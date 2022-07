Miza atacurilor din coaliție la adresa UDMR pe tema discursului lui Viktor Orban. „O delimitare publică a lui Kelemen Hunor e mai degrabă un vis”

Dacă discursul de la Tușnad al premierului ungar, Viktor Orban, în care a vorbit despre „puritatea națiunii maghiare”, a fost condamnat de către autoritățile de la București, mult mai dură a fost reacția partidelor politice de la noi, reacție care s-a îndreptat acum și împotriva UDMR-ului.

Alianța UDMR-Viktor Orban, luată la ochi

După ce ministrul de externe, Bogdan Aurescu, a calificat drept inacceptabil discursul rasist și xenofob al premierului Viktor Orban, joi, Nicolae Ciucă a subliniat și el că „astfel de declarații nu-și au locul într-o Europă unde 27 de țări trăiesc în pace”. „Românii sunt un popor primitor și s-a văzut asta în contextul războiului. România este percepută ca o țară unde trăiesc laolaltă mai multe etnii și trăiesc foarte bine în liniște și în pace. Doresc să întăresc mesajul meu pentru toleranță, pentru înțelepciune, pentru solidaritate, pentru respectarea valorilor europene și am convingerea că noi toți, uitându-ne în istorie, putem să înțelegem că ceea ce ne unește este mult mai important decât ceea ce ne dezbină”, a spus premierul României.

Dacă declarațiile oficialilor români au fost mai degrabă rezervate, sau să dea naștere unor tensiuni între cele două țări, care au venit cu poziții mult mai critice, lucru valabil și pentru principalele partide aflate la guvernare, PNL și PSD.

Miercuri, liderul PSD, Marcel Ciolacu, și-a îndreptat însă atenția și asupra partenerilor de guvernare de la UDMR, partid ai cărui lideri au fost prezenți la Tușnad, iar este deja de notorietate. Președintele social-democrat a precizat că dorește ca acest subiect să fie discutat în cadrul coaliției, și a subliniat că a așteptat din partea liderului UDMR, Kelemen Hunor, o reacție proprie față de discursul lui Orban.

„O să avem o discuţie în cadrul coaliţiei. Declaraţia a fost jignitoare la toată lumea. Nu a fost o jignire adusă în special românilor. Mi-aş fi dorit să nu fie făcută pe teritoriul României, dar indiferent, putea să o facă şi pe Himalaya, efectele sunt aceleaşi, ale tale ca şi om politic”, a spus Ciolacu, care a precizat că nu a avut încă o discuție cu președintele UDMR pe această temă. „Eu mă aşteptam de la domnul Kelemen Hunor să aibă o reacţie, dânsul, personală, imediată după o astfel de declaraţie”, a mai spus liderul PSD.

Liderii UDMR nu au avut până acum nicio poziție publică față de declarațiile lui Viktor Orban, ministrul mediului, Tanczos Barna, prezent și el la Școala de vară de la Tușnad, a refuzat zilele trecute să se distanțeze de afirmațiile rasiste exprimate de Orban. „Vor reacționa toate persoanele care vor să reacționeze. Nu comentez în niciun fel”, a spus ministrul UDMR, la . Liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a participat și el la acest eveniment, inclusiv sâmbătă în cadrul unui panel alături de ministrul justiției din Ungaria unde accentul a fost pus mai degrabă pe păstrarea suveranității statelor, nu a ieșit până acum cu o poziție publică față de afirmațiile rasiste ale lui Orban.

Relația apropiată dintre Fidesz și UDMR

Peter Eckstein-Kovacs, fost ministru al UDMR și un critic al politicii partidului de apropiere față de Viktor Orban, este de părere că Kelemen Hunor, prin prezența sa la acest eveniment susține tacit poziția premierului ungar și că nu va exista o distanțare a liderului UDMR în această privință.

