Moment emoționant pe scena Teatrului Național București. Gică și Kira Hagi, aplaudați de sute de oameni

Kira Hagi (27 de ani) a jucat în această piesă, regizată de Toma Enache, alături de Aurelian Temișan și Monica Davidescu. ”Regele” a ținut să-și felicite fiica la final și a urcat pe scenă, fiind aplaudat de sute de oameni. Kira a fost surprinsă de gestul tatălui, care a îmbrățișat-o și i-a dat un buchet de flori.

Moment emoționant pe scena Teatrului Național București

Vizibil emoționată, fiica ”Regelui” a imortalizat momentul și a postat pe Instagram un clip video alături de tatăl său, cu descrierea ”după premieră…”. La 27 de ani, , precum și seriale TV. În timp ce tatăl Gică Hagi urca pe scenă, soția sa Marilena privea emoționată de pe margine, conform martorilor.

ADVERTISEMENT

Pentru piesa ”Sistemul perfect” spectatorii au plătit 150 de lei de bilet, conform TNB.ro. ”Piesa de teatru / comedie Sistemul Perfect este o adaptare după „Sistemul Ribadier”, o savuroasă comedie în trei acte de Georges Feydeau și Maurice Hennequin, interpretată pentru prima dată în noiembrie 1892. Tema principală o reprezintă stratagema unui soț de a scăpa din casa conjugală, hipnotizându-și soția.

Regretatul nostru artist și regizor Ion Caramitru și-a dorit să regizeze această piesă și ca o coincidență, un alt regizor cu rădăcini aromâne, Toma Enache va pune în scenă piesa autorului, Georges Feydeau, ce este extrem de cunoscut la noi în țară pentru o altă capodoperă „La puce à l’oreille – Puricele în ureche”, mai arată sursa citată.

ADVERTISEMENT

la începutul anului 2023, Gică Hagi vorbea extrem de mândru despre fiica sa, Kira. ”Ea muncește, are direcția ei în viață, ea și-a ales-o. La 16 ani, Kira mi-a zis ce vrea și apoi i-am dat o zi să se mai gândească. A meditat cu mama ei o zi, pentru că față de mine avea niște temeri.

Probabil îi sperii eu pe copii, de-aia a meditat cu maică-sa. A rămas cum a dorit ea și am susținut-o sută la sută din acel moment. I-am spus că e important să facă ce îi place, să facă ce vrea ea, nu ce vreau eu sau mama ei”, a explicat ”Regele”. Hagi senior e fericit că are doi copii frumoși, care și-au găsit drumul în viață, pentru că e inadmisibil ca un tânăr să nu știe la 18 ani ce vrea să facă cu viața sa.

ADVERTISEMENT

”Sunt foarte mândru! Asta e, după părerea mea, cea mai mare mulțumire a părinților, să-și vadă copiii muncind. Mai mult decât mândrie și fericire, e liniște. Dormi liniștit noaptea. Eu mi-am învățat copiii să muncească. Când muncești, depinzi doar de tine. Ca părinte ai o problemă dacă îți întrebi copilul, după 18 ani, „ce faci, tati, azi?” și el îți răspunde „Nu știu!” Cum adică să nu știi? Fiecare trebuie să muncească”, mai transmitea ”Regele”.

Kira Hagi, mândră că s-a întors în România

Într-un interviu acordat acum 4 ani celor de la , Kiri Hagi susținea spusele tatălui său. ”Pentru că e important să te realizezi. Pentru că atunci prinzi încredere și când ai o meserie, nu ești niciodată sărac. Așa ne spunea. Ai o bogăție și sufletească și îți găsești menirea ta, a răspuns Kira”, explica actrița.

ADVERTISEMENT

Deși putea să trăiască și să lucreze în orice țară importantă de pe această planetă, că e vorba despre SUA sau Marea Britanie, Kira Hagi a mărturisit că a preferat să se întoarcă acasă, în România. ”Inima mea este aici, în România, și întotdeauna am vrut să am oportunitatea să practic meseria aici, în țară. Cum au fost și deținuții politic, cum a fost și bunicul meu, a crezut în România. Am avut și oportunitatea să mă întorc”, explica Kira Hagi.