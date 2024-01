Mourinho riscă să fie demis de la Roma. Motivele pentru care conducerea se gândește la schimbare

Portughezul se află în ultimul an de contract, iar rezultatele recente ale echipei au dus la emiterea unui ultimatum din partea conducerii.

Mourinho, pe gheață subțire la Roma

Conducătorii clubului au decis că Mourinho poate fi demis înainte de luna februarie, mai ales după înfrângerea suferită în Cupa Italiei contra echipei Lazio, scor 0-1. AS Roma ocupă în prezent poziția a 8-a în Serie A, la o distanță semnificativă de liderul Inter, având doar 29 de puncte.

ADVERTISEMENT

Presiunea asupra lui Mourinho s-a intensificat, iar ultima șansă de a-și menține postul pare să fie obținerea unei victorii în următoarea partidă împotriva lui AC Milan. Cu toate acestea, provocările nu se opresc doar la rezultatele echipei.

Comportamentul portughezului din timpul partidelor lasă de dorit. În primul meci din 2024, împotriva lui Atalanta, antrenorul Romei a fost eliminat în prelungiri, ajungând astfel la al cincilea cartonaș roșu în timpul mandatului său.

ADVERTISEMENT

Cu privire la prelungirea contractului său, Mourinho nu a primit până în acest moment o ofertă. Astfel, viitorul lui Mourinho la AS Roma pare tot mai incert, iar deciziile care vor fi luate în următoarele săptămâni vor determina cursul carierei sale în cadrul clubului italian.

Portughezul se află în ultimul an de contract cu Roma

“De ce nu am prelungit încă? Nu știu, și eu m-am întrebat asta. Am niște întrebări la care nu am răspunsuri clare”, a declarat Jose Mourinho, care se confruntă cu presiunea conducerii în urma rezultatelor mai puțin satisfăcătoare.

ADVERTISEMENT

Mourinho s-a făcut remarcat la FC Porto, în ianuarie 2002. Într-un timp relativ scurt, Mourinho a dus echipa portugheză la noi culmi, câștigând UEFA Champions League în 2004, un succes impresionant care i-a adus atenția cluburilor de top din Europa.

După succesul la Porto, Mourinho a fost numit manager la Chelsea în 2004, unde a dominat fotbalul englez.

ADVERTISEMENT

În sezonul 2009/2010, Jose Mourinho a reușit să câștige al doilea său trofeu UEFA Champions League alături de Inter Milano. Din acea echipă fantastică a făcut parte și fostul căpitan la României, Cristi Chivu. După aventura din Italia, portughezul le-a mai antrenat pe Real Madrid, Chelsea, Manchester United și Tottenham.