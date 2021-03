Nae „Mister Rapid” Manea ar fi împlinit pe 11 martie 67 de ani… Dacă nu l-ar fi chemat Dumnezeu în echipa Raiului… Pe 15 decembrie 2020 am comemorat 6 ani de la ieșirea definitivă a lui Nae Manea de pe gazonul verde al vieții…

Simbolul Rapidului n-ar fi vrut să fim triști când ne amintim de el, a fost toată viața un optimist incurabil, un sprijin, prin firea sa ultrapozitivă, prin bonomia sa, prin umorul său nativ pentru toți cei din jur care traversau o perioadă mai grea. Soarta a fost, însă, crudă și nedreaptă cu el și ni l-a răpit când avea doar 60 de ani…

Să ne ștergem lacrima din colțul ochiului și să ne aducem aminte de Nae Manea în câteva ipostaze vesele, de pe și din afara spațiului său cel mai drag, terenul de fotbal, așa cum vrea el, de acolo, de sus, unde se bucură și suferă pentru marea iubire a vieții sale fotbalistice, Rapid Giulești. Au povestit pentru FANATIK oameni care l-au cunoscut bine, oameni care s-au bucurat de prietenia omului-fotbal care a fost Nicolae Manea…

Alt personaj, în sensul bun, nu cel peiorativ, care se confundă cu „Real Giulești”, marele, la propriu și la figurat, portar Rică Răducanu, a fost unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Nae Manea. Foști coechipieri la Rapid între 1973 și 1975, se întâlneau deseori după retragere, la stadionul din Giulești, o ai puneau de un tenis cu piciorul, după care era obligatoriu un șpriț cu amintiri din vremurile când îmbrăcau dragul tricou vișiniu.

„Eram în Divizia B şi aveam meci cu Târgovişte. Am degajat o minge nu prea bine, doar până la centru. Imediat am strigat: «Nae, fugi că te omor! Nu vezi că luăm gol?». Nu m-a ascultat…" – Rică Răducanu pentru FANATIK

„La pauză, în vestiar, m-am uitat peste tot, dar Nae nu era acolo. Apoi, când să înceapă repriza a doua, l-am văzut dintr-o dată pe teren. L-am întrebat: «Unde ai fost? De ce nu ai venit la vestiare?». Mi-a răspuns: «Mi-a fost teamă că mă bați!». «Păi să vezi ce te bat după meci, dacă nu dai gol! Nici nu mai vii cu noi în maşină!», i-am zis…" – Rică Răducanu pentru FANATIK

„Şi ce crezi că a făcut? A dat gol, iar toţi am sărit pe el să-l felicităm! Când a văzut că vin şi eu din poartă spre el, a dat să fugă, tăticu'… zău… I-am strigat «Nu mai fugi, că nu te mai bat! Doar ai dat gol… Hai că te cinstesc cu un șpriț după meci!»" – Rică Răducanu pentru FANATIK

A invitat mireasa în oraş chiar în timpul nunții!

Dacă mai aveați vreo îndoială, aflați că Nae Manea și Rică Răducanu erau sufletul petrecerilor. Fostul portar şi-a amintit un episod senzaţional cu „Mutu’” – nu Adrian, ci Nae, așa îi spuneau prietenii -, petrecut în urmă cu mai mulţi ani.

„Am fost naş la nunta unui cântăreţ, bun prieten de-al meu. Şi eram toţi acolo, la petrecere, dansam, şpriţuiam, ne simţeam bine. Au venit mulţi fotbalişti de la Rapid, printre care şi Nae. Şi a ieşit la dans cu mireasa. Era fumuşică rău fata…” – Rică Răducanu pentru FANATIK ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT „A învârtit-o ce a învârtit-o, după care i-a şoptit ceva la ureche. Imediat asta a venit la mine panicată: «Naşule, ăsta e nebun! Mi-a dat mâine întâlnire! Vrea să ieşim în oraş! Ce să fac? Că acum sunt femeie măritată!». Am calmat-o şi i-am spus să stea liniștită, că aşa e Nae, mai glumeţ” – Rică Răducanu pentru FANATIK

„Bă, tu dai dedicaţii pe banii mei?!”

