Motivul pentru care Vica Blochina s-a operat. Ce se întâmplă, de fapt, cu vedeta

Vica Blochina e pusă pe schimbări majore după Survivor România. Vedeta nu va participa la marea finală a showului din această seară, însă are motivele ei. Aceasta s-a operat în cursul zilei de luni. Ce se întâmplă însă cu ea?

Vica Blochina s-a operat

Vica Blochina este una dintre cele mai apreciate vedete din România. A făcut furori inclusiv la Survivor România, competiție unde a rezistat cu brio săptămâni în șir. Acum însă, reîntoarsă din Republica Dominicană, aceasta a decis că este momentul unei schimbări.

Vedeta le-a povestit fanilor săi că a suferit Aceasta s-a îngrășat în jur de 15 kilograme, drept urmare, a devenit nemulțumită de aspectul ei fizic. Iar lucrurile s-au înrăutățit după Survivor România, unde a slăbit enorm.

Tocmai din acest motiv, ea a decis că este momentul să intervină. A făcut o operație pentru oameni supraponderali, doar pentru a putea să se simtă mai bine în pielea ei. De asemenea, Vica Blochina susține că vrea să le motiveze și pe femeile care sunt nemulțumite de aspectul ei fizic.

Vedeta spune că a trecut prin numeroase diete, a slăbit, a pus la loc dublu și s-a confruntat cu numeroase stări. Acum însă, aceasta se simte cu adevărat fericită după alegerea făcută.

Vedeta se simte mai bine ca oricând

”Eu am vrut să fac gastric sleeve, dar nu s-a putut deoarece nu am avut kilograme suficiente. Intervenția pe care am făcut-o eu este pentru oamenii supraponderali, dar nu sunt obezi. Eu am avut undeva la 15 kilograme în plus. (…)

O să povestesc totul pe YouTube, simt că sunt multe femei care trec prin depresii, când nu ești mulțumit cu tine și nu poți să slăbești, am trecut prin sute de cure de slăbire, am fost și la Survivor unde am slăbit 7 kilograme și am pus 13 înapoi.

Am trecut printr-o perioadă foarte stresantă și am simțit nevoia să fac acest pas și vreau să vă spun că sunt cel mai fericit om din lume”, a fost mesajul transmis de Vica Blochina, după intervenția chirurgicală suferită.

. Aceasta spune că a primit numeroase mesaje de încurajare, iar acest gesturi au făcut-o să se simtă cu adevărat apreciată de fanii ei.