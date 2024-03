Multimilionarii care au fost numiți în fruntea Agenției de Cadastru. Cu ce funcții s-au ales foștii consilieri ai lui Udrea și Oprescu

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) este agenția din subordinea Ministerului Dezvoltării care gestionează Programul național de cadastru și carte funciară, având rolul central în organizarea și controlarea lucrărilor de cadastru. Agenția, care are aproape 3.000 de angajați, are în subordine 42 de oficii de cadastru și publicitate imobiliară, organizate în fiecare județ din țară.

Omul PNL, ”re-numit” în fruntea Agenției de Cadastru

În luna noiembrie a anului trecut, premierul Marcel Ciolacu a semnat numirea lui Laurențiu-Alexandru Blaga în funcția de director-general, dar și de președinte al Consiliului de Administrație, al Agenției de Cadastru. A fost în fapt o revenire a acestuia în fruntea ANCPI, unde mai fusese numit în ianuarie 2020 de către premierul Ludovic Orban, însă a trebuit să elibereze poziția după ce funcția a revenit celor de la UDMR. Schimbat din fruntea ANCPI în aprilie 2021, Laurențiu Blaga a fost numit imediat consilier de stat al premierului Cîțu.

Membru PNL și fost candidat la Consiliul Local Alba, considerat un apropiat al deputatului Florin Roman, Laurențiu Blaga este licențiat în inginerie geodezică la Universitatea Politehnică din Timișoara (2002-2007), domeniu în care a absolvit mai multe cursuri de specializare la Universitatea din Stuttgart. Între 2002 și 2005, potrivit CV-ului său, a fost angajat al Institutului de Fotogrammetrie al Universității din Stuttgart. Începând cu anul 2006 se întoarce în țară unde își obține autorizația de inginer geodez (eliberată de ANCPI) și își deschide propria firmă pentru măsurători topografice, LARRY-VERMESSUNGEN – S.R.L..

În anul 2012, după o contribuție de 10.000 lei la campania electorală a PDL, este numit în Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri Locale SA, din Alba Iulia. Din 2011 este președintele asociațiilor topografilor și inginerilor geodezi din Alba. După un master la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia (2010-2012), face și un curs Posdru în 2012 de „dezvoltare a inovației, creativității, responsabilității și sustenabilității antreprenoriatului românesc”.

Inovația în afaceri pentru Laurențiu Blaga pare însă a urmări o rețetă clasică. În anul 2020, înainte de a fi numit în fruntea ANCPI, se retrage din acționariatul firmei sale, LARRY-VERMESSUNGEN – S.R.L, cedându-i mamei sale toate acțiunile. Același lucru se întâmplă și cu firma LARRY & CORY VERMESSUNGEN – S.R.L, firmă în care Laurențiu Blaga a fost inițial administrator, iar apoi acționar, firma trecând treptat sub controlul familiei Blaga.

Ce urmează este o explozie de contracte publice, marea majoritate obținute prin încredințare directă către firmele mamei lui Laurențiu Blaga. Doar în declarațiile de interese depuse de directorul ANCPI în anii 2022 și 2023 apar trecute nu mai puțin de 50 de contracte publice cu primării locale. Dintre acestea, 18 contracte au o valoare de peste 150.000 lei, iar alte opt au o valoare medie de peste 300.000 lei.

Potrivit platformei Termene.ro, primele contracte publice ale firmei au început în anul 2017, , atunci când contractele cu statul au însumat 875.000 lei. Potrivit sursei citate, în total, compania a avut 127 de contracte cu statul, 119 dintre acestea fiind achiziții directe. În anul 2022, firma a înregistrat un profit brut de 1,8 milioane lei, la o cifră de afaceri de puțin peste trei milioane. Față de anul precedent, profitul societății LARRY & CORY VERMESSUNGEN – S.R.L s-a triplat. În anul 2017, profitul anual al firmei era de sub 100.000 lei.

Și firma LARRY-VERMESSUNGEN SRL se laudă cu 55 de contracte cu statul, dintre care 54 ca urmare a unor achiziții directe. Firma are însă o cifră de afaceri mică, de doar 283.000 lei și un profit de 68.000 lei. Mama lui Laurențiu Blaga mai este acționară la alte trei firme, printre care Topo Altitudine Srl, firmă care în 2019 avea o cifră de afaceri de peste 200.000 lei, dar care azi mai facturează doar de 3.500 lei, dar și Topo Cadastru SRL, radiată din 2016, dar și societatea Valea Recii Tour Srl, radiată în 2018, după ce pentru firmele din mediul rural.

