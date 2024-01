Mitică Dragomir aruncă bomba: unde va candida Dan Șucu? „Va băga și bani publici la Rapid”

și a oferit prima super exclusivitate din 2024. Fostul președinte al LPF e convins că Dan Șucu va intra în politică.

Mitică Dragomir, sigur că Dan Șucu nu candidează la Primăria Capitalei: „Îți dau în premieră”

Dumitru Dragomir a făcut spectacol la „Max Profețiile lui Mitică”, emisiunea de tip podcast care e în direct pe în fiecare luni, de la 13:30: „Domne, ce am auzit eu îți dau în premieră. Nu spune nicio televiziune, nimeni. Nu s-ar duce la Primăria Capitalei primar. Ci unde ia sigur, la Sectorul 1 cică”.

Ba mai mult, deși s-a declarat public un adversar al banilor publici în sport, Dumitru Dragomir dezvăluie că Dan Șucu ar putea să își schimbe strategia: „Și fii atent. Conform legii, Rapidul poate fi finanțată de Primăria Sectorului 1. Tot! Conform legii. Exact cum face UTA, cum face Voluntariul, cum face Galațiul”.

, Dumitru Dragomir e sigur că franțuzoaica nu mai are nicio șansă dacă Dan Șucu va candida: „Hai, domne… Și dacă vine Macron și stă în poală la doamna ‘Clotilda’ câștigă Șucu. Cum? Hai, domne! Ce Dumnezeu… Pfoai de capul meu. Șucu e un om serios, care a reușit, băi, fratele meu”.

Care este argumentul „Oracolului”? „Știi ce spune lumea? Cu cine mă duc? Cu ăsta care a făcut ceva în viață. Nu vine să bage racul… Iar Șucu este un om serios, măi, oameni buni. Pe onoarea mea dacă nu e”.

Mitică Dragomir știe de ce Dan Șucu ezită să intre în politică: „Poate nevastă-sa nu vrea”

Dumitru Dragomir nu are nicio relație de prietenie cu actuala conducere a Rapidului: „Eu n-am fost niciodată pe Giulești. Am să mă duc pentru că tot sunt invitat de băiatul lui Radu Berechet, care îmi este amic. Este prieten cu Șucu și are invitații la tribuna oficială. Tot îmi zice să merg.

Am să mă duc o dată, mai ales pentru galerie. Să știi că galeria lui Rapid are niște lideri foarte înțelepți. Să știi de la mine. Ei cântau la 3-1 pentru FC U și nu înjura unul. Asta spune multe”.

Dan Șucu , iar Dragomir știe care ar putea fi motivul principal: „I-am dat-o și eu pe-asta acuma cu legea. Poate să țină Rapidul cu Primăria Sectorului 1. Mai bagă puțini bani. Puțin. Poate nevastă-sa nu vrea. Dar eu zic că și ea o să vrea dacă are siguranță 100% că va fi primar.

Dacă ai un colectiv bun la primărie nici nu trebuie să muncești. Doamna ‘Clotilda’, părerea mea e că nu mai concurează. O bate la 40% de procente! La Generală e greu. Chiar dacă ar intra în partid acum. E foarte greu. Și acolo sunt interesele mult prea mari ale celor trei partide importante”.

Dumitru Dragomir aruncă bomba: Dan Șucu, viitorul primar la Sectorul 1?!