MM Stoica și Mihai Neșu, conversație despre arbitrajul de la FCSB – Anderlecht 0-0: „Viciere de rezultat / A fost 1-1 la penalty-uri”

Mihai Stoica este de părere că este vorba despre o viciere de rezultat după ce arbitrul partidei nu a dictat penalty la intervenția imprudentă a portarului belgienilor asupra lui Dawa. De cealaltă parte, Mihai Neșu a remarcat și penalty-ul pe care Anderlecht l-a avut după o intervenție greșită a lui Vali Crețu asupra lui Esposito, nesancționată de arbitru.

MM Stoica și Mihai Neșu, conversație despre arbitrajul de la FCSB – Anderlecht

MM Stoica și Mihai Neșu au avut o conversație despre . Managerul general al vicecampioanei României a spus că a fost o viciere de rezultat și că și Mihai Neșu, care este calm deobicei, s-a enervat la acea fază la care portarul belgienilor l-a faultat pe Dawa în careu:

„Concluziile mele sunt simple, pentru că am avut un penalty și nu l-am primit, deci e viciere de rezultat.

Neșu e foarte calm, dar s-a enervat și el la faza aia. Stai că ți-l dau la telefon”.

Mihai Neșu – A fost 1-1 la penalty în seara asta. Dar pentru FCSB a fost primul penalty. Asta este și 0-0 e bun.

„Noi am avut o problemă, am început bine, dar din minutul 20, Edjouma a avut acea problemă, el fiind un jucător extrem de important. El era jucătorul care putea face diferență și acolo am pierdut foarte mult”, a mai spus MM Stoica, la TV .

„E de apreciat evoluția lui Crețu!”

și a apreciat evoluțiile lui Vali Crețu și Alexandru Pantea: „Cred că mai e de apreciat evoluția lui Crețu.

Nu mă interesează dacă a făcut acolo penalty sau nu, dacă n-a dat la noi, n-a dat nici acolo. Pantea a făcut un meci bun și el. Am avut o ocazie imensă la Cordea, care a vrut să fie altruist.

La Pantea au fost doar crampe musculare, încă nu are ritm de joc, dar a făcut un meci bun, să nu uităm că a fost aproape de gol la acel șut deviat în corner”.

„Nu am desconsiderat competiția și nici pe cei 30.000 de suporteri veniți la meci. S-au făcut propuneri de prețuri și s-a dorit altceva.

Nu o să comentez de rău dorința patronului, a celui care ne plătește. E o rețetă bună și așa. Jucătorii au avut atitudine, nu am cum să critic niciun jucător”, a mai spus MM Stoica.

Gabi Balint l-a evidențiat negativ pe Vali Crețu pentru stilul său de joc, criticându-l și pe David Miculescu: „Mie îmi place Miculescu, pare un băiat profesionist, dar ori e prea timid, ori atât poate”.

„Crețu, prietenul meu, aleargă mult, e multă nebunie, dar puține reușite”, a mai spus Gabi Balint, la TV .