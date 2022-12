Edi Iordănescu vrea să pună capăt șirului de calificări ratate cu România: „Din păcate, ne macină din interior ca un cancer”. Video

, unde o analizează pe Elveția, adversara României în campania de calificări pentru Campionatul European 2024. Totuși, selecționerul naționalei României va urmări, pe viu, cele mai puternice echipe ale sportului rege pentru a implementa ideile tehnice în strategia „tricolorilor”. Iordănescu Jr. a mărturisit că vrea să pună stop calificărilor ratate ale României la turneele finale și a povestit despre experiențele din zona Golfului.

Edi Iordănescu s-a săturat de șirul calificărilor ratate ale României: „Am simțit o stare de resemnare în interiorul grupului”

, însă Edi Iordănescu a început . Selecționerul României este convins că în vestiarul „tricolorilor„ s-a instalat o stare de neîncredere și presiune din cauza calificărilor ratate din ultimii ani.

„Suntem nevoiți să facem acest interviu într-un cadru neorganizat și mi-ar plăcea și vă promit că o să fac tot ce ține de mine și băieți să fim în Germania într-un cadru organizat și să nu ne mai întâlnim așa. Mi-ar fi plăcut să fim și aici prezenți (n.r. Qatar). Sper ca la turneul final din Germania să fim și noi prezenți.

M-am gândit și am vorbit cu președintele cum putem să îmbunătățim aspectul tactic, dacă putem să apelăm și la ajutor extern să aducem profesioniști lângă noi care să poată să ne ajute în ceea ce privește latura mentală. Dacă aș fi lucrat cu băieții zi de zi, n-aș fi avut emoții, dar avându-i doar 4-5 zile trebuie să valorificăm maxim acest timp.

S-a instalat o stare de neîncredere, de presiune, o gestionăm foarte prost, ne e teamă. Ne-am obișnuit cu ratările. Îmi doresc să mergem la turneul final din Germania. Ar fi realizarea carierei mele. Trăiesc în fiecare zi cu speranță. Nu e joc la care să particip și să nu mă gândesc și la asta”, a spus Edi Iordănescu din Qatar.

Edi Iordănescu, primele impresii după vizita la Campionatul Mondial din Qatar: „Foarte multă lume este interesată de România”

Edi Iordănescu a tras primele concluzii după deplasarea făcută la Campionatul Mondial din Qatar. Selecționerul României a povestit momentul în care a mers cu mașina .

„Am văzut multe echipe preocupate de un joc pe construcție. Echipe care nu refuză jocul, echipe organizate, ceea ce încercăm și noi. Fotbalul se schimbă și am văzut, cu mici excepții, jocuri echilibrate, dar echipe care caută să joace. Sunt curios să fac comparații. De obicei, statistica spune că după faza grupelor se deschide mai mult jocul. Pare un paradox pentru că atunci jocul este de totul sau nimic.

Rar am văzut un sistem hibrid. Am văzut echipe care schimbă în timpul jocurilor. Dar abordează de la joc la joc aceeași structură și filosofie. Cea mai mare schimbare vine de la această preocupare pentru un joc pozitiv.

Am găsit foarte multă lume deschisă la comunicare, la progres. Foarte multă interesată de ceea ce înseamnă România. Mulți m-au întrebat de ce există diferențe acum față de trecut. Prin prisma lui Răzvan Burleanu, care interacționează cu oamenii cei mai importanți , am avut ocazia să-l cunosc pe președintele Federației Japoneze și al Mexicului.

Edi Iordănescu: „Am mers împreună în mașină cu Roberto Carlos și Cafu”

„Am mers împreună în mașină la meciul Braziliei cu Roberto Carlos și Cafu. A fost o plăcere să găsesc doi oameni foarte deschiși și comunicativi. Cafu a vorbit foarte mult despre proiectele lui. M-a întrebat ce părere am despre Brazilia și ce puteam să spun decât că abia așteptăm să ajungem la stadion să-i văd.

Le-am urat baftă și poate ne împrumută 2-3 băieți ca să ridicăm imediat nivelul echipei naționale și mi-au spus cu drag. Majoritatea au rămas cu imaginea din trecut a României. Pe buzele tuturor stă întrebarea assta care ne macină: De ce nu mai suntem acolo unde am fost? Sper că o să fim”, a declarat selecționerul României.

Edi Iordănescu este de acord cu minutele de prelungire de la Campionatul Mondial din Qatar: „Ajută fotbalul”

Edi Iordănescu a vorbit despre schimbările din regulament pe care le-a propus FIFA și consideră că minutele de prelungire arătate în Qatar sunt benefice fotbalului. Fostul antrenor al celor de la CFR Cluj este convins că echipele mai slab cotate de la Campionatul Mondial nu pot produce surprize.

„Una dintre cele mai înțelepte decizii tehnice luate în ultima perioadă a fost repunerea din 6 metri cu fundașii centrali în careu pentru că toate echipele erau preocupate să te blocheze sus. Fiind foarte multe repuneri se ducea inevitabil în direcția asta. Acum, toate echipele au început să construiască sub presiune.

E un turneu final atipic, e o premieră datorită perioadei anului în care se dispută. Am fost foarte curios să văd reacția jucătorilor și a echipelor pentru că vin din plină competiție, dacă mă raportez la jucătorii care activează în Europa sau cei care sunt în Europa. Pe mine mă inspiră echipele care sunt definite, cu identitate.

