MM Stoica, dezvăluiri despre venirea lui Malcom Edjouma la FCSB: „Era coadă la el în România. Gigi când dorește ceva știe să ajungă la tejghea înaintea celorlalți”

Managerul general al FCSB-ului a dezvăluit că Gigi Becali l-a dorit mult pe Edjouma la echipă și că jucătorii au fost încântați de venirea mijlocașului francez.

Mihai Stoica a mai spus că mai multe echipe din România îl doreau pe Malcom Edjouma, dar Gigi Becali a insistat ca transferul să se facă.

MM Stoica, dezvăluiri după venirea lui Malcom Edjouma la FCSB

MM Stoica a vorbit despre transferul lui și a spus cât de mult a insistat Gigi Becali pentru a-l aduce de la FC Botoșani:

„Am fost stresat până când a semnat Malcom. Până nu vezi toate semnăturile ai emoții. La străini e puțin mai complicat, e vorba despre agenți, agenți din România, avocați care să fie familiarizați cu regulamentele din fotbal. Încărcătura mare e pe umerii lui Valeriu Argăseală.

Era coadă la Edjouma din România, iar noi nu am stat la rând, de-asta aveam emoții. Gigi când dorește ceva știe să ajungă la tejghea înaintea celorlalți”.

„Eu nu am sperat că vine, pentru că noi eram acoperiți pe poziția lui. Dacă era strategie, eu nu-l puneam pe Edjouma în echipa ideală făcută de mine, luam de la CFR și puneam acolo.

Mă gândeam că n-o să ajungă pentru că Șut era favoritul lui Gigi, plus că avem și un Nedelcu și Simion care se vor întoarce din vară.

Prestațiile din ultima perioadă făcută de Edjouma l-au determinat pe Gigi să facă transferul. E concurență, el se va lupta să-și câștige locul de titular.

La Edjouma se poate să marcheze mai multe goluri într-un an și în alți ani nu, nu e un post de unde să marchezi mult. Ca și la Albu de la Rapid”, a mai spus MM Stoica, la TV .

500.000 de euro este cota de piață este cota de piață a lui Malcom Edjouma, conform transfermarkt.com

„E o schimbare majoră pentru el!”

„E o schimbare majoră, nimeni nu știe cum va performa un jucător nou venit. Singurul lucru asemănător e că și noi jucăm un fotbal frumos, cum încearcă și Botoșani. Cum va ajunge el și cum va juca depinde doar de el și de felul în care va fi asimilat de colegi.

Ce am vorbit eu cu băieți, toți erau încântați… bine, nu am vorbit cu mijlocașii centrali. Edjouma nu are cont de Instagram, e un băiat bun. Mă interesa și ce număr va avea la noi. Aveam număr 5 la noi, dar vrea numărul 18.

Are doi copii, a venit și cu soția la Botoșani. E o bilă mare albă pentru mine și îmi aduce liniște, pentru că înseamnă că e liniștit la casa lui.

Eu am avut o perioadă în care nu am vrut să-mi asum responsabilități, dar acum revin. Edjouma e într-o categorie aparte.

Chiar i-am spus lui Gigi că insistă, iar el mi-a spus că de fiecare dată când îmi spune de un jucător eu sunt circumspect, dar acum am fost amândoi de acord că e un jucător bun”, a

„Cum a fost vorba de Cestor, dacă joci în Liga 5 din Anglia, nu ai ce să cauți la Steaua. Nici Edjouma nu a jucat în Franța cine știe ce, dar m-am gândit la Thereau care nici el nu apucase să joace mult prin ligile inferioare din Franța.

Eu am mare încredere în școala de fotbal franceză. Eu chiar urmăresc ligile inferioare din Franța și sunt încântat. Chiar sunt mulțumit de transferul ăsta.

De foarte mult timp, Gigi spune că vrea jucători de atac, ăștia îi plac, el se gândea la un moment dat să-l transforme pe Olaru în închizător. Eu tot încercam să-i spun că într-o echipă de fotbal e nevoie și de un închizător, dar el nu și nu, că vrea jucători care să plece cu mingea la picior”, a mai spus managerul „roș-albaștrilor”.