La finalul anului trecut, la doar câteva săptămâni după ce fusese numit în fruntea ANCPI, George Simion, președintele AUR, l-a surprins în Parlament cu mai multe pungi de cadouri pentru liderii țării. Chestionat cu privire la „cadourile destinate lui Ciolacu”, șeful ANCPI pare că se pierde cu firea și declară că agendele respective nu erau achiziționate de agenție, ci chiar de el.

De menționat că, la doar o săptămână de la numirea în funcție, Laurențiu Blaga a publicat pe site-ul ANCPI de Cadastru, unde anunța numirea unei persoane care are „statut, competență și autoritate”, pentru supervizarea implementării politicii.

Potrivit ultimei declarații de avere, depuse în decembrie 2023, șeful Laurențiu Blaga deține 13 terenuri și patru apartamente, toate în județul Alba. Dacă în conturi nu are decât 50.000 lei, acesta declară împrumuturi de 766.000 lei, acordate lui Netotea Adrian Călin, un om de afaceri din Alba, patron a câtorva firme de construcție, dar care nu merg foarte bine. Se pare că o parte din acești bani au venit chiar de la mama sa, Lucica Blaga, cea care în 2022 l-a împrumutat cu 326.000 lei. În 2022 mai menționa un credit la BT de 250.000 lei, contractat în 2017 și scadent peste 30 de ani, credit care nu mai apare menționat în anul 2023.

Ultimul lucru ce merită menționat este că soția acestuia, Corina Camelia, este angajată la Oficiul de Cadastru din Alba-Iulia, oficiul județean din subordinea ANCPI.

Trei directori adjuncți pentru Agenția de Cadastru

Agenția de Cadastru are trei directori generali adjuncți. Adriana Tudosoiu este director adjunct din martie 2021, însă lucrează în cadrul ANCPI din aprilie 2016. Are un CV fără semne de întrebare. În 1998 a terminat un liceu foarte bun din București (Gheorghe Lazăr), apoi a făcut dreptul la o particulară (Nicolae Titulescu) de unde s-a îndreptat spre cel mai exclusivist și bănos segment, notariatul public. Timp de trei ani a lucrat la trei birouri notariale, unde a fost întâi secretar iar apoi consilier juridic.

Au urmat apoi alți zece ani la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București, iar din anul 2016 se mută la ANCPI. Practic, din funcția de șef birou la sucursala din București se mută pe funcția de simplu registrator de carte funciară la sediul central. Totuși, în această funcție nu stă decât patru luni, pentru că ajunge imediat șefa serviciului de Publicitate Imobiliară. În această funcție stă cinci ani, până în martie 2021, când este numită director general adjunct.

Potrivit declarației de avere din 2023, Adriana Tudosiu a avut un salariu de 115.000 lei anul trecut, cu tot cu norma de hrană, și deține două apartamente în Capitală, de 58 mp fiecare, achiziționate în 2019 și 2020. Sunt anii în care face un credit de 280.000 lei, iar apoi ia împrumut 195.000 lei, pe zece ani, de la o persoană privată.

În declarațiile de avere din 2021 și 2022, menționează câte 18.000 lei contribuție creștere și educare minor primiți din partea lui Ștefănescu Radu Codruț. Acesta nu este nimeni altul decât fostul director general al ANCPI, numit de Victor Ponta în anul 2015 și Cei doi s-au căsătorit anul trecut, în declarația de avere fiind menționat darul de nuntă primit, ce se ridică la circa 40.000 euro.

Ștefan Radu Codruț, care după cinci ani în fruntea Agenției de Cadastru nu declara decât un loc de parcare în București și un Opel Astra din 2006, asta la un salariu de 178.000 lei, este în prezent tot angajat la Agenția de Cadastru, unde câștigă peste 93.000 lei pe an. Potrivit profilului său de LinkedIn, în prezent acesta este consilier personal al directorului general.

Cel de-al doilea director adjunct al ANCPI este Alexandru Lucian Feștilă, ce ocupă această funcție din ianuarie 2018. Anterior, timp de aproape doi ani, acesta a condus direcția de control din Poșta Română. CV-ul acestuia arătă un salt uimitor în cariera. În anul 2008, acesta este proaspăt licențiat în economia comerțului și turismului, la AIC din Iași, asta după ce lucrase în perioada facultății ca agent de asigurări în Suceava și merchandiser la Pepsi, moment în care este angajat direct asistent personal al președintelui Agenției Nucleare, iar după doar un an, tânărul absolvent ajunge consilier personal al directorului general al Poștei Române.

