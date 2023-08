Miță Iosif, pățanie cu „greii” vestiarului de la Rapid: „Mi-a dat o palmă, și acum îmi țiuie urechile!”

, unde și-a povestit cele mai frumoase amintiri legate de Rapid. Cum l-au „pedepsit” idolii tribunei din Giulești.

Mihai Iosif a jucat alături de mari legende ale Rapidului: „Era un spectacol! Râsul de pe lume”

Mihai Iosif e și acum nostalgic după perioada în care împărțea vestiarul Rapidului cu mari jucători: „Și-acum îmi lipsesc chestiile astea mici. Când veneam la antrenament, parcă abia așteptam. Era o bucurie! Erau două vestiare: cel din spate, unde erau ăștia mai tineri, era un spectacol! Vai de capul meu! Râsul de pe lume!

Greii ne acceptau pentru că era un respect. N-aveai tu ca puștan tupeu să… I-am prins pe Leo Toader, Fane Iovan, Lupu, Vlădoiu, Țîră. Am avut bucuria să joc și cu Goanță, chiar dacă l-am prins foarte, foarte puțin. Am prins destui, pe Adi Matei…”.

Deși a scris istorie la Steaua, Mihai Iosif s-a înțeles cel mai bine cu „Moțăței”: „Am avut o relație specială cu Ștefan Iovan. Dar mi-aduc aminte o întâmplare cu Leo Toader. Când ningea, mergeam la sala de handbal. Și acolo veneau suporteri.

Am scăpat, am rămas cu o minge și zic: ‘Leo, stai jos!’. Am dat o scăriță, ușor, gol și apoi din greșeală am ridicat capul, i-am dat un genunchi de l-a luat amețeala! Mi-a dat o palmă, și-acuma-mi țiuie urechea!”.

Mihai Iosif nu a îndrăznit să mai calce în vestiarul Rapidului: „A venit după mine”

Fostul jucător al Rapidului își aduce aminte perfect întâmplarea în cele mai mici detalii: „Am tăcut. Păi m-am mai dus la vestiar? Și frică în primul rând! A venit după mine în sală, m-a luat de gât și zice:

‘Băi, ce-ai mă? Ai înnebunit?! Mi-ai dat gol, ce! Te-ai supărat?’. Pentru că au sărit suporterii un pic și a ieșit o mică ceartă: ‘Tu dai în copilul nostru?!’. ‘Bă, Leo, eu te respect!’.

Eu pe el îl văd unul dintre cei mai mari rapidiști. Ne mai luau și în oraș. Se făceau mese. Și cu echipa și mai restrâns”, .

Mihai Iosif a dezvăluit și care e antrenorul cu care a avut cea mai bună relație: „Florin Marin m-a debutat în Liga 1 la 17 ani cu Craiova. Și cu Viorel Hizo”.

