Mitică Popescu îngheață de frig în casă. Ce i s-a întâmplat actorului în plină iarnă

Faimosul actor Mitică Popescu îngheață de frig în casă. La cei 86 de ani ai săi și după o carieră pe scenă, actorul nici nu se poate încălzi în propria casă.

Din păcate, actorului i s-a întâmplat un lucru nedorit în plină iarnă, când temperaturile au început să scadă simțitor. Mitică Popescu nu are căldură.

Mitică Popescu are o sobă pe gaze cu care se încălzește iarna, dar are probleme cu ea, pentru că nu mai face căldură.

Astfel că actorul s-a văzut nevoit în plină iarnă să se îmbrace foarte gros când stă în casă pentru că nu are o temperatură bună înăuntru.

Mitică Popescu are și o teorie despre ce s-a întâmplat cu soba lui și crede că problema lui este din cauză că nu au presiune gazele și soba lui bagă aer în loc de gaz, așa că nu ar avea cum să se mai încălzească locuința în care stă.

„Nu au presiune gazele, cred că bagă mult aer. Am impresia că nu e flacăra aceea albastră, cum era pe vremuri.

E cam roșie, semn că bagă aer. În plus, nici putere calorică nu mai are. Nu se încălzește deloc în casă. Eu nu am calorifere. Am sobă de teracotă pe gaze”, a declarat Mitică Popescu pentru .ro.

Mitică Popescu stă cu haine groase în casă

Mitică Popescu a găsit deocamdată o soluție pentru problemele sale. Actorul stă și uneori are inclusiv geaca de iarnă pe el înăuntru, ca să se mai încălzească.

Mitică Popescu se teme și de , mai ales în condițiile în care nici nu să încălzește casa în care stă.

„Deocamdată, nu știu cât o să plătesc. Aștept factura! Ca să mă mai încălzesc mai pun pe mine o vestuță, un pulover, o geacă. Noroc că eu sunt și un pic călit. Am muncit în viață și în frig”, a continuat Mitică Popescu, pentru Impact.ro.