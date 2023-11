Mitică Dragomir, șocat de reacția avută de Ciprian Deac și Oana Lasconi la adresa părinților: ”Te face să mori!”

Deși cele două cazuri nu au nicio legătură, atât Ciprian Deac, cât și Oana Lasconi, au avut o reacție considerată de unii exagerată, la adresa părinților. Mai exact, Ciprian Deac și-a certat tatăl pentru că a intervenit în scandalul dintre fotbalist și antrenorul Andrea Mandorlini, în timp ce Oana Lasconi i-a ruinat cariera politică mamei sale, Elena Lasconi, pentru că politicianul USR ar fi un susținător al familiei tradiționale.

”Știu, el niciodată să nu fie supărat pe tatăl lui, indiferent ce se întâmplă. Tatăl lui îi vrea doar binele. Dar, fata aia de la Câmpulung, de unde ești tu. Să crești un copil, să bagi atâta bani în el, să te facă să mori. Ce a făcut, n-am mai întâlnit. Iar oamenii politici care nu dau educație cum trebuie copiilor, nu au ce să caute în politică”, a răbufnit Dragomir, în direct la Max PROFEȚIILE lui Mitică.

”Să te facă praf pentru o convingere a ta? Nu asta e esența democrației? Ne bagă fata lui Lasconi cu forța convingerile pe gât? Te așteptai să vorbească așa de tatăl său? Nu am nevoie de avocat la 40 de ani? Mi-e rușine? Uită-te la mine, nici dacă-mi tăia limba Balaj, cine e acolo. Și dacă-mi punea mâna pe tocător, zicea pleci reziliem contractul, eu spuneam vă pup. Eu, de tata?”, a replicat și Horia Ivanovici.

De asemenea, Mitică Dragomir e convins că Ciprian Deac doar a vrut ”să se pună bine cu clubul CFR Cluj”, în condițiile în care există tot mai multe informații că există tensiuni în vestiar din cauza antrenorului Andrea Mandorlini. ” . E vorba de educație. Numai de educație, dacă n-ai educație, n-ai nici dragoste. De părinți? E ce mai sfânt pe lumea asta, ce-i mai sfânt? Pentru părinți cel mai sfânt e copilul lui.

Eu mi-am supărat nevasta ca nimeni altul în decursul vieții, dar mai mult de oră n-am stat supărat pe ea, sau ea pe mine. Păi cum, ei îi spui toate secretele. Cine îi spune toate secretele nu e sănătos la cap, dar problemele de viață. Nu e bou, nu e sănătos la cap. O viață de familie fără puțină minciună, băi eu nu sunt om care să mint. Dacă-i spui tot te duci la cimitir imediat.

Da, e pe ultima sută, trage de el să mai câștige câțiva bani. Nu i-au zis, așa ceva nu-i zice nimeni. El crezând că asta nu-l supără pe taica-su, dar m-a supărat pe mine. Eu care sunt un familist ieșit din comun. Eu duminică de duminică mănânc cu copiii mei, cu prietenii lor, cu iubitele lor. Dacă vor să vină la masă au obligatoriu, o dată pe săptămână familia trebuie să se întâlnească”, a concluzionat Dragomir.

Ciprian Deac și Oana Lasconi, reacții ”dure” la adresa părinților

Ciprian Deac a transmis în urmă cu mai multe zile un mesaj prin care își cerea scuze față de reacția avută de tatăl său, care a simțit nevoie să intervină în conflictul dintre fotbalist și antrenorul Andrea Mandorlini.

”Mi-am dorit foarte mult să clarific situația și să spun că nu îmi convine, nu îmi face cinste și sunt foarte supărat de cele apărute. Chiar voiam să vorbesc cu voi, să îmi spun și eu părerea. Pe de o parte, îl înțeleg și pe tatăl meu, pentru că este subiectiv și fiecare tată de fotbalist își dorește ca fiul său să joace cât mai mult, dar nu pot să accept asemenea lucruri. Dacă avea ceva de zis, trebuia să vorbească direct cu mine, nu cu presa.

Am vorbit și cu antrenorul, era normal, nimănui nu îi place să vadă asemenea articole. Îl înțeleg perfect și pe dânsul, dar cred că cel mai rău din această poveste am ieșit eu. Am aproape 40 de ani și nu am nevoie de avocat, nu am nevoie ca cineva să vorbească în numele meu. Nu știam de acest articol, și eu am fost surprins. Referitor la ce s-a întâmplat, sunt supărat și azi noapte nu am reușit să adorm, pentru că m-a afectat foarte mult”, declara Ciprian Deac.

tânăra și-a desființat mama după ce primarul USR din Câmpulung a recunoscut că a votat DA la referendumul pentru familie. Scandalul a scos-o pe Elena Lasconi de pe listele USR pentru europarlamentare, moment în care fiica sa a comentat: ”un homofob în minus în Parlamentul European”. Paradoxal, cu toate că Elena Lasconi susține familia tradițională, fiica sa este o membră a comunității LGBTQ.

Mitică Dragomir, șocat de reacția lui Ciprian Deac