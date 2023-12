Momente de panică pentru Gabriela Prisăcariu la shopping. Ce a pățit vedeta când a vrut să plătească cu cardul: „M-am speriat”

Gabriela Prisăcariu Oțil se poate lăuda cu o garderobă impresionantă, dar în care a investit bani frumoși. Soția moderatorului de la Antena 1 nu se ferește să treacă prin toate magazinele și să-și cumpere tot ce vrea, dar uneori are parte și de momente neplăcute.

Ce a pățit Gabriela Prisăcariu Oțil în timp ce se afla la shopping

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil sunt împreună de ani de zile și și-au întemeiat o familie unită. și În plus, vedeta are mână liberă la cumpărături.

Colegul lui Răzvan Simion și aleasa inimii lui împart același cont bancar, dar nu și aceeași pasiune pentru haine. Astfel că, modelul a fost avertizat că, uneori, trebuie să fie cumpătată.

Gabriela Prisăcariu nu a ținut cont de ceea ce Dani Oțil i-a zis până în momentul în care s-a trezit într-o situație în care nu crederea vreodată ca va ajunge. Mai exact, cardul său a fost respins.

Ea a povestit totul în cadrul unui interviu și a mărturisit că s-a speriat cu adevărat în momentul în care pe ecran a apărut mesajul „fonduri insucifiente” și s-a văzut nevoită să-i explice lui Dani Oțil toată întâmplarea.

„Este un subiect greu! Cert este că am un card, mi l-a dat Dani și a zis să am grijă de el pentru că acolo sunt banii noștri care nu se termină niciodată! Cumva, într-un magazin, mi-a apărut sold insuficient! Am intrat în panică! Dani mi-a zis: ‘Ai grijă, aici sunt banii noștri, nu se termină niciodată.’

Bine! Până să mă cunoască pe mine! Nu cumpărasem ceva scump, era vorba de o sumă mică și mi-a apărut sold insuficient. Atunci mi-am dat seama că am o problemă reală! I-am zis:’ Cred că cineva ne-a furat cardul sau s-a întâmplat ceva! Uite ce am pățit!’. A spus:’ N-are cum!’. ‘Ba are!’. Acum este amuzant, dar atunci m-am speriat, am crezut că am făcut ceva sau cineva ne-a furat banii de pe card”, a dezvăluit Gabriela Prisăcariu Oțil pentru

Recunoaște că este dependentă de shopping

Deși s-a dovedit a fi doar o eroare și nu a cheltuit toți banii de pe card, Gabriela Prisăcariu a recunoscut că are o problemă cu shoppingul. Iar atunci când nu merge personal în magazine, curierii fac coadă la ușa sa.

„Acum cheltui de pe mai multe carduri, împart cumva, ca să nu își dea seama cam câți bani am cheltuit! Distribui sumele! Îți dai seama că, de fapt, știe și îmi zice tot timpul! Toate pachetele sunt numai pentru copil, l-am înnebunit cu toți curierii! Îi zic că primesc multe lucruri, dar știe adevărul!”, a adăugat Gabriela Prisăcariu Oțil.