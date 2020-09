Monica Anisie și Nelu Tătaru, reacție oficială despre începutul școlii! „Fiecare unitate decide ce scenariu preferă!”

Monica Anisie și Nelu Tătaru au oferit o primă reacție oficială despre începutul școlii! Ministrul Educației și Cercetării spune că a alcătuit mai multe ghiduri pentru fiecare nivel de învățământ.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mai mult de atât, Anisie a anunțat teste de antrenament săptămânale și a transmis că a creat și un portal de informare despre noul an școlar.

„La 1 septembrie începe un an școlar, numai că acesta este un alt fel de an școlar. Am încercat să pregătim revenirea copiilor la școală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Reacție oficială despre începutul școlii!

Am elaborat ghidurile metodologice. Acestea sunt organizate pe fiecare nivel. De asemenea, au fost realizate reperele metodologice pentru începutul anului școlar, repere care vin în sprijinul profesorilor.

Aceștia vor putea reduce decalajele în ceea ce privește modalitatea de predare din timpul suspendării cursurilor. Am elaborat metodologiile pentru examenele nationale din următorul an școlar. S-a realizat și noul regulament de organizare și funcționare a unităților preuniversitare. Aici se regăsește debirocratizarea activității didactice. Au fost realizate și filmări pentru proiectul cu TVR, Teleșcoala.

ADVERTISEMENT

Am primit din partea părinților și a elevilor solicitarea de a continua testele de antrenament. Am decis să o facem. Azi vom deschide un portal de informare dedicat anului acesta educațiacontinuă.edu.ro. Acolo toți cei interesați vor găsi informațiile necesare privitoare la acest an școlar.

Am decis să deschid o linia de TELVERDE la MEC, o linie care va fi dedicată răspunsurilor adresate de către părinți și elevi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Aproximativ 94 de mii de profesori au fost deja formați, pentru alții avem în derulare program de formare. Cu toții ne dorim revenirea la cursuri în spațiul școlii, dar în condiții de siguranță. Revenirea la cursuri trebuie să reprezinte responsabilitatea noastră, a tuturor.

Revenirea la cursuri reprezintă o asumare a întregii societăți, educația trebuie să continue în orice condiții”, a spus Monica Anisie

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La rândul său, Nelu Tătaru a transmis că directorii intituțiilor de învățământ vor alege scenariul pe care îl vor aplica pentru noul an școlar. O vor face sub atenția DSP-urilor și a inspectoratelor.

„1 septembrie vine cu o serie de măsuri de revenire la o viață cvasinormală. Printre cele masi importante este reînceperea anului școlar. Dacă ne referim la condiții trebuie să spunem că sunt aceleași precauții – distanțare, dezinfecție, purtatul măștii.

ADVERTISEMENT

A fost un efort maxim pentru a le putea implementa. Am adaptat și pentru începerea anului școlar o serie de reguli.

Plecăm de la premisa că anul școlar trebuie să înceapă. Pe 7 septembrie INSP va face public evaluarea epidemiologică la fiecare unitate administrativ teritorială. Pe 10 septembrie Consiliul de administrație ale unităților școlare vor prezenta DSP-urilor și inspectoratelor scenariul la care s-au hotărât să înceapă anul școlar.

ADVERTISEMENT

Libertatea acordată unităților de învățământ este o descentralizare. Vrem ca fiecare unitate să înceapă anul școlar. Scenariul să fie adaptat pentru fiecare unitate. Primordială este distanțarea, 1 metru între elevi. Trebuie să existe circuite în școli, diferențierea orarelor pentru a gestiona orele și pauzele.

Nu va mai exista declarația pe proprie răspundere, fiecare trebuie să aibă această responsabilitate.

Copiii de grădiniță, până la 5 ani, nu vor purta mască”, a spus și Nelu Tătaru.