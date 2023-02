Moșii de iarnă 2023 sau Sâmbăta Morților. Pe ce dată pică, de fapt, în acest an această sărbătoare importantă, dedicată persoanelor care nu mai sunt pe acest pământ.

Moșii de Iarnă 2023. Pe ce dată pică Sâmbăta Morților

În 2023, au loc pe data de 18 februarie, înainte de Lăsatul secului de carne pentru intrarea în Postul Paştelui, atunci când oamenii trebuie să se pregătească pentru cel mai lung post de peste an.

Sărbătoarea Moșilor de Iarnă nu are o dată fixă, ci se calculează în funcție de data la care are loc Paștele în fiecare an. Prăznuirea Moșilor de Iarnă are loc mereu într-o zi de sâmbătă, deoarece trupul lui Iisus Hristos a fost înmormântat într-o astfel de zi, iar biserica a decis ca aceasta să rămână dedicată pentru pomenirea celor adormiți.

În ziua Sâmbetei Morților aceștia sunt pomeniți de preoți în cadrul Sfintei Liturghii, fapt care este notat drept un lucru extrem de îmbucurător pentru cei adormiți.

„Nimic altceva nu este atât de folositor pentru cei adormiţi, nici pricinuitor de atâta bucurie, iluminare şi unire cu Dumnezeu ca acesta. Deoarece însuşi Sângele Domnului este cel care prin această jertfă se varsă pentru noi, netrebnicii”, spunea Sfântul Simeon al Tesalonicului.

Ce se dă de pomană de Moșii de Iarnă 2023

De Moșii de Iarnă 2023 este bine ca rudele celor adormiți să pregătească pachete pe care să le dea de pomană și să meargă cu ele la biserică pentru a fi sfințite și să se roage pentru sufletul acestora.

Această zi de pomenire a morților mai este cunoscută în popor și ca Moșii de piftii sau Sâmbăta piftiilor, așa că se dă de pomană acest preparat, alături de colivă, o sticlă de vin, colaci și alimente tradiționale.

Se spune că piftiile date de pomană de trebuie mâncate în aceeași zi, pentru că altfel ele vor aduce friguri peste popor în lunile de vară.

La fiecare dintre aceste pachete trebuie să se pună și câte o lumânare și un prosop, iar în dimineața acestei sărbători rudele merg la mormintele celor adormiți pentru a le aprinde lumânări și a le pune flori proaspete.