„Este un lucru strigător la cer, Orban a depășit o linie roșie față de maghiari și asta e o chestie de umanitate și este o declarație clar rasistă ce trebuie combătută de toți politicienii și toți oamenii normali. O delimitare publică a lui Kelemen Hunor de Orban e mai degrabă un vis. Nu se va delimita, să fim serioși. Din moment ce a fost acolo, dovedește că susține această politică ce în mod normal ar trebui respinsă”, a declarat, pentru FANATIK, Peter Eckstein-Kovacs.

Alți lideri ai comunității maghiare sunt de părere că liderul UDMR a intrat singur în această capcană prin apropierea față de Orban, a cărui poziție anti-europeană este împotriva intereselor cetățenilor maghiari din România. Potrivit acestora există și o vină a autorităților române că nu au combătut influența Fidesz în rândul comunității din țara noastră, dar subliniază că este nevoie de prezența UDMR la guvernare în continuare pentru stabilitatea pe care o asigură într-un context geo-politic complicat în regiune.

„În România nu există un partid naționalist cu masă largă, aceste încercări de tip AUR nu au un impact atât de mare, și asta înseamnă că fiecare partid are în propriul electorat un procent, mai mic sau mai mare, de oameni cu viziune spre această extremă. Și atunci, când sunt asemenea acțiuni, liderii acestor partide trebuie să facă un gest spre oamenii lor – sunt niște exerciții de imagine. Însă, ceea ce se vede este că această coaliție funcționează foarte bine, asigurând o stabilitate țării într-un context tensionat geo-politic, cu războiul din Ucraina și situația delicată a Republicii Moldova. Deci argumentele sunt că această coaliție trebuie să funcționeze în continuare împreună cu UDMR. Dar, loviturile de imagine ale domnului Ciolacu trebuiau făcute, mai bine așa decât să ne trezim cu un singur partid naționalist, gen Le Pen în Franța, care să aibă o poziție mult mai puternică în Parlament.

Legătura dintre Fidesz și UDMR, fie că ne place sau nu, stă în faptul că cel mai adesea județele cu o populație minoritară maghiară, Harghita, Covasna, totdeauna sunt ultimele la PIB, la infrastructură iar sentimentul în aceste comunități este că ei nu sunt agreați de către București. Această discrepanță a fost folosită de către Fidesz și vedem cum a crescut identitatea locală în Sfântu Gheorghe, cum a apărut acea echipă de fotbal într-un oraș foarte micuț. Dacă te uiți în echipă nu găsești decât un singur ungur, și el e doar portarul. Sunt trei români care joacă acolo, dar toată lumea vorbește despre echipa maghiarilor. Dacă Bucureștiul ar veni cu niște gesturi, fie ele și de imagine, pentru comunitatea maghiară ar putea schimba această simpatie pentru Fidesz”, a declarat, pentru FANATIK, fostul președinte al CNA, în prezent director al teatrului din Târgu Mureș și unul dintre intelectualii care au luat poziție recent față de apropierea dintre UDMR și Fidesz, Gasparik Attila. În opinia acestuia, prin apropierea față de Orban, Kelemen Hunor riscă chiar prezența în Parlament a UDMR, nu doar cea la guvernare, un fapt important nu doar pentru acest partid, dar mai ales pentru democrația din România.

UDMR și dinamica coaliției cu PSD

Analiștii politici subliniază și ei că unul din factorii ce au determinat aceste reacții din partea partidelor din România sunt și calculele politice, fiecare partid dorind să nu piardă complet electoratul apropiat de valorile naționaliste.

„Cred că e vorba de un cumul de factori aici. În primul rând, atunci când au loc astfel de declarații ale unui astfel de personaj pe teritoriul nostru, ca politician de prim-plan ești obligat într-o oarecare măsură să reacționezi, chiar dacă am văzut că aceste reacții au fost destul de limitate. Cred că a fost mai mult o linie asumată de la nivel central al statului, transmis către toți liderii politici. E interpretarea mea. Cred că MAE a dat niște direcții oamenilor politici importanți, cum abordează România mesajele lui Viktor Orban și acest eveniment de la Băile Tușnad, pe care-l folosește an de an pentru a transmite mesajele sale către Europa.