Potrivit ultimei declarații de avere, depusă în iunie 2023, acesta deține o casă de locuit (200 mp) cu teren de 300 mp în București, casă achiziționată în anul 2021. În același an face un credit la bancă în valoare de 791.000 lei, adică circa 160.000 euro. Nu mai menționează alte credite de economii, ci doar salariul de 128.000 lei, plus norma de hrană, 8700, primit de la ANCPI.

Cel de-al treilea director general adjunct este Mircea Viorel Popa. Acesta a făcut dreptul al Lugoj, un master la Brașov și un altul la Târgu Jiu, și și-a început cariera la judecătoria Brașov, unde a fost conducător de carte funciară, în anul 1995, același an în care a început și facultatea de drept de la Lugoj. În 2006, 11 ani mai târziu, ajunge consilier al directorului ANCPI. Potrivit ultimei declarații de avere acesta nu deține terenuri, apartamente sau vreun autoturism. Nu menționează decât salariul de 141.000 lei și un credit de 117.000 lei.

Fost deputat liberal, în Consiliul de Administrație al ANCPI

Consiliul de Administrație al ANCPI are nu mai puțin de nouă membri, fiind condus de directorul general al instituției. Indemnizația anuală pe care o primesc aceștia este de 62.300 lei. Printre cei opt membri ai CA-ului ANCPI se numără Gheorghe Badea, profesor universitar și decan al Facultății de Geodezie din cadrul Universității de Construcții București, și Sergiu Țâra, lector la Universitatea Politehnică, președinte executiv al Asociației Comunelor din România și președinte al Consiliului Național de Integritate al ANI.

Reprezentantul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România în cadrul Consiliului este Vasile Varga, care a fost numit în această poziție la începutul anului 2022, înlocuindu-l pe social-democratul Ciprian Nica. Vasile Varga a fost deputat PNL de Brăila, cu două mandate între 2012 și 2020, fiind în prezent vicepreședintele UNNPR. , însă organismele interne ale partidului au anulat ulterior decizia de excludere.

Potrivit ultimei declarații de avere, Vasile Varga a câștigat anul trecut la cabinetul notarial nu mai puțin de 1.915.394 lei, sumă la care se adaugă pensia de 160.000 lei, indemnizația de la CD de 54.000 lei, plus indemnizația reparatorie de revoluționar de doar 37.000 lei. În depozite bancare, acesta are economii de peste două milioane lei. Fiul său, Varga Vasile Constantin, este și el notar public și asociat la cabinetul tatălui. În ultimii patru ani a câștigat, în fiecare an, din activitățile notariale, peste un milion de lei. Astfel, în 2020 și 2021 declară câte 1.148.000 lei, apoi, în 2022 declară 1.097.000 lei, iar în 2023 a declarat 1.127.827 lei.

Declarațiile de avere sunt publice pentru că Varga Vasile Constantin este consilier județean la Brăila din 2016. În septembrie 2020, atunci când candida pentru funcția de președinte al CJ explica într-o postare pe Facebook: „De ce candidez? Pentru că văd că judeţul Brăila este pe ultimele locuri din ţară la multe capitole din cauza tandemului local al PSD, care nu a făcut decât să transforme Braila într-o asezare inertă din punct de vedere economic şi social”.

Foștii consilieri ai lui Oprescu și Udrea

Ministerul Dezvoltării are mai mulți reprezentanți în CA-ul ANCPI. Este vorba de Melania Rusnac, director în cadrul ministerului de mai mulți ani, fiind în trecut șefa Agenției Naționale pentru Locuințe și membră în CA-ul Agenției Naționale pentru Investiții. Un al doilea reprezentant al MDLPA este Marin Țole, secretar de stat în minister, numit la ANCPI în august 2023. Acesta este doctor în economie, fiind profesor la o universitate privată în moment. În paralele cu cariera universitară a avut și o carieră în administrația publică, fiind funcționar la Garda Financiară din Alexandria și apoi la Curtea de Conturi.

Acesta este membru PNL, partid pentru care a candidat întâi în 2012 pentru un mandat de senator, apoi în 2016 pentru unul de deputat, reușind abia în 2018 să devină consilier județean la Teleorman. De aici, în 2021, premierul Florin Cîțu îl numește la Ministerul Dezvoltării. despre faptul că în declarația de avere din 2021 apare menționat un împrumut de 133.000 lei primit de la Soreață Adriana. Aceasta este patroana unei firme din comuna Bogdana, județul Teleorman – Miruna Maria Com Srl, firmă care imediat după numirea lui Țole la MDPLA începe să câștige o serie de contracte publice, unele dintre acestea finanțate de Compania Națională de Investiții, din subordinea MDPLA.

