Moment emoționant la Fanatik SuperLiga. Lacrimi de durere înaintea evenimentului caritabil „Fotbalul face Bine”, tratament pentru copiii bolnavi de cancer. Video exclusiv

Legende din fotbalul românesc vor fi prezenți la evenimentul caritabil de pe stadionul „Arcul de Triumf”. Scopul acțiunii caritabile este strângerea de fonduri pentru achiziționarea de aparatură medicală necesară secției de Onco-Hematologie Pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Iulian Mihăilă, președintele Ligii Legendelor, a explicat emoționat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI motivațiile din spatele acțiunii caritabile. Organizatorul evenimentului, care va avea loc joi, 10 noiembrie, ora 19:00 pe stadionul „Arcul de Triumf” a izbucnit în lacrimi.

Iulian Mihailă, detalii la Fanatik Superliga despre meciul caritabil „Fotbalul face Bine”

Persoanele care vor să dea o mână de ajutor și să contribuie la achiziționarea de aparatură medială necesară secției de Onco-Hematologie Pediatrică a Institutului Clinic Fundeni o pot face prin achiziționarea de bilete atât fizice, cât și virtuale pentru la care vor fi prezenți printre alții Miodrag Belodedici, Florin Gardoș, Dani Coman sau actorul Mihai Bobonete. Prețul unui tichet este de 20 de lei și poate fi achiționat online de .

Iulian Mihăilă, invitat în , a explicat pe larg beneficiile de care pot profita persoanele care își vor achiționa bilete la evenimentul caritabil. „Lucrurile care ar putea să-i facă pe oameni să vină la stadion sau să cumpere biletele virtuale sunt foarte multe. Am asociat acestor bilete de acces fizic sau virtuale la meci o tombolă cu premii în care oamenii pot câștiga 40 de tricouri cu autograf, 4 ceasuri, 20 de vouchere Decathlon a 250 de lei.

Și dacă depășim 80.000 de bilete cumulate virtuale și fizice au șansa să câștige una din cele 4 mașini scoase în joc. Cauza acestui meci este strângerea de fonduri pentru secția de Onco-Hematologie Pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Unde avem niște medici excepționali, dar care au nevoie de aparatură de ultimă generație ca să pună în aplicare protocoalele de tratare a cancerului pentru copii”, a declarat Iulian Mihăilă la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Moment emoționant la Fanatik Supeliga. Iulian Mihăilă, lacrimi de durere înainte de meciul caritabil de pe stadionul „Arcul de Triumf”: „Ori pleacă vindecat, ori moare”

Horia Ivanovici, realizatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a îndreptat discuția spre motivele din spatele implicării lui Iulian Mihăilă în acțiunile caritabile. Președintele Ligii Legendelor a izbucnit în lacrimi în timpul emisiunii în timp ce povestea chinul prin care trec copiii bolnavi de cancer.

„De ce acest proiect? Din felul meu de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru că m-a binecuvântat cu copii sănătoși. Sunt doi preoți foarte implicați. Unul dintre părinți este Părintele Mihail Bucă, care are fetița bolnavă de leucemie și de aici a pornit tot acest proiect. Inițial am vrut să-l ajut pe dânsul cu acest meci, dar a zis nu, hai să facem ceva pentru toți copilașii. Pentru că a văzut câtă suferință e acolo. Din exterior poate nu ne dăm seama.

Iertați-mă (n..r plânge)! E crunt ceea ce se întâmplă acolo. Pe lângă faptul că este un copil care e bolnav, se destramă o familie. Câte un an de zile stă un copil acolo. Ca să aibă două căi de a pleca acolo. Ori pleacă vindecat, ori moare.

Și dacă noi am reuși să luăm toate aceste aparaturi putem da o șansă în plus și un bilet la meci costă doar 20 de lei, care reprezintă o apă și o cafea pe care o bem în fiecare zi. Atât renunțăm. Treci prin foc acolo. Sunt medici dedicați, am fost acolo, am fost cu domnul Belodedici, am văzut despre ce e vorba și cum spunea Părintele Mihail, sunt în picior cu în ghearele morții”, a declarat Iulian Mihăilă, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Evenimentul caritabil din Slobozia a strâns 22.000 de euro

Iulian Mihăilă s-a implicat și în luna septembrie în organizarea unui meci caritabil care s-a desfășurat la Slobozia. Acțiunea caritabilă a strâns 22.000 de euro, iar printre fotbaliștii care au luat parte la meci s-au numărat Gică Hagi, Miodrag Belodedici, Lucian Sânmărtean și Helmut Duckadam.

„Sunt eforturi incredibile cu aceste evenimente. Abia acum în ultimele două nopți am reușit să dorm cinci ore. În rest am mai apucat doar câte trei ore pentru că sunt multe de făcut și stau să mă gândesc ce se întâmplă acolo. Mă gândesc la un alt lucru. Copiii noștri sunt sănătoși, acum acei copii sunt acolo la Fundeni bolnavi.

Ei sunt în tranzit. Mă repet. Pot pleca în două moduri de acolo, vindecați sau morți. Ăsta e adevărul. Ar trebui să fie modul prin care să-i mulțumim lui Dumnezeu că ai noștri copii sunt sănătoși prin aceste donații și aceste cauze umanitare”, a mai spus emoționat Iulian Mihăilă, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.