Un alt factor ține de poziționarea politică a anumitor lideri, în speță Marcel Ciolacu, pentru propriul public, pentru o bună parte a electoratului românesc, care are o doză de naționalism, patriotism, de diferite grade, iar să te poziționezi într-o astfel de situație este oarecum obligatoriu. Faptul că liderul PSD a dus mesajul și spre UDMR înclin să cred că ține mai mult nu neapărat de niște tensiuni interne, ci mai degrabă de niște neînțelegeri pe subiectul acesta privind pozițiile și declarațiile liderilor de la Budapeste cu privire la Transilvania”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politic Adrian Zăbavă.

Potrivit acestuia, reacțiile PSD față de UDMR, destul de rezervate de altfel, vin poate din speranța ca UDMR-ul să fi reprezentat un factor de echilibru în ceea ce privește poziția Budapestei, o speranță mai degrabă nerealistă.

„PSD și Marcel Ciolacu le transmit partenerilor din coaliție că prin relația extrem de apropiată pe care o au cu reprezentanții Ungariei ar trebui să reprezinte un factor de echilibru, să echilibreze aceste poziții. Însă, să fim sinceri, UDMR-ul nu are capacitatea să influențeze ce vrea să spună Viktor Orban. Din contră, vedem că liderii UDMR achiesează la mesajul acestora prin tăcere. Într-o relație instituțională, dacă eu te susțin pe majoritatea palierelor și nu comentez alte lucruri ciudate pe care le spui asta înseamnă că îmi asum o susținere totală și probabil că asta deranjează la UDMR. Oricum, reacțiile au fost destul de liniștite pentru ce ar fi putut fi, la cât de tranșante au fost declarațiile de acolo”, a mai precizat Adrian Zăbavă.

Totuși, analiștii politici resping posibilitatea îndepărtării UDMR-ului de la guvernare, chiar dacă actuala coaliție are o majoritate de 70% în ambele camere ale Parlamentului. Mai mult, în special pentru PSD, UDMR reprezintă o posibilă alternativă pentru o coaliție de guvernare după alegerile din 2024, în condițiile în care PSD, după ultimele sondaje, ar fi ajuns la 40% în ceea ce privește încredea populației. Consultantul Adrian Zăbavă subliniază că, în plus, liberalii și-au stricat mult relația cu UDMR-ul în campania din 2020, o relație pe care PSD-ul, partidul care a insistat ca UDMR-ul să facă parte din această coaliție, continuă să o susțină, în ciuda acestor episoade. Mai mult, există posibilitatea ca PSD-ul să poată guverna doar alături de UDMR și după rocada de la Palatul Victoriei, în condițiile în care ar avea susținerea minorităților din Parlament și câteva voturi în plus, în timp ce pentru PNL o coaliție alternativă, cu USR, Reper și Forța Dreptei, este mai degrabă imposibilă.

„O coaliție PSD-UDMR la guvernare după 2024 nu mai e demult doar un simplu scenariu. El vine în contextul în care, prin mai multe poziționări, PNL și-a stricat relația cu UDMR-ul, prin preajma anului 2020, ne aducem aminte atunci de pozițiile lui Rareș Bogdan sau Florin Roman care fluturau steagul României pentru a mai strânge două voturi de pe urma naționaliștilor folosindu-se de UDMR pe post de cal de bătaie. Relația dintre cele două partide s-a stricat destul de tare, iar în momentul de față, chiar și în guvernarea cu USR, au existat niște dispute și cred că dacă ar fi de ales între cele două partide, cred că UDMR-ul ar alege PSD-ul. Și PSD cultivă în continuare această relație, fapt evident prin faptul că a insistat ca Ministerul Dezvoltării să ajungă la UDMR”, a mai declarat, pentru FANATIK, Adrian Zăbavă.