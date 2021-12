Motivul pentru care CFR Cluj nu îl lasă pe Dan Petrescu la echipa națională: ”Încercați să faceți o regie. Noi vrem să protejăm și FRF”

CFR Cluj a dat răspunsul pentru FRF în privința posibilei instalări a lui Dan Petrescu pe banca naționalei. Tehnicianul a anunțat că va oferi la rândul lui un răspuns după ultima etapă din 2021.

Există, însă, un impediment. FRF a anunțat că nu va achita vreo clauză de reziliere. cu gruparea feroviară.

Cristi Balaj: ”Situația ar fi dezastruoasă, la prima greșeală”

Clauza de reziliere a contractului dintre Dan Petrescu și CFR Cluj se cifrează la aproximativ 600.000 de euro, dar oficialii Federației au anunțat că nu au de gând să ofere vreo compensație financiară niciunui club pentru a instala un nou selecționer.

ADVERTISEMENT

Președintele ardelenilor, Cristi Balaj, a explicat de ce gruparea feroviară nu poate fi de acord să-l lase pe Dan Petrescu liber de contract pentru a prelua banca echipei naționale.

”Imaginați-vă ce discuții ar apărea la prima greșeală de arbitraj în favoarea CFR-ului. Încercați să faceți o regie. Ce subiecte ar apărea în mass-media în momentul în care ar fi greșeli în favoarea CFR-ului. Ce s-ar spune? Că a existat o înțelegere.

ADVERTISEMENT

Până la urmă, noi nu facem decât să protejăm clubul pentru eventualele speculații, protejăm Federația, iar situația ar fi dezastruoasă în cazul în care ar apărea o greșeală pentru CFR. Vor apărea articole care ar fi greu de controlat.

E normal ca Dan Petrescu să aibă dorința de antrena la echipa națională. Dar ar însemna că noi să încălcăm anumite principii foarte clare, în situația în are am fi de acord să renunțăm la acea clauză de reziliere. La prima greșeală de arbitraj în favoarea lui CFR Cluj, am expune nu numai clubul, ci și Federația”, a explicat Cristi Balaj, la .

ADVERTISEMENT

”Redefinirea” clubului CFR se face cu acordul lui Dan petrescu

Oficialul CFR-ului continuă să creadă în cuvântul antrenorului Dan Petrescu. Acesta i-ar fi promis lui Cristi Balaj că va rămâne la gruparea campioană pentru a redefini clubul într-un proiect pe termen lung.

”S-a discutat și în cadrul clubului. Dan Petrescu este dorit în continuare la CFR. Dorim să dezvoltăm proiectul început împreună. Vorbim de o echipă CFR cu antrenori și jucători profesioniști.

ADVERTISEMENT

Lucrăm să optimizăm tot ce înseamnă situație financiară în raport cu creșterea performanței, facem echipa consultându-ne cu Dan Petrescu”, a adăugat Balaj.

Președintele feroviarilor a mai spus că doar a antrenorului, acesta va putea prelua în următoarea perioadă echipa națională.

ADVERTISEMENT

”Atât timp cât există o clauză de reziliere, noi nu putem să ne opunem în momentul în care este achitată. În rest, din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat absolut nimic”, a punctat Cristi Balaj.