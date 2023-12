Nadal își sperie adversarii chiar și după 11 luni de pauză: „Joacă incredibil!”

În vârstă de 37 de ani, spaniolul își va începe oficial campania duminică, în ultima zi a anului 2023, marcând astfel revenirea sa la competițiile ATP după cea mai lungă pauză a carierei.

Rafael Nadal revine pe teren după 11 luni

“Mă simt bine, nu mă pot plânge. E mult mai bine decât mă așteptam în urmă cu o lună. E imposibil să mă gândesc să câștig turnee. Dar pot să mă bucur de revenirea în circuit. Nu mă aștept să fiu competitiv. Sper să intru pe teren și să dau tot ce pot.

ADVERTISEMENT

La început va fi greu. Am un an fără să joc și mă antrenez intens de doar o lună. E o victorie că sunt aici. Mă simt norocos că am primit mult sprijin.

Vreau să am ocazia să fiu din ce în ce mai competitiv. Trebuie să accept că lucrurile nu vor fi perfecte la început. Dar trebuie să muncesc în fiecare zi și să am o atitudine bună”, a declarat Rafael Nadal.

ADVERTISEMENT

Spaniolul a făcut senzație la antrenamente

Pentru debutul său la Brisbane, Nadal va intra în competiție alături de prietenul său apropiat Marc Lopez, într-o partidă de dublu împotriva perechii australiene Max Purcell și Jordan Thompson.

Rafael Nadal l-a impresionat pe Holger Rune, partenerul său de antrenament în Australia. Danezul a avut ocazia să se pregătească alături de Nadal și concluzia acestuia este că spaniolul se află într-o formă de excepție.

ADVERTISEMENT

“E amuzant într-un fel… după sesiunea de antrenament, am vorbit cu echipa mea. Mi s-a părut că el a jucat incredibil. Am făcut schimburi de mingi, iar el lovea puternic, așa cum a făcut-o întotdeauna.

Apoi am început să jucăm pe puncte, atunci am constatat că se deplasa extrem de bine, alerga foarte repede dintr-o parte în alta a terenului. Cred că intensitatea pe care o aduce pe teren este incredibilă.

ADVERTISEMENT

Am parcurs un presezon foarte încărcat, animat și am avut un final de sezon trecut foarte intens. Cu toate acestea, acum, cu Rafa, am avut probabil cel mai dur antrenament din ultima jumătate de an”, a declarat Holger Rune.