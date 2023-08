Gigi Mustață, emoționat de un fan FCSB care a plâns pe Ghencea: „Sper să-l găsesc”

, însă liderul galeriei FCSB-ului a fost impresionat peste măsură de un suporter în vârstă prezent la meciul cu CFR Cluj.

Gheorghe Mustață l-a dat în urmărire generală pe un fan al FCSB de la meciul cu CFR Cluj: „Cel cu peruca roș-albastră”

Gabi Safta s-a alăturat demersului lui Gheorghe Mustață și a vorbit despre „misteriosul” fan în emisiunea sa: „Liderul galeriei Peluza Nord, Gheorghe Mustață are o mare problemă de două zile încoace. Îl caută pe acel suporter în vârstă, apărut pe toate posturile de televiziune și care plângea de emoția revenirii în Ghencea. Cel cu peruca roș-albastră.

În emisiunea mea, de pe canalul de YouTube, Mustață a făcut apel la oricine îi poate oferi o informație: ‘Cer public informații care să mă conducă la acel domn în vârstă, cu peruca roș-albastră.

Vreau să-i ofer un tricou cu semnăturile jucătorilor, să-l pună acasă în ramă pe perete. Merită tot respectul. În plus, seamănă cu o persoană foarte dragă mie. Fac apel la toată lumea, la presă, la suporteri. Sper să-l găsesc’”.

Cine este fanul pe care îl caută liderul Peluzei Nord: „Stelist de când m-am născut”

Suporterul a fost intervievat de către reporterii înainte de meciul din Ghencea, iar acesta a fost extrem de emoționat: „Stelist de când m-am născut. Batem cu 2-1! Goluri, Coman și Tavi Popescu. E o bucurie fără margini. Sunt stelist de mic!

Nu știu ce să mai spun! De când nu s-a mai jucat în Ghencea, am fost dincolo, pe Național Arena e primul meci pentru mine aici. O bucurie de nedescris”, a mai spus bătrânul cu voce tremurândă.

Gheorghe Mustață și momentul pe care nu l-a uitat de la meciul cu CFR Cluj de pe stadionul Steaua

Gheorghe Mustață a vorbit despre cel mai impresionant moment : „Unitatea suporterilor în momentul în care am purtat pe jos, s-a întins coada pe 3 kilometri. Eu încercam, mergeți mai ușor să ne ajungă și ceilalți și ne-a zis lider de-al nostru că ce să mai oprești Mustață că în spate sunt 3 kilometri de oameni.

Când am văzut, toată lumea din corteo cânta. M-a impresionat foarte mult lucrul ăsta, am văzut într-adevăr această echipă este iubită de milioane de suporteri. Îți dai seama, eram mândru, am muncit foarte mult să se ajungă aici”.

FCSB revine în Ghencea la doar câteva zile distanță de meciul cu CFR Cluj. Fanii au cumpărat deja aproximativ 20.000 de bilete pentru partida cu Nordsjelland din turul trei preliminar al UEFA Europa Conference League.