Plecat și el nedrept de timpuriu să facă echipă cu Nae în ceruri, Ilie Balaci a trecut împreună cu adversarul și prietenul din Giulești prin multe momente demne de povestit nepoţilor. Imediat după dispariția lui Nae, pe 15 decembrie 2015, exponențialul fotbalist al „Craiovei Maxima” povestea pentru FANATIK.RO cum se distrau doi FOTBALIȘTI puși mereu pe glume…

„Eu şi Nae eram puşi mereu pe glume. M-am distrat cu el peste tot pe unde am fost. Ţin minte că la un botez şi-a lăsat la un moment dat haina pe scaun când a ieșit la dans… …dansa cu plăcerea, cu bucuria, cu talentul cu care care dădea goluri.." – Ilie Balaci

„Eu i-am luat portofelul şi am început să dau dedicaţii la lăutari pe banii lui. Pentru naşa, pentru naşu', pentru cutare, pentru cutare…. După vreo zece minute se prinde de «fentă», se uită bine la mine, ca și când nu-i venea să creadă, şi-mi zice: «Bă gălbenuș, tu dai dedicaţii pe banii mei?! Le dai bani din portofelul meu?!». Am recunoscut… Nu s-a supărat, l-a pufnit râsul şi m-a îmbrăţişat" – Ilie Balaci

„M-am întâlnit cu Ilie Balaci cu câteva zile înainte să ne părăsească… Se gândea la tata. Mi-a zis: «Băi, Costine… Cupa aia pe care ați luat-o în ‘74-‘75 ar trebui să poarte numele lui taică-tu. Sa fie inscripționată cu numele Nicolae Manea. Că dacă nu era el, nu ajungeați niciodată acolo…» – Costin Manea, fiul cel mic al lui Nicolae Manea „Când un om ca Ilie Balaci vorbește…vorbea… nici acum nu-mi vine să cred că nu mai e… vorbea așa frumos de tata… ce să zic? …înseamnă că a făcut și tata ceva, a însemnat ceva pentru fotbal. Îl suna și pe Florin și îi spunea mereu: «Băi, ce dor îmi e de taică-tu!». Acum sunt împreună iarăși… El cu tata au fost ca frații. Din păcate, Dumnezeu i-a luat așa de repede pe amândoi…” – Costin Manea, fiul cel mic al lui Nicolae Manea

„Cloșcă” pentru „copiii” Gheară şi Goanţă

Liţă Dumitru a fost și el unul dintre jucătorii emblematici ai Rapidului. Mijlocaşul cu gleznă de brazilian a povestit pentru FANATIK ce primire i-a făcut Nae Manea în momentul în care a revenit în Giuleşti, în 1985 (după prima perioadă, din tinerețe, 1967-1982).

„Am revenit la Rapid prin ’85, după ce jucasem la și la Steaua, și la Craiova şi la Timişoara. Am intrat în vestiar, iar căpitanul echipei era Nae. Eu eram cu patru ani mai mare ca el. Dar asta nu a contat…” – Liță Dumitru „A venit la mine şi mi-a spus clar: «Liţă, tu ai experienţă, ai jucat la Steaua, la Craiova, ai ce ne învăța, dar de copiii ăştia doi nu te atingi! Gheară şi Goanţă sînt copiii mei, eu răspund de ei. Să-i laşi în pace!». Foarte tupeist şi glumeţ! Un mare om şi un mare caracter. Dan Coe, Nicolae Manea şi Daniel Pancu sunt simbolurile Rapidului” – Liță Dumitru

„M-a luat la el acasă şi m-a omenit”

Ioan Goanţă a fost unul dintre cei mai iubiți atacanţi ai Rapidului în perioada 1984-1993. Iar în momentul în care a sosit în Giuleşti, „nea Nae m-a luat sub aripa sa ocrotitoare. Nu aveam unde să stau. Nea Nae a sărit imediat şi m-a luat pe mine şi pe Bacoş la el acasă. Ne-a omenit, ne-a dat tot ce am avut nevoie. Datorită lui am reuşit în carieră. Aprecia foarte mult tinerii fotbalişti. Iar la antrenamente şi jocuri oficiale era ca sarea şi piperul. Nu-l vedeai niciodată trist, posomorît. La șprițuri nu mai vorbesc, era sufletul petrecerilor, un om fantastic… Nici acum parcă nu-mi vine să cred că nu mai este…”, a dezvăluit Ioan Goanţă pentru FANATIK.

