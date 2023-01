Weekend european, 27-30 ianuarie. Napoli – AS Roma și Real Madrid – Real Sociedad sunt meciurile vedetă. Programul complet și televizările

Weekendul vineri, 27 ianuarie – luni, 30 ianuarie este, ca de obicei, extrem de bogat în evenimente fotbalistice la nivel european, cu etape complete în Serie A, La Liga, Ligue 1 și Bundesliga. Partidele Napoli – AS Roma, Real Madrid – Real Sociedad și Marseille – AS Monaco reprezintă capetele de afiș ale acestui weekend.

Napoli – AS Roma, Real Madrid – Real Sociedad și Marseille – Monaco sunt dueluri la titlu și pentru locuri de Champions League în weekendul european 27-30 ianuarie

Avem din nou un weekend extrem de bogat în fotbal de top din campionatele mari ale Europei, excepție făcând Anglia, unde se joacă 16-imile Cupei, cea mai veche competiție fotbalisticâ a planetei. Sunt etape complete, cu multe meciuri interesante în Serie A, La Liga, Ligue 1 și Bundesliga.

ADVERTISEMENT

Dintre aceste meciuri, Napoli – AS Roma este vedeta rundei 20 din Serie A, prima din retur, Real Madrid – Real Sociedad, vedeta din etapa 19 din La Liga, ultima a turului, și Marseille – AS Monaco, vedeta din etapa 20 din Ligue 1, prima din retur. Din Bundesliga, am putea considera Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund ca întrunind aceste calități de partidă vedetă a etapei 18 din Bundesliga, prima a returului.

