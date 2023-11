Moment uluitor cu Radaslavescu: “Se sufocă pe teren!” / “Să leșine acolo!”

Patronul vicecampioanei României a vorbit la emisiunea „MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ” despre puștiul FCSB-ului, pe care l-a evidențiat în momentul în care era mai obosit în duelul contra oltenilor.

Moment uluitor cu Radaslavescu

la „MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ” un moment uluitor cu Eduard Radaslavescu, spunând că mijlocașul echipei simțea că se sufocă pe teren în duelul cu FC U Craiova, doar că atunci a început să joace mai bine.

„Mi-a spus Mihai Stoica că în ultimele 15 minute Radaslavescu spunea că simte că leșină pe teren. I-am zis lui MM: ’Lasă-l, mă, să leșine pe teren!’.

Problema e că a jucat mai bine atunci când s-a sufocat pe teren. Atunci a jucat mai bine, când era obosit. A fost bun, a fost mai dezinvolt pe final, mai bun. Bine, săracul, nici nu a primit”, a mai spus Gigi Becali.

Eduard Radaslavescu a explicat de ce a rămas la FCSB

motivul pentru care a rămas la FCSB, deși a avut posibilitatea să plece la FC Botoșani, sub formă de împrumut: „Mă bucur pentru că mi-am ajutat echipa și că am câștigat meciul. Adversarul a fost foarte bun. Așa a fost strategia, mi-a ieșit azi, am reușit să câștigăm și ne dă incredere.

Vreau să le mulțumesc tuturor suporterilor, ne-au dat un plus, e o senzație minunată când joci la națională. Așa am simțit în momentul ăsta, mă simt pregătit să joc, îmi aștept șansa la FCSB și vreau să profit de ea”.

„Eu am vorbit cu toată lumea, nu știu de ce semnal, eu mă pregătesc și când se apelează la serviciile mele, mereu voi da totul, indiferent că joc 5 sau 10 minute.

Toată lumea știe ce înseamnă Portugalia, suntem fotbaliști și noi, mulți jucăm în Liga 1 și cred că putem obține un rezultat bun”, spunea Eduard Radaslavescu după un meci al României U20 împotriva Portugaliei U20.

