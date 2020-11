Momente dramatice pentru Dorin Chioțea. Fiul acestuia, lovit de o mașină: ”Este o luptă a medicilor”

Jurnalistul TVR Dorin Chioțea trece prin momente extrem de dificile, după ce fiul acestuia a fost lovit de o mașină și se află în stare gravă, medicii luptându-se pentru stabilizarea sa.

Cunoscutul om de televiziune și presă scrisă a postat marţi seară un mesaj disperat pe Facebook, în care anunţa că fiul său a fost grav rănit într-un accident de circulaţie.

Într-o primă fază, acesta s-a declarat revoltat de întârzierea cu care Ambulanța a ajuns la locul accidentului. Ulterior, a postat un nou mesaj, în care povestește pe larg clipele groaznice prin care a trecut şi mulțumește cadrelor medicale care au intervenit pentru a-i salva fiul.

”CoViD-ul își cere tributul în multe minute. 26 de minute a durat de la apel 112 pana a venit echipajul (de la Otopeni!), dar avem noroc de oameni dedicați și o ambulanta complet dotată.

Politia a venit în 45 sec. În 2 min erau 3 echipaje. De 20 minute fiul meu cel mic zace accidentat grav pe caldarâm și SMURD NU MAI VINE!”, a scris Chioțea pe contul de Facebook, imediat după producerea accidentului.

Dorin Chioțea a avut o intervenție la postul de știri România TV în care a descris clipele cumplite trăite și a spus că în acest moment este o luptă a medicilor pentru salvarea copilului său, rănit grav în accident.

”Viaţa ţi se poate schimba de-a dreptul dramatic într-o secundă. Este o luptă a medicilor pentru băieţelul nostru cel mic. A fost o neatenţie, l-a lovit o maşină. Are nişte fracturi. Ideea este că până a venit ambulanţa au trecut 26 de minute.

Nu aş găsi o vină. Pur şi simplu am discutat cu doctorii de pe maşină, mi-au spus că veneau de la Otopeni, maşinile sunt prinse în epidemia de Covid. Pur şi simplu nu există maşini, nu există doctori suficienţi. Nu ai cum să faci faţă. Au fost cele mai grele minute din viaţa mea cu copilul pe caldarâm, pe care nu puteam să îl mişc.

Nu ai voie să îl mişti pentru că nu ştii ce fel de traumatisme are. Are multiple fracturi. M-am bucurat că i-am auzit vocea când a început să plângă. 26 de minute este enorm, dar nu sunt salvări. Copilul va fi operat mâine. E o situaţie serioasă”, a declarat Dorin Chioţea la postul de știri.

Chioțea: Este cea mai grea noapte

Ulterior, după câteva minute, Dorin Chioțea a revenit cu o actualizare și pe pagina se de socializare în care informează că fiul său Victor se află la terapie intensivă. Jurnalistul face un apel la cei cunoscuți să se roage pentru băiatul său.

”În cea mai grea noapte din viata mea vreau să mulțumesc medicilor pentru lupta lor. Mi-am văzut fiul de 4 ani si jumătate întins pe caldarâm, în frigul acestei toamne târzii, după ce Carmen urla din toate celulele ei ca ne moare copilul lovit de o mașina. În primele doua minute Victor nu a mișcat, nu a spus nimic. Inert ca o cârpă era.

Apoi a început să plângă horcăind, cu sângele șiroind. I-am văzut fruntea crăpată, piciorul stâng răsucit, genunchiul drept tăiat. Aveam senzația că se scurge viața din el și tot ce puteam să fac era să-l păstrez nemișcat. Aşa am făcut cunoștința cu oroarea neputinței. Au trecut 26 de minute până când a sosit ambulanta SMURD.

În timpul acesta – când cred ca am devenit mai bătrân cu 26 de ani – am găsit ceva luciditate sa postez pe Facebook o poza poate oribila, dar despre care am gândit ca poate face minuni, poate grăbi lucrurile. Și, oricât de paradoxal ar părea, le-a grăbit pt că sute de colegi si de prieteni s-au mobilizat, au sunat la toate cunoștințele posibile.

Nu voi avea niciodată cuvinte și sentimente sa le mulțumesc îndeajuns. Iar din neant, în acea singurătate teribila, a apărut lângă mine venind de nicăieri doctorița Ioana Nicolau, pediatru la Spitalul Grigore Alexandrescu.

Nu am văzut-o în viata mea. Probabil Dumnezeu a trimis-o, pentru ca a oprit cu ajutorul Politiei (care in 3 minute a blocat străzile, o reacție colosala!) mașini sa ceara trusele medicale de prim ajutor. 26 de minute înseamnă timpul pentru care un om cu relații, o persoana publica, cu studii medicale și cu pilele directe și indirecte la care un cetățean obișnuit nici nu visează, îl poate obține în nordul capitalei României pentru fiul său în aceasta pandemie nenorocită.

Sunt mii de orașe si de comune unde aceasta infinitate e mult mai vasta. E dramatic, putea fi tragic, este enorm de lent, dar asta e ce oferă sistemul medical acum. Nu sunt mașini, nu sunt medici, CoViD19 ocupa tot timpul si toate energiile.

Victor Mihai este un băiețel puternic. A fost stabilizat de doctori, e la terapie intensiva. Nu ii va fi ușor in următoarele zile și săptămâni. Va rog sa va rugați pentru el. Doamne-ajută!”, a scris Chioţea pe contul de Facebook.