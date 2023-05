Moarte șocantă într-o stațiune foarte populară printre români. Un bebeluș s-a stins din viață în condiții neclare

Tragedie fără margini într-o stațiune din Turcia foarte populară printre români. Un bebeluș s-a stins din viață în condiții neclare, în timp ce se afla într-un hotel din acest resort turistic faimos.

Bebeluș de șapte luni, moarte șocantă într-o stațiune foarte populară printre români

Poliția a anunțat că investighează cazul morții unei fetițe de nici un an de zile. Micuța Elizabeth Coffey era cazată cu familia ei în complexul The Land of Legends din Antalya. Vorbim de un hotel de lux din zonă, cotat la 5 stele.

Sâmbătă, 13 mai, la primele ore ale zilei, Elizabeth a fost transportată de urgență la spital după ce a fost găsită fără suflare în camera de hotel. Din păcate, .

Bebelușul se afla în vacanță cu părinții Michael și Elizabeth și cu un grup de aproximativ 30 de familii și prieteni când a avut loc tragedia. Grupul de turiști era la masă când s-a dat alarma, sâmbătă.

Poliția din Turcia a anunțat că în acest moment investighează circumstanțele tragicului incident de la complexul de lux situat pe coasta mediteraneană a Turciei.

Până în acest moment nu se cunosc cauzele decesului micuței. Potrivit celor de la , Elizabeth nu a răspuns manevrelor de resuscitare când a fost dusă la spitalul privat Aspendos Anatolia din Serik, lângă stațiunea Antalya.

Un oficial al spitalului turc a spus: ”Personalul hotelului a chemat paramedicii când copilul avea probleme cu respirația. A fost adusă la spital de către primii doctori care au intervenit.

În ciuda eforturilor medicilor, ea nu a putut fi salvată”. Trupul neînsuflețit al bebelușului a fost trimis la Institutul de Medicină Legală din Antalya pentru a stabili cauza exactă a morții.

Părinții și prietenii familiei micuței Elizabeth, șocați de tragedie

uriașă. Mulți au postat un ultim omagiu pe Facebook. Aici a fost distribuită o poză cu Elizabeth într-o o rochiță albastră și cu o fundiță pe cap.

”Nu-mi vine să cred că această fetiță nu mai este. Odihnește-te în pace. Te rog, Doamne, să alini suferințe mamei și tatălui”, a scris, pe Facebook, Kitty Margaret, o prietenă de familie. Un alt cunoscut a comentat: ”RIP-ul (n.r. Odinește-te în pace) înger mic și frumos”.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Londra a declarat: ”Suntem alături de familia unui copil britanic care a murit în Turcia și păstrăm contactul cu autoritățile locale”.

Tragedia din Antalya vine la doar o săptămână după un alt caz dramatic. Un copil din Anglia de doar 18 luni s-a înecat într-o piscină dintr-o vilă de lângă Alicante (Spania).