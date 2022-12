Momente de coșmar trăite de Luis Enrique la meciul Japonia – Spania: „Aș fi făcut infarct!”

deși a pierdut cu Japonia, scor 1-2 în ultima etapă a grupei E din faza grupelor. Totuși, Luis Enrique le-a stricat sărbătoarea ibericilor, deoarece, la un moment dat, Spania și Germania erau conduse, iar campioana mondială din 2010 ar fi fost eliminată din competiție. Fostul antrenor al Barcelonei a povestit momentele de coșmar prin care a trecut.

Luis Enrique, momente tensionate pe banca Spaniei în meciul cu Japonia: „Au fost minute de panică. Japonia putea să mai înscrie două goluri”

Chiar dacă a pierdut cu Japonia, Spania s-a calificat în optimile de finală de pe locul 2 și o va întâlni pe Maroc, care a surprins la actuala ediție a Cupei Mondiale. Luis Enrique a mărturisit momentele de presiune din finalul meciului. Cu 30 de minute înainte de fluierul de final, .

„Au fost minute de panică. Japonia a înscris două goluri și puteau să mai înscrie încă două, dacă aveau nevoie. Când o echipă precum Japonia nu are nimic de pierdut, se întâmplă să treacă precum avioanele pe lângă tine.

Finalul de meci a fost foarte dificil pentru noi, au fost momente tensionate, am fost aproape de gol. Japonia a terminat pe primul loc și cred că pe merit. Mă deranjează acest lucru, am vrut să fim primii”, a declarat Luis Enrique, conform .

Luis Enrique, nemulțumit de jocul Spaniei în partida cu Japonia: „Dacă aș fi aflat că am fost eliminați, probabil aș fi făcut infarct”

Japonia s-a calificat în optimile de finală după ce a reușit să învingă Germania și Japonia cu scoruri similare și o va întâlni pe Croația, vicecampioana mondială din 2018. Luis Enrique a precizat că nu a știut ce se întâmplă în meciul nemților.

„Nu sunt deloc mulțumit, Japonia ne-a adus în colaps în doar câteva minute. Am încercat să revenim, dar a fost greu. La un moment dat, lucrurile au revenit la normal, dar n-am reușit să marcăm.

Sigur că mi-a fost teamă de eliminare, le-am văzut pe toate în fotbal. Am încercat să riscăm, dar a fost dificil să găsim spații. Nu am știut desfășurarea scorului în celălalt meci (n.r. – Costa Rica – Germania). Nu am știut până la final. Dacă aș fi aflat că am fost eliminați, probabil aș fi făcut infarct”, a mai spus Luis Enrique.

Luis Enrique taie elanul Spaniei după calificarea în optimile de finală ale Cupei Mondiale din Qatar: „Va fi ca un doliu pentru noi”

Spania s-a calificat în optimile de finală, mai mult decât atât, pentru că a terminat pe a doua poziție în grupă, a scăpat de Croația în prima fază eliminatorie și ar putea scăpa dacă se califică în sferturi de Brazilia. Totuși, Luis Enrique a tăiat elanul fotbaliștilor iberici și a comentat golul doi al Japoniei în jurul căruia s-a creat un adevărat scandal.

„Va fi ca un doliu pentru noi în această seară, nu avem niciun motiv să sărbătorim, chiar dacă ne-am calificat. Maroc e o echipă bună, care cred că își va asuma riscuri împotriva noastră.

Am văzut o fotografie de la faza golului doi al Japoniei, dar cred că nu este reală. Mingea era dincolo de linie, într-adevăr, dar cred că a fost o fotografie trucată”, a încheiat Luis Enrique.