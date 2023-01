Motive de fericire pentru Culiță Sterp. Ce s-a decis în cazul său, după ce a lovit o mașină fiind băut

Culiță Sterp are motive de fericire după ultima decizie în cazul său, după ce acesta a fost acuzat de conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor interzise.

Motive de fericire pentru Culiță Sterp. Ce s-a decis în cazul său

Acum, cântărețul de manele poate să părăsească țara, după ce magistrații au decis că acesta poate să scape de controlul judiciar.

Pe scurt, Culiță Sterp poate acum să părăsească țara, un lucru foarte bun pentru artistul care cântă adesea peste granițe, fiind foarte solicitat la evenimente. Totuși, decizia nu este una definitivă, scrie .ro.

Inițial, oamenii legii au decis ca artistul să fie pus sub control judiciar după ce a provocat un accident în Cluj-Napoca, fiind și sub influența substanțelor interzise în timp ce conducea propria mașină.

„Ca urmare a cercetărilor derulate de poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenţei substanţelor psihoactive de către instituţia abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani, din judeţul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive”, a transmis IPJ Cluj.

Culiță Sterp a provocat un accident grav

Culiță Sterp așteaptă decizia finală în cazul său, după ce a comis o infracțiune gravă. Între timp, acesta a scăpat de măsura controlului judiciar, așa cum am spus deja.

Artistul nu și-a pierdut susținerea din partea fanilor nici după acest accident rutier în care a fost implicat și pe care l-a și provocat.

Totuși, au existat și mulți care l-au criticat pe artist din cauza atitudinii sale de pe timpul procesului, mai ales după ce

Încercând să scoată răspunsuri de la faimosul cântăreț, un jurnalist a primit drept răspuns „Nevastă-ta mai întreabă de mine?”.

