Monica Niculescu, adevăratul motivul pentru care nu joacă pentru România în Billie Jean King Cup: “Am probleme mari!”. Exclusiv

în barajul pentru turneul final din Billie Jean King Cup. Partidele vor avea loc pe 12 și 13 aprilie, în SUA, iar antrenorul Horia Tecău a anunțat jucătoarele convocate. , Ana Bogdan, Anca Todoni și Jaqueline Cristian vor încerca să ducă România la turneul final.

Monica Niculescu, adevăratul motivul pentru care nu joacă pentru România în Billie Jean King Cup: “Am probleme mari!”

De pe listă lipsește cea mai bună jucătoare a României în proba de dublu, Monica Niculescu. Aceasta a explicat pentru FANATIK că se confruntă cu serioase probleme medicale, motiv pentru care are nevoie de o pauză înainte de sezonul de zgură.

“Vreau puțină odihnă, vreau să merg și la osteopatul meu, iarăși am simțit ceva la gât. Am probleme mari cu cervicala, o hernie mare. Am o hernie mare și la toracal. De la Indian Wells am tot simțit ceva pe la gât, vreau să mă duc la osteopa și să mă odihnesc. Pe zgură nu va fi ușor pentru corpul meu. Trebuie să stai mult la joc. Nu o să joc FedCup”, a explicat Monica Niculescu pentru FANATIK.

Monica Niculescu, locul 39 în clasamentul WTA la dublu, a jucat la Miami alături de Oksana Kalashnikova, locul 47. Cele două le-au eliminat în turul 1 pe favoritele 7 ale competiției, Schuurs / Stefani, dar au cedat apoi în optimile de finală la Kenin / Mattek-Sands, scor 3-6, 4-6.

Monica Niculescu vrea să schimbe partenera după eșecul de la Miami. Ce nu a mers cu Oksana Kalashnikova și pe cine ar fi preferat

Mi s-a părut că a jucat foarte bine Kenin, și asta a făcut-o și pe Mattek să joace la un moment dat bine. Mattek a început mai slăbuț, dar Kenin a jucat tot timpul bine și a creat oportunități. Îmi pare rău de meci, am crezut că avem șanse mari să batem. Sunt dezamăgită, îmi doream foarte mult.

Poate cu altă parteneră, nu știu… A fost o decizie de ultim moment să joc alături de Oksana, era bine clasată. Nu se intră la turneele astea, nu ai foarte multe posibilități să îți alegi cu cine joci. Trebuie să ca locurile din clasament să fie, împreună, undeva la 90.

Mi-ar fi plăcut să joc cu Minnen (n.r. – Greet Minnen, locul 64 WTA la dublu), am jucat la Indian Wells și a fost foarte bine. Sau cu Bucsa îmi doream. Dar nu s-a putut. Cristina îmi crează oportunități la fileu, cum a făcut Kenin pentru Mattek. E foarte solidă, ține foarte bine cross-ul, vede foarte bine terenul. Îmi crează oportunități ca intercepție.

Monica Niculescu revine în Europa pentru sezonul de zgură. Nu a decis încă la ce turnee va participa

Cu Cristina sunt cam cum eram cu Irina Begu. Kalashnikova azi nu a putut, a greșit foarte mult și nu a fost solidă să îmi creeze oportunități. Nu e ușor să joci dublu, te bazezi pe partener… Și dacă joci cu o simplistă… poate joci trei ore la simplu, nu îți e ușor să mai intri la dublu.

E mai bine să joci cu o dublistă, poți să te antrenezi cu ea. Există mereu o balanță. Voi intra acum pe zgură, dar nu știu exact la ce turnee”, a declarat Monica Niculescu pentru FANATIK.