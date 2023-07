Gheorghe Mustață a explicat motivul pentru care mai multe scaune au rămas goale la derby-ul FCSB – Dinamo 2-1. Liderul Peluzei Nord a confirmat informația FANATIK potrivită căreia . Șeful galeriei roș-albastre a precizat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că nu se putea intra în arenă, dacă numele de pe bilet nu corespundea cu cel de pe buletin.

Mustață a explicat ce s-a întâmplat cu biletele la FCSB – Dinamo: “Au luat țeapă!”

FCSB a câștigat derby-ul cu Dinamo din a doua etapă a SuperLigii, scor 2-1. Confruntarea dintre cele două rivale a avut loc pe stadionul „Arcul de Triumf”, după ce variantele Arena Națională și Ghencea au picat. , mai multe locuri au rămas neocupate pe stadion.

ADVERTISEMENT

Gheorghe Mustață a mărturisit că mai mulți suporteri au cumpărat tichete pe care au încercat să le vândă la suprapreț. Dat fiind faptul că vânzarea biletelor s-a făcut nominal, bișnițarii au rămas cu biletele. „Problema e că cei care au stat la coadă au crezut că lucrurile merg așa că dacă e bătaie pe bilete le pot vinde.

Faptul că au stat pe la cozi să pună mâna pe bilete și să le dea la suprapreț s-au înșelat pentru că au fost cu nume și prenume individual. Dacă nu veneai cu buletinul și numele pe bilet nu intrai. Când s-au luat biletele au fost cu nume și prenume.

ADVERTISEMENT

Au crezut că se dau fără nume și prenume. (n.r. le-au luat bișnițarii) Posibil așa ceva pentru că suporterul în sine, ați văzut cozile care au fost acolo. Au luat țeapă mare. (n.r. s-au vândut cu 2.000 de lei) N-am avut timp să mă interesez de chestia asta pentru că am avut foarte multă treabă, dar s-au înșelat”, a declarat Mustață, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Situația biletelor i-a stricat planurile lui Mustață: „Am pregătit ceva frumos”

Peluza FCSB-ului a rămas mirată după ce a văzut că locurile, mai ales din tribune, au rămas neocupate. Gheorghe Mustață a precizat că situația biletelor nevândute i-a dat peste cap planurile. „Lucrurile astea le dau pagubă în buget pentru că ei își iau foarte multe bilete și dacă nu poți să le vinzi rămâi cu ele.

ADVERTISEMENT

Noi am rămas mirați pentru că am pregătit ceva frumos pe jumătate din stadion și am rămas blocați: ‘Bă, unde e lumea?’. Când ne-am uitat, bișnițari. Au luat țeapă că au crezut că poate să modifice numele.

Nu s-a putut pentru că în momentul în care intrai la prima poartă a Jandarmeriei își cerea buletinul. Nu biletul prima dată și după buletinul. Îți cerea buletinul și se uita. ‘Ai numele care e în buletin, intri. Nu, nu intrai’. Și-au luat țeapă băieții. Ne pare rău, gaură în buget, au mers la bugetul statului.

Am văzut locuri goale la Tribuna a doua și nu prea a fost ok, dar mă bucur că au intrat și pagubele la ei în buget că prea aveau numai profit. O parte dintre suporteri au încercat să ia bilet și mă întrebau. ‘Trebuie numele meu pe bilet, nu? Da, nu lua pentru că dacă nu e același nume pe bilet și pe buletin, nu intri’. Și-au luat țeapă”, a mai spus Gheorghe Mustață.

ADVERTISEMENT

Stai pe fază pentru a urmări cele mai tari analize, reacții și declarații înainte și după fiecare etapă din SuperLiga. FANATIK SUPERLIGA se vede în fiecare luni, marți și vineri, LIVE, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO. Ulterior, emisiunea poate fi urmărită de la 17:30 în aceleași zile pe Youtube și Facebook FANATIK.