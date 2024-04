Nadia Comăneci, discuții cu Simona Halep despre Roland Garros. Ce mesaj special i-a transmis

Nadia Comăneci a fost prezentă la , care va avea loc în București, în perioada 15-21 aprilie. Legendara gimnastă a României a vorbit, printre altele, despre revenirea Simonei Halep pe terenul de tenis.

Nadia Comăneci, declarație superbă despre Simona Halep: „Aștept să o văd jucând la Roland Garros”

Simona Halep a demonstrat că nu a luat substanțe interzise în mod intenționat și a putut reveni pe terenul de tenis, după ce primise inițial o suspendare de 4 ani. Totuși, și nu a putut evolua pentru România în Billie Jean King Cup și nici la turneul WTA 125 de la Oeiras.

ADVERTISEMENT

Nadia Comăneci este bucuroasă pentru revenirea Simonei Halep și speră să o vadă pe româncă jucând la Madrid Open și Roland Garros. „Mă bucur foarte mult să o văd pe teren.

Este acolo unde își dorește să fie. Aștept să o văd jucând probabil la Madrid sau Roland Garros. Vorbesc cu ea, da”, a declarat Nadia Comăneci. Prima gimnastă din lume care a luat nota 10 într-un concurs olimpic a revenit în România, sâmbătă, 13 aprilie.

ADVERTISEMENT

Nadia Comăneci, despre gimnaștii români la Jocurile Olimpice de la Paris: „Am avea posibilitatea să ajungem în finală”

Gimnastica a fost disciplina la care românii au excelat la Jocurile Olimpice și la care „tricolorii” au adus cele mai multe medalii. De altfel, echipa feminină de gimnastică a României s-a calificat la competiția multi-sportivă care va avea loc în vară.

„Echipa s-a calificat și mă bucur că vor participa la Olimpiadă. Ce am văzut la generația de astăzi este că ele sunt foarte competitive și își doresc foarte mult un rezultat bun. Rămâne de văzut ce se întâmplă.

ADVERTISEMENT

Potențialul, pe hârtie, îl cunoaștem. Depinde cum se vor prezenta în calificări. O să am ocazia să le văd și o să o văd pe Sabrina în zilele următoare. Sper să fie bine. Dacă vorbești de toate sporturile, da, cu siguranță.

În gimnastică nu știu. Eu cred că la bârnă am avea posibilitatea să ajungem cel puțin până în finală. Voi fi acolo, voi reuși să particip și să văd câteva sporturi, prioritar gimnastică. Am câteva ore de când am revenit în țară”, a mai spus Nadia Comăneci.

ADVERTISEMENT

La conferința de presă premergătoare startului turneului ATP 250 Țiriac Open au mai fost prezenți Ion Țiriac, dar și Denis Shapovalov. Competiția este găzduită de Complexul Năstase & Marica Sports Club.