Clar, Spania este un reper, mi-a plăcut Spania, Franța. Sunt echipe care prin tradiție propun anumite lucruri care, indiferent de adversar, merg pe linia lor și aș putea să continui cu 2-3 exemple. Sunt echipe care își urmăresc valorile, principiile de joc și mi-ar plăcea ca și noi, într-o zi, să fim identificați în felul ăsta. E clar că sunt 4-5 echipe pe care toți le urmărim și ar putea să atace trofeul.

Nu văd surprize. Nu este o echipă care ar putea să fie outsider și să o vedem campioană mondială. Favoritele sunt foarte puternice. Ajută fotbalul (n.r. minutele de prelungire de la CM 22). Când ești valoros te ajută orice minut în plus. Chiar m-am interesat și am întrebat dacă există posibilitatea ca în timpul apropiat să se modifice regulamentul și să se joace timp efectiv. Am înțeles că în următorii 7, 8 ani nu există posibilitatea. Vor să dea fluiditate jocului, să-l lase mai natural. Mie mi-ar fi plăcut”, a mai spus Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu s-a convins de Elveția după primele meciuri de la Cupa Mondială: „Trebuie să fim realiști”

Elveția a câștigat împotriva Camerunului, scor 1-0 și a pierdut cu Brazilia la limită. l-au convins pe Edi Iordănescu. Selecționerul „tricolorilor” a precizat că Elveția pleacă favorită, însă România țintește prima poziție în grupa I.

„Obiectivul nostru nu va fi locul 2 sub nicio formă. Trebuie să fim realiști, să înțelegem statutul și momentul prin care trecem, ce avem de făcut, să cunoaștem adversarii, dar nu putem să plecăm cu gândirea asta pentru că este un mesaj negativ și dacă îți propui locul 2 este posibil să-l scapi și pe acela.

Trebuie să fim realiști și să spunem că Elveția pleacă favorită. Este familiarizată cu turneele finale, este o echipă omogenă. Foarte rar schimbă mai mulți de unul, doi jucători în primul 11. Este un nucleu. Sunt 14, 15, 16 jucători pe care constant îi găsim în ultimii ani. Asta ne-am propus și noi, face parte din strategia noastră, dar este o echipă foarte organizată, matură în joc, stăpână pe ea.

Pentru mine e o oportunitate să o văd la lucru și este altceva când o vezi pe stadion decât video. Mi s-au confirmat foarte multe lucruri pe care le știam deja, din păcate. În meciul cu Brazilia au absorbit foarte ușor presiunea. Au făcut față fără probleme și lucrurile astea ne pun pe gânduri.

Kosovo, adversar de temut pentru Edi Iordănescu: „Vine tare din urmă”

„În fiecare turneu final sunt acolo (n.r. Elveția). Au lăsat în două jocuri acasă Italia, fiind neînvinși. În Nations League au reușit să învingă Spania și Portugalia. Sunt lucruri care ne pun în gardă, dar trebuie să avem personalitate, trebuie să gândim pozitiv, trebuie să avem încredere în potențialul nostru și sper ca în viitor băieții să-mi dea argumente să vin în fața dumneavoastră cu mai multe lucruri pozitive și speranță.

Pe Israel am studiat-o pentru că am jucat recent cu ei. Îi știm, au calitate individuală. De departe Elveția pe hârtie stă foarte bine pentru că au jucători valoroși, care joacă în special în Germania, Anglia și Italia. Israel au jucători de calitate. Echipele locale sunt angrenate în competițiile europene, în Champions League. Cu toate astea, cred că vom avea jocuri deschise cu ei, nu numai pe teren și pentru orice rezultat”, au fost cuvintele lui Edi Iordănescu.

De asemenea, Iordănescu nu a contestat valoarea altei adversare din calificările pentru Euro 2024. „Kosovo vine tare din urmă. Îi dăm prea puțină atenție pe cât ar trebui. Au jucători care joacă la un nivel foarte bun și ne dau de gândit”.

Situația de la națională a lui Mitriță și Maxim, elucidată de Edi Iordănescu: „Eu nu le-am închis ușa”

Edward Iordănescu a precizat că Alexandru Mitriță și Alexandru Maxim, care nu au mai făcut parte din ultimele acțiuni ale naționalei României, nu l-au anunțat în legătură cu o eventuală retragere din lotul „tricolorilor”. Totuși, Iordănescu Jr. a recunoscut că a simțit o stare de resemnare în ceea ce îl privește pe Maxim.

„Nu sunt corect să spun că sunt retrași (n.r. Mitriță și Maxim). Eu nu le-am închis ușa, ei nu au anunțat nimic. Cred că ar trebui să ne focusăm pe jucătorii care sunt în circuitul echipei naționale. Pot să vină oricând, eu sunt atent la ei. Am avut dialog cu ei.

Pe Maxim îl cunosc foarte bine. Am fost în mod special pentru el în Turcia și pentru Alin Toșca la momentul respectiv. Sunt jucători care pot ajuta echipa națională, dar depinde doar de ei. Focusul este pe jucătorii cu valoare. Mult potențial pentru Mitriță, Maxim a arătat deja, dar are o vârstă.

L-am simțit dezamăgit pe Maxim când am discutat cu el despre ce s-a întâmplat. Avea foarte multe regrete că nu s-a calificat echipa, că s-au pierdut ani. Avea un simț al responsabilității și chiar spunea că și-ar fi dorit să facă mai mult”, a încheiat Edi Iordănescu.