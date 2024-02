Motivul pentru care George Simion a fost interzis în Republica Moldova. Premierul Dorin Recean a oferit lămuriri

Dorin Recean a anunțat că George Simion este o factor de destabilizare, astfel că autoritățile de la Chișinău nu doresc să-i permită lui Simion să intre în țară degrabă. La rândul său, George Simion le-a reproșat politicienilor din Republica Moldova că nu ”îmbrățișează ideea unirii” cu România și preferă să ”mimeze” iubirea față de țara noastră.

Motivul pentru care George Simion a fost interzis în Republica Moldova

”Instituțiile statului au determinat că George Simion face parte din efortul de destabilizare în Republica Moldova, și acest lucru i l-am comunicat și premierului Ciolacu. Înseamnă că participă la un efort de destabilizare în Republica Moldova. Este o decizie a instituțiilor care instituțiile au determinat acest factor de risc și au luat decizia corespunzătoare”, a declarat premierul conform

pentru 5 ani, conform reprezentanților Inspectoratului General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinău. De altfel, într-o situație identică se mai află 97 de cetățeni străini, declarați indezirabili de autoritățile de la Chișinău, în contextul războiului din Ucraina.

”În Republica Moldova, străinii pot fi declarați persoane indezirabile dacă aceștia au desfășurat, desfășoară ori există indicii temeinice în privința acestora că intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională sau ordinea publică”, au precizat reprezentanții Inspectoratului.

George Simion, care a contestat în instanță această decizie, a reacționat. ”Nu e vorba despre o nouă interdicţie ci de o continuare a celei vechi, ne judecăm din octombrie 2023 pe chestiunea aceasta. Vedem însă că nimic nu s-a schimbat peste Prut în ultimii ani. În loc să îmbrăţişeze ideea unirii, politicienii de la Chişinău se ţin de fotoliile lor călduţe, mimând iubirea faţă de România doar atunci când le convine lor”, a declarat George Simion.

George Simion fusese expulzat din Republica Moldova pe 1 octombrie 2018

, fiind declarat indezirabil pentru 5 ani. Acum, autoritățile de la Chișinău au prelungit cu alți 5 ani această măsuri. Între timp, George Simion și-a propus ca AUR să dea președintele României și să câștige alegerile cu 51%.

“Ori rămânem în opoziţie dacă nu reuşim să câştigăm 50% plus unu sau nu câştigăm preşedintele României, ori se reformează aceste partide. La nivel local o să facem majorităţi, după ce anunţăm, pe fiecare judeţ, baronii locali împotriva cărora vom lupta”, a declarat George Simion, într-o conferinţă de presă.

Cât despre cei care îl contestă, George Simion le-a transmis acestora că nu este un dictator, în contextul în care rivalii politici ai AUR îl acuză că este omul Moscovei și că face ceea ce îi cere, în secret, Kremlinul. “Unii vor spune şi au spus, de la începutul anului, că am un şir întreg de acuzaţii că Simion este dictator şi conduce dictatorial. Atâta timp cât am fost împuternicit de colegii mei să conduc, asta voi face. Când nu voi conduce bine, colegii mă vor îndepărta din funcţie şi din postura de conducere.

33 de ani nu am avut conducători, am avut bieţi guvernanţi slabi care nu erau propriii lor stăpâni şi de asta am ajuns unde am ajuns. Nu sunt sunt capabili şi dacă nu sunt capabili pentru ce un deceniu de instabilitate în continuare?”, a transmis George Simion pentru sursa citată.