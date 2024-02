Motivul uluitor pentru care Gigi Mustață a fost dat în judecată de George Ogăraru: „Totul pornește de la neveste!”

Gigi Mustață a fost dat în judecată de George Ogăraru. Astfel, bifează un nou episod.

De ce l-a dat judecată Ogăraru pe Gigi Mustață: „Văd că mai nou totul pleacă de la neveste”

Cu câteva ore înainte ca FCSB să închidă etapa a 26-a din SuperLiga, pe Cluj Arena, împotriva Universității, Gigi Mustață a intervenit telefonic la FANATIK SUPERLIGA. Liderul Peluzei Nord a vorbit despre conflictul cu George Ogăraru, care l-a dat în judecată.

„Întrebați-l pe el că nu știu. Nu sunt nu mai eu. Mai sunt și vreo 6 ziariști. Sunt băgat printre ei. Dar am văzut că în acest proces e implicată și soția lui George.

Să nu fie acea fază când am spus noi toți. Știu că voi presa verificați de obicei cele spuse de un suporter, chiar dacă e lider de galerie. Puteți să verificați. Nu te arunci așa…

Cred că e această informație când am spus eu că soția domnului Ogăraru a vrut să administreze stadionul Ghencea și nu au fost de acord comandanții la momentul ăla și administrează stadionul Arcul de Triumf, dacă nu mă înșel. Presa a scris că așa e și e posibil să fie asta. Nu știu despre ce e vorba acolo.

Nu mi-a venit nimic, nici mie și nici celorlalți pârâți”, a declarat Gigi Mustață, exclusiv la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e luni, marți și vineri, LIVE pe , de la ora 10:30.

„Văd că mai nou totul pleacă de la neveste. Mărul discordiei pornește de la soții în ultima vreme din ce mai văd eu”, s-a amuzat copios Mihai Stoichiță, făcând referire la conflictul dintre

„Nu știu nimic (n.r. – când e procesul?) Doar eu am găsit pe portalul instanței și am rămas uimit. Când m-am uitat am văzut că e un trust media. Nu sunt singur. Sunt cu vreo șase ziariști”, a conchis liderul de galerie al roș-albaștrilor.

Crescut la juniorii Stelei, George Ogăraru (44 de ani) a fost și el cândva adulat de suporterii din Peluza Nord pe care îi conduce Gigi Mustață. Fostul fundaș dreapta a jucat pentru roș-albaștri în perioadele 1998-2006 și 2008-2009. Are în palmares două titluri de campion al României (2005, 2006) și o Cupă a României (1998).

De ce L-A DAT IN JUDECATA George Ogararu pe Gigi Mustata