “«Băi, Mihai, tu ştii cine bate cel mai bine cornere?»”

Mihai Stoichiţă a declarat la FANATIK SUPERLIGA modul în care a rezolvat el problema în 2012, la ultimul său mandat de la FCSB, când echipa a marcat de 11 ori din loviturile de la colţ:

“Ţin minte că în 2012 am mers la Steaua înaintea lui Reghe. Mai erau 12 etape. Am dat 11 goluri din corner. Hai să vă spun de ce. La Târgu Jiu am văzut cornere fără conţinut, bătute aşa. Erau în teren Chipciu, Bourceanu.

Andrei Vochin, colaboratorul nostru, se întâlneşte cu mine: «Băi, Mihai, tu ştii cine bate cel mai bine cornere?». Eu venisem din Cipru şi nu ştiam. El îmi spune: «Bourceanu». Îl chem pe Alex şi exersăm.

“Ei trebuie să îşi descopere şi să stea după antrenamente să exerseze”

Am dat 11 goluri din corner. A dat Iliev trei goluri, Martinovic două, nu mai ţin minte. Fundaşii centrali dădeau goluri. Dar ştii unde se dădeau toate golurile? La prima bară. Le am filmate pe toate.

Ei trebuie să îşi descopere şi să stea după antrenamente să exerseze. Vivi Răchită ştie. Toţi rămâneau şi îşi exersau părţile debile, ca să nu spun slabe”, a spus Stoichiţă la FANATIK SUPERLIGA.

“Dacă te-ai uitat la prima lovitură de colţ, pe care îl bate Olaru, i-a arătat lui Gigi Becali că ştie să ridice mingea”

Valeriu Răchită a sesizat şi o ironie a lui Darius Olaru la următorul meci al celor de la FCSB, . După ce patronul i-a reproşat că nu ştie să ridice mingea când bate cornerel, căpitanul FCSB-ului a bătut lung pe bara a doua primele două cornere contra celor de la Poli Iaşi:

“Dacă te-ai uitat la prima lovitură de colţ, pe care îl bate Olaru, i-a arătat lui Gigi Becali că ştie să ridice mingea. A dat-o în partea cealaltă. Aia a fost o lovitură liberă cu dedicaţie pentru Gigi Becali.

Este foarte greu să dai aşa bine. Mi-am dat seama după zâmbetul lui Olaru. A bătut aşa, pe pasele lungi. Şi următorul corner, tot pe bara a doua”, a spus Valeriu Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

