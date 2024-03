Misterul vizitei lui Dan Șucu la Nicolae Ciucă. „I s-a întins o cursă”. Cum a fost tras pe sfoară Mitică

Mitică Dragomir a pus la punct toate detaliile legate de vizita lui Dan Șucu la Nicolae Ciucă, iar „Oracolul de la Bălcești” are o concluzie clară. Fostul șef de la LPF susține că i s-a pregătit o cursă acționarului majoritar de la Rapid București.

, iar Horia Ivanovici a vorbit despre legătura dosarului cu politica. Mitică Dragomir a comentat întâlnirea dintre Dan Șucu și : „Este o greșeală impardonabilă, să vadă lumea că s-a dus la Ciucă la PNL”.

Horia Ivanovici a intervenit și a clarificat unde s-au întâlnit Dan Șucu și Nicolae Ciucă: „Nu a fost așa, trebuia să se întâlnească la Parlament și Ciucă i-a zis: «Nu mai ajung la Parlament că sunt în criză de timp, vino repede îm Modrogan că suntem mai aproape». Lui Șucu i-a convenit pentru că este foarte aproape de Modrogan”.

Schimbarea de planuri a lui Nicolae Ciucă l-a pus pe gânduri pe Mitică Dragomir: „Îmi puneam un semn de întrebare”. Horia Ivanovici a reacționat, iar directorul FANATIK a ajuns la o concluzie: „Este posibil pentru că Șucu când a ajuns acolo s-a trezit cu presa. De ce ar face Ciucă cu Șucu”.

Cum a fost tras pe sfoară Mitică Dragomir: „Am rămas tâmpit”

Și Mitică Dragomir a fost tras pe sfoară de către un coleg în politică. „Oracolul de la Bălcești” a aflat după ani de zile cine i-a dezvăluit toate discuțiile lui Vadim Tudor, dar și ce reacție a avut când i-a auzit mărturia.

„Poate i-a refuzat. Câte smetii au primit și peste 10 ani veneau și se lăudau. Eram la Comisia de Industrii și aveam un coleg. Eu mai țineam cu PSD, cu Anca Boagiu și se discuta în Comisia de Industrii. Eu țineam cu ei, ceilalți patru membrii țineau cu PRM și Vadim afla de fiecare dată.

Erau secrete. L-am descoperit, era un prieten care mă curăța și nu am crezut. Peste ani mă întâlnesc cu el la Izoleta, știi că nu beau, dar el mai bea. Și zice: «Știi cine te curăța la Vadim, eu îi spuneam tot ce ziceai». Am rămas tâmpit, am pus-o pe seama băuturii.

I-aș fi dat un cap în gură imediat. Am mai stat un sfert de oră și am luat viteză, mi-a spus niște lucruri. Să nu crezi că cel care vrea să te scoată din rahat îți vrea întotdeauna binele”, a spus Dragomir la MAX Profețiile lui Mitică, emisiune live pe , de la ora 13:30, în fiecare luni.

Dan Șucu a dezvăluit ce șanse sunt să intre în politică: „Nu am calițățile necesare”

Invitatul lui Robert Niță la „Suflet de rapidist”, . Acționarul de la Rapid a mărturisit și care este scopul vizitelor cu oamenii implicați în conducerea statului.

“Am mai spus-o de nenumărate ori. Nu sunt interesat de o carieră politică. Nu am calităţile necesare de a fi politician. În acelaşi timp, sunt preşedintele celei mai mari confederaţii patronale şi ca reprezentant ai mediului de afaceri am discuţii cu factorii decizionali din România.

De aici, de la emisiune, vezi că m-am îmbrăcat oficial, plec la Guvern. Nu este un lucru special pentru mine posibilitatea de a discuta. Chiar şi în confederaţie, primul lucru este să afirmi că nu ai niciun fel de ambiţie politică”, a spus Șucu.

