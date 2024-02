Mitică Dragomir a comentat scandalul momentului în fotbalul românesc. „Prea mult tam-tam! Am un angajat rrom de 32 de ani”

Dorinel Munteanu a fost implicat într-un s . La finalul confruntării, antrenorul oaspeţilor s-a referit la suporterii gazdelor: “îi ştiu de mult timp pe fanii Rapidului, sunt extraordinari, le sunt simpatic, poate câțiva au fost mai ‘bronzați’ puțin”.

Mitică Dragomir a comentat scandalul momentului în fotbalul românesc: “Hai, lăsaţi-mă cu rasismul!”

În direct la MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a declarat că şi că nu ar trebui să se facă atât de mult tam-tam pe marginea declaraţiilor date de antrenorul gălăţenilor:

ADVERTISEMENT

“Dorinel este un antrenor de viitor cum nu sunt cinci în România. Îi place să muncească şi să îşi pună jucătorii la muncă. El valori nu are. Nu are niciunul. Poate că are unul în lotul de tineret.

Neluţu Sabău este un antrenor de senzaţie, dar echipa fiind bătrână, nu duce. Îi mai prinde oboseala. Trebuie să le dea pauze mai mari. Majoritatea peste 32 de ani. Sunt sportivi, nu fotbalişti.

ADVERTISEMENT

Hai, lăsaţi-mă cu rasismul. Am prieteni ţigani cărora le spun “băi cioară”. Zice că nu mai sunt prieten cu el. Am un angajat rrom de 32 de ani. Copii lui studiază la Londra.

“Dorinel e un tip serios. Nu mai trebuie atacat. E de o seriozitate absolută”

Ce crezi că lucrează la mine? E şeful aprovizionării. Îl ţineam eu dacă fura? I-am spus că în momentul în care a trecut de 2-3% îi iau glanda. Îl las şomer. Şi-a construit vilă.

ADVERTISEMENT

Eu sunt prieten cu toată lumea. Şi dacă e bronzat ce e? Dacă zicea ţigan ce se întâmpla? Eu când merg la televizor mă feresc să zic. E prea mult tam-tam. Şi Dorinel ar fi fost mai bine să meargă pe blat.

Dorinel e un tip serios. Nu mai trebuie atacat. E de o seriozitate absolută. El, Mădărăşanu, Sabău, ăla de la Iaşi (n.r. Grozavu). Sunt echipe foarte disciplinate. Lăsaţi-l, mă, pe Dorinel.

ADVERTISEMENT

Ce rasism? Ăsta a trăit în Germania. Ăia nu ne scot din ţigani. Cine mai e rasist în ziua de azi nu e sănătos la cap”, a dezvăluit Dumitru Dragomir la MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ.

Mitică Dragomir a comentat scandalul momentului în fotbalul românesc