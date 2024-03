Mitică Dragomir, discuție în familie în timpul derby-ului Rapid – FCSB. „Vă bat ăștia” Cine i-a trimis invitație pe Arenă

Mitică Dragomir a pus lupa pe derby-ul Rapid – FCSB, câștigat de alb-vișinii cu scorul de 4-0. De ce n-a mers fostul șef LPF pe

Mitică Dragomir, despre derby-ul Rapid – FCSB: „I-au anihilat pe cei mai buni”

. Giuleștenii s-au impus cu 4-0 și încep play-off-ul la patru puncte în spatele roș-albaștrilor. În luptă a reintrat și CFR Cluj, care e la cinci lungimi de lider.

„I-am dat telefon lui fii-miu, că era la meci, ‘Vezi, tată, că vă bat ăștia’. ‘Cum tată?’ ‘Uite-te ce spații!’ Bogdan e stelist, că a jucat la Steaua. După trei minute i-am zis. Fii atent aici că vă bate Rapidul.

Du-te bă de aici, lasă-mă, n-ai venit, avem invitație aici la lojă. Aveam invitație de la FCSB, de la Becali. Rapid nu m-a invitat, dar făceam rost de la Șucu, de la Niculae.

Să nu te prinzi tu? Ăștia i-au anihilat pe cei mai buni doi ai lor Coman și Olaru. Cum? Cu mijlocașul și fundașul. Dacă n-a trecut Coman de un puști de 18 ani? N-avea spațiu, îl ataca ăsta, venea din spate mijlocașul dădea în aut.

Și pe Octavian Popescu l-au blocat. Oaidă i-a desființat pe toți mijlocașii lui FCSB”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Max Profețiile lui Mitică”, show care e live pe , lunea, de la ora 13:30.

„După pauză n-am mai ieșit de la cabine”

. „Am început bine meciul. După ce am primit gol am jucat doar până la pauză. Pauza a venit rău pentru noi. După nu am mai ieșit de la cabine. Se întâmplă, singura veste bună că se înjumătățesc punctele pe care le-am pierdut în seara asta, ca o glumă amară.

Mai rău, se putea întâmpla asta în play-off. Câteodată e mai bună o astfel de înfrângere decât una în care primești un gol în prelungiri sau greșeli de arbitraj. Felicit Rapidul pentru tot ce au făcut. De la organizarea meciului pe Arenă, până la rezultatul din seara asta.

N-am fost bine, dar toți băieții care nu au fost bine în seara asta au fost bine pe tot parcursul sezonului regulat. Intrăm în play-off cu un avantaj destul de mare”, a declarat Mihai Stoica.

CINE L-A INVITAT pe Mitica Dragomir la Rapid - FCSB 4-0