Vineri, 27 ianuarie

SERIE A, etapa 20

ora 19:30 Bologna – Spezia

Bologna – Spezia ora 21:45 Lecce – Salernitana

LA LIGA, etapa 19

ora 22:00 Almeria – Espanyol

LIGUE 1, etapa 20

ora 22:00 Lorient – Rennes

BUNDESLIGA, etapa 18

ora 21:30 RB Leipzig – Stuttgart

Sâmbătă, 28 ianuarie

SERIE A, etapa 20

ora 16:00 Empoli – AC Torino

Empoli – AC Torino ora 19:00 Cremonese – Inter

Cremonese – Inter ora 21:45 Atalanta – Sampdoria

LA LIGA, etapa 19

ora 15:00 Cadiz – Mallorca

Cadiz – Mallorca ora 17:15 Girona – FC Barcelona

Girona – FC Barcelona ora 19:30 FC Sevilla – Elche

FC Sevilla – Elche ora 22:00 Getafe – Betis Sevilla

ADVERTISEMENT

LIGUE 1, etapa 20

ora 18:00 Troyes – Lens

Troyes – Lens ora 22:00 Marseille – AS Monaco

BUNDESLIGA, etapa 18

ora 16:30 Werder Bremen – Wolfsburg

Werder Bremen – Wolfsburg ora 16:30 Freiburg – Augsburg

Freiburg – Augsburg ora 16:30 Hertha Berlin – Union Berlin

Hertha Berlin – Union Berlin ora 16:30 Hoffenheim – Monchengladbach

Hoffenheim – Monchengladbach ora 16:30 Mainz – Bochum

Mainz – Bochum ora 19:30 Bayern Munchen – Eintracht Frankfurt

Duminică, 29 ianuarie

SERIE A, etapa 20

ora 13:30 AC Milan – Sassuolo

AC Milan – Sassuolo ora 16:00 Juventus – Monza

Juventus – Monza ora 19:00 Lazio – Fiorentina

Lazio – Fiorentina ora 21:45 Napoli – AS Roma

ADVERTISEMENT

LA LIGA, etapa 19

ora 15:00 Valladolid – Valencia

Valladolid – Valencia ora 17:15 Osasuna – Atletico Madrid

Osasuna – Atletico Madrid ora 19:30 Celta Vigo – Athletic Bilbao

Celta Vigo – Athletic Bilbao ora 22:00 Real Madrid – Real Sociedad

LIGUE 1, etapa 20

ora 14:00 Nice – Lille

Nice – Lille ora 16:00 Auxerre – Montpellier

Auxerre – Montpellier ora 16:00 Brest – Angers

Brest – Angers ora 16:00 Clermont – FC Nantes

Clermont – FC Nantes ora 16:00 Strasbourg – Toulouse

Strasbourg – Toulouse ora 18:00 Ajaccio – Lyon

Ajaccio – Lyon ora 21:45 PSG – Reims

ADVERTISEMENT

BUNDESLIGA, etapa 18

ora 16:30 Schalke – FC Koln

Schalke – FC Koln ora 20:30 Leverkusen – Borussia Dortmund

Luni, 30 ianuarie

SERIE A, etapa 20

ora 21:45 Udinese – Verona

LA LIGA, etapa 19

ora 22:00 Villarreal -Rayo Vallecano

Cine transmite la TV meciurile Napoli – AS Roma, Real Madrid – Real Sociedad și Marseille – AS Monaco în weekendul european 27-30 ianuarie

Napoli – AS Roma, Real Madrid – Real Sociedad și Marseille – AS Monaco sunt de departe cele mai așteptate meciuri de către microbiști în acest weekend. Programul de weekend cuprinde însâ foarte multe transmisiuni, deși avem o etapă completă și în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Din Serie A vor fi transmise în direct absolut toate cele zece meciuri ale etapei a 20-a, prima din retur. Din La Liga, din etapa 19, ultima a turului, de asemenea toate jocurile rundei. Din Ligue 1 vor fi transmise Lorient – Rennes, Marseille – AS Monaco, Nice – Lille, Clermont – FC Nantes, Ajaccio – Lyon și PSG – Reims, adică șase dintre cele zece meciuri. Din Bundesliga vom putea urmări pe micile ecrane RB Leipzig – Stuttgart, Hertha Berlin – Wolfsburg, Bayern Munchen – Eintracht Frankfurt și Leverkusen – Borussia Dortmund.

Vineri, 27 ianuarie

ora 19:30 Bologna – Spezia (Digi Sport 4, Orange Sport 3, Prima Sport 2)

Bologna – Spezia (Digi Sport 4, Orange Sport 3, Prima Sport 2) ora 21:30 RB Leipzig – Stuttgart (Digi Sport 3, Orange Sport 4, Prima Sport 3)

RB Leipzig – Stuttgart (Digi Sport 3, Orange Sport 4, Prima Sport 3) ora 21:45 Salernitana – Lecce (Orange Sport 3, Prima Sport 2)

Salernitana – Lecce (Orange Sport 3, Prima Sport 2) ora 22:00 Lorient – Rennes (Orange Sport 4)

Lorient – Rennes (Orange Sport 4) ora 22:00 Almeria – Espanyol (Digi Sport 4)

Sâmbătă, 28 ianuarie

ora 15:00 Cadiz – Mallorca (Digi Sport 2, Orange Sport 2)

Cadiz – Mallorca (Digi Sport 2, Orange Sport 2) ora 16:00 Empoli – AC Torino Serie A etapa 20 (Digi Sport 4, Orange Sport 3)

Empoli – AC Torino Serie A etapa 20 (Digi Sport 4, Orange Sport 3) ora 16.30 Hertha Berlin – Wolfsburg (Digi Sport 3, Orange Sport 4)

Hertha Berlin – Wolfsburg (Digi Sport 3, Orange Sport 4) ora 17:15 Girona – FC Barcelona (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Girona – FC Barcelona (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2) ora 19:00 Cremonese – Inter (Digi Sport 3, Orange Sport 3)

Cremonese – Inter (Digi Sport 3, Orange Sport 3) ora 19:30 Bayern Munchen – Eintracht Frankfurt (Digi Sport 2)

