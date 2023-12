”Nici dacă vine NATO nu se va mai întâmpla! Sunt șobolanii cât pisica!”. Mitică Dragomir, profeție nucleară despre ”doamna Clotilde”

Fostul șef al LPF a dezvăluit în direct la MAX PROFEȚIILE lui Mitică halul în care a ajuns să arate Sectorul 1 din București. ”Sunt șobolanii cât pisica”, s-a plâns Dragomir, într-un dialog cu Horia Ivanovici. Mai mult, Dumitru Dragomir e convins că primarul Clotilde Armand nu mai are nicio șansă să fie reales.

”Nici dacă vine NATO nu se va mai întâmpla! Sunt șobolanii cât pisica!

”Și dacă vine NATO, nu sunt răutăcios, aș putea să vorbesc foarte multe. Așa cum m-a jignit domnia sa pe mine, pot și eu să o fac, dar a încercat, a încercat să facă rău oamenilor cu notorietate, ca să intre într-un vârtej de ăsta de negativism. Ca să zică lumea bine i-a făcut lui umflatu ăla.

ADVERTISEMENT

, doar scandalul îi mai propulsează. N-are nicio șansă la Sectorul 1. Dacă NATO vine și o impune, pentru că ea a fost impusă, a făcut niște greșeli vai de mine și de mine, în primul rând nu a putut opri televiziunile care au dat ce s-a întâmplat la alegerea ei.

Plus, eu stau în Sectorul 1, unde e cel mai select. Te mănâncă șobolanii, frate, sunt șobolanii cât pisica. Și dacă-i împușcă pe concurenți cum m-au împușcat pe mine la Ligă, tot nu iese, nici locul doi”, a transmis Oracolul FANATIK.

ADVERTISEMENT

La începutul lunii decembrie, de lângă hotelul lui Mitică Dragomir să fie dărâmat, pentru că oamenii nu mai aveau loc să treacă pe trotuar. ”Trotuarul de pe strada Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu a fost îngustat cu câțiva metri buni, iar trecătorii sunt obligați să facă slalom printre copaci, la marginea șoselei.

În cazul celeilalte laturi, spre strada Siriului, așa cum ușor se vede în poza din Google Maps, trotuarul pur si simplu a fost blocat de gardul hotelului. Avem aici un exemplu elocvent de cum administrațiile locale au servit exclusiv interesele unor persoane care se cred mai presus de lege, în detrimentul siguranței cetățenilor. Am dărâmat aceste anomalii și refacem trotuarele pentru siguranța cetățenilor”, își justifica atunci gestul Clotilde Armand.

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir consideră că Armand are ceva personal cu el

Mitică Dragomir răbufnea în acel moment și explica motivul pentru care primarul Sectorului 1 are ceva cu fostul șef al LPF. ”Eu am o parcare în fața hotelului care nu e a mea. E a Primăriei. E închiriată de mine și mai am încă 16 ani din contract. Așa am luat-o, cu gard făcut, așa a fost construcția. Vin unii acum vreo lună de la Sectorul 1 și spun Domnule, avem o reclamație.

Gardul e pus cu 28 de centimetri în trotuar. Trotuarul e de doi metri jumătate. Eu n-am vorbit o dată urât de doamna Clotilde. M-am ferit să le zic vreun cuvânt urât. Le-am zis: Băi, oameni buni, pe așa ceva plătesc la Primărie. La Primăria Capitalei plătesc peste 3.500 de dolari pe lună. Bine, m-au executat pentru că sunt Dragomir. Altfel plăteam 800 de euro. Eu mă feresc să greșesc. Ce lovitură mi-ar fi dat ei mie dacă nu eram în regulă…

ADVERTISEMENT

Eu am gardul de 22 de ani, făcut de cine mi-a vândut acolo. Timp 22 de ani nu s-a legat nimeni de chestia asta și ați venit voi și ați măsurat neapărat treaba asta…Eu cred că doamna Clotilde nu știe. Și le-am spus Eu plătesc la primărie. Atunci să-mi dea banii înapoi!. Și ce impozite plătesc Primăriei de la hotel! Sunt zeci de miliarde pe an, reține! Și plătesc și parcarea. Dacă vor, te fac praf. Aștept hârtia și mă judec. Apoi cer daune de la Primăria Capitalei”, declara Dumitru Dragomir la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

”MAX Profețiile lui Mitică” este o emisiune care nu trebuie ratată! Horia Ivanovici, față în față cu Dumitru Dragomir, în fiecare luni de la ora 13:00. Așadar, MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ poate fi urmărită LIVE, în fiecare luni, de la ora 13:00, numai pe homepage-ul site-ului FANATIK.RO.

Ulterior, emisiunea va rula în premieră pe canalul de YouTube Fanatik (da LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), pe pagina facebook Horia Ivanovici Oficial (dă LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii) și pagina de Facebook Fanatik (dă LIKE si URMĂREŞTE pentru a fi notificat).

Mesajul lui Mitică pentru Clotilde Armand