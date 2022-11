MM Stoica și-a ales favorita pentru Cupa Mondială din Qatar. Cum a descris experiența din zona Golfului: „Nu o să mai calc în viaţa mea pe acolo”

MM Stoica este de părere că Franța va câștiga titlul mondial în Qatar. Managerul celor de la FCSB a vizitat o singură dată zona Golfului și a dezvăluit că nu va mai repeta niciodată experiența.

MM Stoica, de partea Franței la Campionatul Mondial din Qatar

MM Stoica a făcut traseul imaginar al Franței, iar managerul celor de la FCSB este convins că echipa lui Didier Deschamps va ieși triumfătoare din .

În fazele eliminatorii, Cocoșii galici le vor elimina pe rând pe Mexic, Anglia și Elveția, iar în finală se va impune în fața Braziliei în reeditarea finalei din 1998 câștigată tot de francezi.

„Dacă e să iei loturile, Franța bate tot la pas. Eu cred că ei câștigă Campionatul Mondial. Au o singură problemă: Kante şi Pogba lipsesc. Cei doi au făcut în 2018 un Mondial foarte bun. Nu sunt fan Brazilia”, a declarat MM Stoica, potrivit .

MM Stoica nu vrea să mai audă de zona Golfului

MM Stoica a mărturisit că a vizitat o singură dată zona Golfului însă nu a fost deloc încântat. Managerul celor de la FCSB nu a fost în Doha, ci a vizitat Dubai, Emiratele Arabe Unite.

Oficialul vicecampioanei României a mărturisit ce l-a făcut să regrete vizita în zona Golfului și a amintit singurul aspect pe care l-a remarcat în Orientul Mijlociu.

„Eu am fost o singură dată în… în Qatar nu am fost, dar am fost o dată în Emiratele Unite, o singură dată. Am stat în Dubai o singură dată, nu o să calc în viaţa mea pe acolo, doar dacă sunt obligat să ajung acolo prin ştiu eu… nu ştiu cum aş putea să fiu obligat.

MM Stoica, despre experiența în zona Golfului: „Nu mi-a plăcut deloc”

MM Stoica a dezvăluit ce anume l-a impresionat în Emiratele Arabe Unite. „Mai degrabă m-aş aştepta la vreo televiziune de acolo să spună «am auzit că… deşi eşti puţin cam turbulent».

Nu mi-a plăcut deloc, dar ce am văzut şi singura chestie remarcabilă cu care am venit în cap e că de la geamul etajului 13 sau 14, la care stăteam, vedeam cum se ridică o construcţie, cu muncitori, într-adevăr, din Pakistan sau Nepal.

Vedeam cum se ridică, două-trei etaje pe zi, era ceva ieşit din comun, aia chiar era o atracţie. Că or fi condiţiile proaste, oamenii se duc acolo, ce să faci?”, a mai spus MM Stoica.

Karim Benzema s-a accidentat și va rata Cupa Mondială din Qatar

Câștigătorul Balonului de Aur 2022, Karim Benzema, s-a accidentat și va rata întreg turneul final din Qatar. Atacantul francez a părăsit accidentat antrenamentul Cocoșilor galici și nu va putea ajuta echipa lui Didier Deschamps.

Inițial, accidentarea lui Benzema îl făcea indisponibil pentru meciul de debut al Franței la Cupa Mondială din Qatar contra Australiei. Un RMN efectuat la clinica Aspetar din Doha a dezvăluit faptul că atacantul „cocoșilor” a suferit o ruptură musculară la piciorul stâng, informația fiind confirmată și de oficiali ai Federației Franceze de Fotbal.

“În viața mea nu renunț niciodată, dar în seara asta trebuie să mă gândesc la echipă așa cum fac întotdeauna. Așa că trebuie să las locul meu cuiva care ne poate ajuta echipa să facă o Cupă Mondială bună. Vă mulțumesc pentru toate mesajele de susținere”, a fost reacția postată de Benzema.