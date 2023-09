De ce țin românii cu FCSB în războiul contra CSA Steaua. „Gigi Becali este genial”

. Totodată, majoritatea oamenilor consideră că liderul SuperLigii este echipa continuatoare a Stelei. Dumitru Dragomir este de părere că motivul principal pentru care românii țin cu FCSB este Gigi Becali, deoarece reușește să facă un marketing genial.

Motivul pentru care majoritatea românilor țin cu FCSB

La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir este de părere că Gigi Becali este motivul pentru care majoritatea românilor țin cu FCSB. Fostul președinte LPF susține că patronul “roș-albaștrilor” face un marketing genial în mod natural, ceea ce nu foarte mulți reușesc. Nea Mitică a mai dat două exemple de personalități din România care se pricep la marketing.

“Asta este realitatea. 50% dintre cei care susțin că FCSB este continuatoarea Stelei sunt acolo datorită marketingului natural făcut de Gigi Becali. Fără nicio pregătire face marketing în această țară, cum nu face nimeni. El aduce mulțimea.

E fără egal. Bate tot ce există pe lumea asta la marketing. Îl caută toate televiziunile, chiar dacă ar spune numai prostii și mai tare l-ar căuta. Eu în decursul anilor m-am pregătit să spun prostii. Eram liniar la un moment dat.

Începusem să fac greșeli și soția mea mi-a atras atenția. I-am zis să mă lase în pace că trebuie să dau subiect de discuție presei. Cum am început să o comit, să mă cert, d-astea, iar au început ziariștii să vină grămadă.

Iar Gigi Becali este genial. Din punctul acesta de vedere este genial. Nimeni nu face marketingul acesta ca el. Toți se dau super inteligenți, deștepți, dar nu se uită nimeni la ei. Și Mihai Stoica face marketing binișor.

Cârțu mai făcea bine marketing. Când era la club, eu zic că 20% veneau pentru Cârțu. Eu nu l-aș fi dat afară pe Sorin Cârțu, nici dacă mă împușca cineva. Fac un marketing extraordinar, trebuie să fii născut pentru așa ceva.

Când vii pe sticlă trebuie să te iubească sticla aia. Nu neapărat să te aplaude lumea, dar jumate să se uite și să comenteze prostiile pe care le spui, că asta e, mai spui și prostii.”, a declarat Dumitru Dragomir.

FCSB și CFR Cluj, favoritele la câștigarea campionatului

Mitică Dragomir și-a ales favoritele la titlul. La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, fostul președinte LPF susține că Universitatea Craiova nu se poate bate la titlu, însă favoritele sunt FCSB și CFR Cluj. Motivul pentru care cele două echipe ar putea lua titlul în SuperLiga, ține de loturile valoroase pe care cele două echipe le au.

Cele două formații au fost singurele echipe care s-au luptat constant, an de an, pentru titlu. Un mai mare succes pentru ardeleni în ultimele sezoane, dar se pare că jocul și forma “roș-albaștrilor” arată semne de triumf în acest an, motiv pentru care Dragomir a fost sigur pe primul răspuns dat: “Da, FCSB poate să ia campionatul. Ei sau CFR Cluj. Craiova o comite când ţi-e lumea mai dragă. Neluţu a făcut echipă bună.”

Gigi Becali, “antrenor” mai bun decât Gică Hagi?!

La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Fostul șef LPF a mai făcut o analiză. , după : “Gigi Becali a fost mai bun antrenor decât Gică Hagi. Păi a câştigat, prin schimbările pe care le-a făcut, prin tot. Bine, are şi echipă. Dar a făcut schimbările bine.”

