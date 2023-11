Reacție șocantă a fiului Ciprian Deac despre tatăl său: “N-am nevoie de avocați și nu îmi face cinste genul ăsta de declarații. Sunt surprins, afectat, nu am dormit toată noaptea…”

Într-un interviu incendiar acordat FANATIK, tatăl lui Ciprian Deac a povestit de antrenorul Andrea Mandorlini și a scos la iveală detalii explozive din vestiarul lui CFR Cluj.

Interviul dat de tatăl său în FANATIK l-a marcat pe Ciprian Deac

La scurt timp după apariția pentru FANATIK, Ciprian Deac a reacționat într-un videoclip postat pe rețelele de socializare ale clubului feroviar. Fotbalistul de 37 de ani s-a arătat dezamăgit de faptul că a fost pus într-o situație delicată și de .

”Chiar de când am văzut că a apărut acel articol mi-am dorit foarte mult să clarific situația și să spun că nu îmi convine, nu îmi face cinste și sunt foarte supărat de cele apărute și chiar voiam să vorbesc, să îmi spun părerea.

Îmi pare rău că a apărut un asemenea lucru, mai ales acum când mai avem șase meciuri foarte importante, în care trebuie să fim liniștiți, trebuie să fim concentrați. Vreau să îmi cer scuze de cele întâmplate. Pe de o parte îl înțeleg și pe tatăl meu pentru că, mna, e subiectiv și fiecare tată de fotbalist își dorește ca fiul să joace cât mai mult, dar nu pot accepta asemenea lucruri.

Dacă avea ceva de zis trebuia să vorbească direct cu mine, nu cu presa. După cum știți, sunt un tip care nu m-am băgat în niciun conflict, chiar fug de ele și nu îmi place scandalul, voiam să lămuresc situația și să spun că nu ne-a afectat vestiarul, suntem în continuare uniți și toți băieții sunt concentrați la meciurile care urmează”, a declarat Deac, într-un video apărut pe pagina de Facebook a clubului CFR Cluj.

Veteranul ardelenilor a ieșit cel mai șifonat

”Am vorbit și cu antrenorul, pentru că era normal, cred că nimănui nu îi place să vadă asemenea articole, îl înțeleg perfect și pe dânsul. Cred că cel mai rău din această poveste eu am ieșit, pentru că am aproape 40 de ani și nu am nevoie de avocați, nu am nevoie de nimeni să vorbească în numele meu.

Nu știam de articol, am fost surprins, îmi pare rău că s-a ajuns aici, nu îmi face cinste și nu mă reprezintă aceste lucruri. Am muncit de mic să îmi fac un renume, să ajung la o echipă bună, să fac performanță și să se vorbească lucruri bune.

Referitor la ce s-a întâmplat sunt în continuare supărat și chiar azi-noapte nu am reușit să adorm pentru că m-a afectat foarte mult. Atmosfera din vestiar e foarte bună, ne-am pregătit toată săptămâna foarte bine, au fost niște antrenamente destul de grele pentru că e o perioadă în care putem încărca.

Mai putem să ne încărcăm bateria pentru ultimele șase meciuri, urmează adevărate finale și sperăm ca în acest an, când se trage linie, să fim pe primul loc. Cred că orice jucător, dacă întrebi 100 de jucători care nu joacă, toți vor spune că sunt nefericiți și îi înțeleg cumva, toți vin, se pregătesc și când vine sărbătoarea, eu așa văd, când vine ora meciului e o bucurie, și nu te afli pe foaia de joc”, a mai spus veteranul formației din Gruia.

Deac, supărat că CFR Cluj nu a profitat de ocaziile de a urca pe locul 1

”E normal că sunt supărat, dar nu sunt supărat pe antrenor, poate și la mine e greșeala, dar eu sunt un tip care nu renunț ușor, am trecut prin mult mai multe situații dificile, dar dacă stau bine și mă gândesc, cele mai dificile momente sunt cele în care ești accidentat și nu poți juca și îți dorești să o faci, să fii sănătos, nu mai contează nimic.

Nu rămâne decât să mă pregătesc, să vin la antrenament cu bucurie, să-mi fac treaba cât mai bine și dacă e nevoie de mine 5 minute, 10 minute, 20 sau un meci voi fi prezent și voi încerca să îmi ajut echipa așa cum fac tot timpul.

Cred că am avut 4-5 situații în care puteam trece pe primul loc, nu e asta trist, trist e că nu am reușit să câștigăm acele meciuri. Și în anii trecuți nu am fost mereu pe primul loc, dar am reușit să câștigăm. Am încredere în grup, sunt jucători valoroși care au venit, e clar că nu poți forma o echipă peste noapte, îi înțeleg pe suporteri, toți își doresc să vadă o echipă perfectă, dar muncim la acest aspect”, a încheiat Deac.

Într-un dialog avut cu președintele lui CFR Cluj, Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici i-a transmis acestuia că Ciprian Deac este o adevărată , fiind nemulțumit de felul cum este tratat de Andrea Mandorlini. Acest lucru se întâmpla cu câteva zile înainte de interviul incendiar acordat de tatăl fotbalistului pentru FANATIK.