Datele din platforma Termene.ro, arată că dacă în 2019 această firmă beneficiase de contracte publice de 6.000 lei, în 2020 valoarea contractelor cu statul – achiziții directe – ajunge la 850.000 lei, pentru ca în 2022 să ajungă la 2,9 milioane lei.

Tot în CA-ul ANCPI îl găsim și pe Sorin Munteanu, fost secretar de stat și consilier personal al Elenei Udrea (foto deschidere) în perioada în care aceasta conducea Ministerul Dezvoltării. Ajuns în Guvern prin intermediul organizației PDL Brașov, Munteanu a fost unul din , luându-i apărarea fostului ministru aflat acum în spatele gratiilor. Numit de presa la acea vreme „sluga fidelă a ministrului”, pentru faptul că ieșea în presă să justifice cheltuielile astronomice ale ministerului, Sorin Munteanu a rămas conectat la o mulțime de funcții publice.

În anul 2016 acesta depune mărturie și în procesul lui Pinalti despre perioada în care era consilierul ministrului dezvoltării. acolo unde a fost întrebat de judecător despre relațiile cu primarul din Piatra-Neamț. După ce Munteanu descrie această relație drept una „în limitele normale de serviciu”, judecătorul i-a citit înregistrările convorbirilor telefonice. „Băi Sorine, dar tu chiar crezi că eu sunt un c…t de primar? Adică îi dai lui Pa&Co și mie nu-mi dai? Demisionezi tu sau eu?” sau „Nu-i drept ce faceți voi cu mine. Dacă mă lucrați, spune băi că mă lucrați! Adică lu’ ăla de aduce 700 de voturi îi dați 34 de miliarde, și eu sunt f…t pe toate părțile! Tot spui «da» din decembrie și suntem în luna mai și nimic”, a relatat .

Pe lângă rolul din ANCPI, în prezent acesta este directorul general al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, de unde anul trecut a câștigat aproape 190.000 lei. Sorin Munteanu a mai fost numit în CA-ul Companiei Naționale de Investiții dar și la Administrația Fondului pentru Mediu. Deține și propria firmă de turism, Curtea Brașoveană SRL, firmă care în 2022 a avut un profit de 250.000 lei.

Tot în CA-ul ANCPI o găsim și pe Valeria Mateescu, veche funcționară în Primăria Sectorului 3, unde în 2015 ajunge director economic. În anul următor se mută pe aceeași funcție la Asociația Municipiilor din România (AMR), de unde urmează o serie de alte numiri importante, precum Consiliul de Administrație al Apa Nova București, dar și ANCPI (începând cu 2017). În acel an, de la AMR și Apa Nova încasa peste 200.000 lei. Soțul acesteia este și el bugetar, fiind angajat la Curtea de Conturi.

Ultimul membru al consiliului Agenției de Cadastru este Cornel-George Comșa (foto sus), numit și el în . Acesta este fost deputat, având un mandat între 2012 și 2016, câștigat pe listele PP-DD. A făcut parte din partidul lui Dan Diaconescu până în anul 2014, a fost președintele organizației din Alba, același an în care ANI îl declara incompatibil cu această funcție. Motivul era acela că acesta rămăsese în continuare administrator la firmele sale, S.C. DA EASY WAY S.R.L. și S.C. BIZ’ ROUND THE CLOCK S.R.L.

Cornel Comșa și-a înființat propriul partid în 2001, Partidul Noua Democrație, iar în anul următor ajungea consilier al Casei Regale. În 2006 și-a început cariera de consultant politic, carieră ce îi aduce prima victorie importantă în 2008, atunci când Sorin Oprescu era ales primar al Capitalei. A rămas consilier al fostului primar, azi condamnat pentru corupție și fugit în Grecia, până în anul 2012. Declarația de avere din acel an consemnează venituri de 450.000 lei din firma sa de consultanță politică.

Într-un articol elogios din presa locală despre cariera lui Cornel Comșa printre alți clienți ai firmei acestuia sunt menționați Crin Antonescu, Dinu Patriciu dar și companii din SUA, Israel sau Singapore. Potrivit sursei citate, proiectul politici al lui Comșa, Partidul Noua Democrație a fost pornit alături de „mentorul său”, profesorul Marian Enache, actualul președinte al CCR. Astăzi, DA Easy Way SRL este radiată din anul 2019, la fel ca alte trei firme ale sale. A mai rămas însă acționar în alte patru firme, la fel ca și soția sa, de altfel.