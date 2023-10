Moarte suspectă a unei eleve de 17 ani din Mureș. Tânăra ar fi greșit doza de pastile

Eliza Tușinean, o tânără de 17 ani din județul Mureș, s-a stins din viață, la începutul lunii octombrie, după ce ar fi înghițit mai multe pastile. În seara anterioară, mama ei sunase la ambulanță.

Eliza ar fi înghițit mai multe pastile decât i-au fost prescrise

Din primele informații, se pare că tânăra suferea de și urma un tratament zilnic. În ziua tragediei, Eliza ar fi înghițit mai multe medicamente decât i-au fost prescrise, și i s-a făcut rău.

Deși mama fetei a solicitat o ambulanță, tânăra a decedat a câteva ore mai târziu. Colegii se declară șocați și spun că nu se așteptau ca Eliza să aibă o asemenea soartă.

Eliza era elevă în clasa a XI-a, la Liceul Teoretic ”Andrei Bârseanu” din Târnăveni, iar colegii și profesorii spun despre ea că , pasionată de proză și poezie.

Profesorii spuneau că este predestinată scenei

Administratorii paginii de au strâns mai multe mărturii ale colegilor Elizei, și le-au pus laolaltă, într-o singură postare.

”Eliza era o fata talentată. Nu era frumoasă, era foarte frumoasă! Era inteligentă și avea un vocabular bine dezvoltat. La fiecare oră avea doar 10”.

„Era conștiincioasă și mai ales talentată. A participat din clasa a șasea la tot felul de olimpiade: de engleză, de română.”

„Țin minte la spectacolul din 24 ianuarie, nu am remarcat-o doar eu. Mereu a fost remarcată de toți. A remarcat-o până și inspectorul, care a văzut-o atunci, pentru prima dată! Îmi spunea: «Fata asta se va duce la actorie! Are o dicție și un talent de invidiat!». Nici nu-mi vine să cred, i-am predat numai jumătate de an, dar tare dragă mi-a fost. Cât i-am predat eu, stătea în prima bancă. Nici nu mi-aș fi putut imagina. Zâmbea, părea fericită”, sunt doar câteva dintre mărturiile colegilor tinerei care a murit din cauza pastilelor înghițite.

Pe data 15 ianuarie, la 173 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu, Eliza a recitat poezia ”De ce să mori tu”, despre care colegii spun acum că pare că i-a fost predestinată.