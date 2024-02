Modul inedit prin care un suporter dinamovist vrea să intre în Cartea Recordurilor: “Este pasiunea mea pentru club!”. Exclusiv

Dinamo este unul dintre cele mai iubite cluburi din România. Dar bazinul important de suporteri al “câinilor” a fost greu încercat în ultimii ani de rezultatele slabe ale echipei, care a şi retrogradat în 2022, pentru prima dată în istorie. Dar, fanii au rămas lângă echipă şi speră să retrăiască alături de club momentele de glorie de odinioară.

Pasiune dusă la extrem! Modul inedit prin care un suporter dinamovist vrea să intre în Cartea Recordurilor

Andrei Mircea este un suporter dinamovist înfocat. , fanul a decis în urmă cu câţiva ani de zile să îşi exprime iubirea pentru club printr-un mod inedit. A căutat tricouri cu toate siglele pe care Dinamo le-a avut de-a lungul anilor.

Mai mult, din 2018 încoace şi-a sărbătorit ziua de naştere având torturi cu toate siglele lui Dinamo. Andrei a povestit pentru FANATIK cum a început pasiunea sa pentru culorile alb-roşii:

“Tatăl meu este rapidist, dar am fost crescut foarte aproape de stadionul Dinamo. Am fost rebelul familiei. Din 1996 am început să mă uit la meciuri şi din 1999 am prins curaj să merg în galerie. Încă nu decedase Cătălin Hîldan, se numea Peluza Nord.

Cu trecerea anilor, am avut nişte frustrări că nu am reuşit să strâng câte fulare şi tricouri mi-aş fi dorit, dar apoi mi-am dorit să recuperez articolele. Sunt un colecţionar mai atipic. Nu îmi place să iau orice cârpă pe care scrie Dinamo.

“Am trimis un mail şi la Cartea Recordurilor, acolo există tot felul de bazaconii”

Am tot văzut de-a lungul anilor mai mulţi suporteri care aveau tort de ziua lor cu sigla actuală a clubului. Nu vreau să fac vreo revoluţie, este o pasiune de-ale mele, pe care m-am gândit să o transform într-o chestie inedită.

Am trimis un mail şi la Cartea Recordurilor, acolo există tot felul de bazaconii. E vorba de dinastia siglelor şi că am reuşit în consecvenţa celor şapte ani să colecţionez tricouri cu fiecare siglă şi să fac un tort diferit de ziua mea în fiecare an cu o siglă diferită”, a povestit Andrei Mircea.

“I-am dat 3500 de lei pe bluză, dar nu a vrut să vândă”

Chiar dacă tricourile colecţionate nu sunt toate din perioada în care au apărut, Andrei Mircea a făcut eforturi importante să le găsească. Iar uneori a băgat şi mâna adânc în buzunar:

“Sunt ediţii pentru suporteri. Eu nu mă bat cu pumnul în piept cu colecţia de tricouri. Ţine de consecvenţă şi de pasiunea mea pentru Dinamo.

Mi-am făcut fiecare zi de naştere cu tortul lui Dinamo. Prin 2015-2016 mi-a venit ideea. Dar mi-au lipsit două-trei sigle şi nu ştiam dacă fac rost. Am postat sute de anunţuri pe grupurile de dinamovişti să fac rost de ele.

Chiar şi tricoul pe care l-am avut anul ăsta, eu mi-aş fi dorit o bluză cu Joma dintr-un meci jucat pe Ghencea în 1999. Are cineva din Constanţa, i-am dat 3500 de lei pe bluză, dar nu a vrut să vândă că ţine la ea”, a povestit suporterul.

“Eu aş ţine cu Dinamo şi dacă s-ar desfiinţa echipa”

Andrei Mircea recunoaşte că au fost nişte ani dificili pentru echipa de fotbal, dar ar ţine cu Dinamo şi dacă echipa s-ar desfiinţa. În schimb, marele of al suporterului este amânarea construcţiei unui nou stadion:

“Eu aş ţine cu Dinamo şi dacă s-ar desfiinţa echipa. Este foarte greu cu tot ceea ce s-a întâmplat, dar Dinamo este o dinastie. Nu pot să mă supăr pe Dinamo când văd istoria pe care a scris-o. Nu ai cum să renunţi.

Singura frustrare este cu stadionul. Aici am o mare problemă pentru că, aşa cum bine ştiţi, dintre toate şi a devenit o ruină”.

1948 este anul în care s-a înfiinţat Dinamo

1951 este anul în care a fost inaugurat stadionul din Şoseaua Ştefan cel Mare