Bayern Munchen – Eintracht Frankfurt (Digi Sport 2) ora 19:30 FC Sevilla – Elche (Orange Sport 4)

FC Sevilla – Elche (Orange Sport 4) ora 21:45 Atalanta – Sampdoria (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Atalanta – Sampdoria (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2) ora 22:00 Getafe – Betis Sevilla (Digi Sport 4)

Getafe – Betis Sevilla (Digi Sport 4) ora 22:00 Marseille – AS Monaco (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 4)

Dumininică 29 ianuarie

ora 13:30 AC Milan – Sassuolo (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

AC Milan – Sassuolo (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2) ora 14:00 Nice – Lille Ligue 1 etapa 20 (Orange Sport 3)

Nice – Lille Ligue 1 etapa 20 (Orange Sport 3) ora 15:00 Valladolid – Valencia (Digi Sport 4, Orange Sport 3, Prima Sport 3)

Valladolid – Valencia (Digi Sport 4, Orange Sport 3, Prima Sport 3) ora 16:00 Juventus – Monza (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Juventus – Monza (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2) ora 17:15 Osasuna – Atletico Madrid (Digi Sport 4, Orange Sport 4, Prima Sport 4)

Osasuna – Atletico Madrid (Digi Sport 4, Orange Sport 4, Prima Sport 4) ora 18:00 Ajaccio – Lyon (Orange Sport 4)

Ajaccio – Lyon (Orange Sport 4) ora 18:30 Leverkusen – Borussia Dortmund (Digi Sport 2)

Leverkusen – Borussia Dortmund (Digi Sport 2) ora 19:00 Lazio – Fiorentina Serie A (Digi Sport 4, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Lazio – Fiorentina Serie A (Digi Sport 4, Orange Sport 2, Prima Sport 2) ora 19:30 Celta Vigo – Athletic Bilbao (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 3)

Celta Vigo – Athletic Bilbao (Digi Sport 3, Orange Sport 3, Prima Sport 3) ora 21:45 PSG – Reims (Digi Sport 4, Orange Sport 4, Prima Sport 4)

PSG – Reims (Digi Sport 4, Orange Sport 4, Prima Sport 4) ora 21:45 Napoli – AS Roma (Digi Sport 3, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Napoli – AS Roma (Digi Sport 3, Orange Sport 2, Prima Sport 2) ora 22:00 Real Madrid – Real Sociedad ( Digi Sport 1, Orange Sport 1, Prima Sport 1)

Luni, 30 ianuarie

ora 21:45 Udinese – Verona (Digi Sport 4, Orange Sport 3, Prima Sport 3)

Udinese – Verona (Digi Sport 4, Orange Sport 3, Prima Sport 3) ora 22:00 Villarreal – Rayo Vallecano (Digi Sport 2, Orange Sport 2, Prima Sport 2)

Napoli – AS Roma, Real Madrid – Real Sociedad și Marseille – AS Monaco, meciurile vedetă din weekendul european 27-30 ianuarie, promit goluri multe

Napoli – AS Roma, Real Madrid – Real Sociedad și Marseille – AS Monaco sunt meciuri de podium în Serie A, La Liga și Ligue 1. are un sezon unic în istoria clubului, pentru că efectiv este un marș singular al echipei de la poalele Vezuviului, judecând după distanța existentă față de celelalte echipe de pe podium. Luciano Spalletti a avut și foarte puține probleme de lot în această stagiune. AS Roma se bate la loc de Champions League cu Lazio, Inter, AC Milan și Atalanta.

este în urmărirea marelui inamic din Barcelona, la trei puncte în urmă, dar meciul din această etapă, chiar dacă are loc pe Santiago Bernabeu, contra bascilor de la Real Sociedad, nu se anunță deloc ușor. Echipa din San Sebastian are până acum un sezon fabulos și se află pe locul 3.

În Ligue 1, Marseille – AS Monaco este în primul rând o afacere regională pentru locul 3, dar ambele formații se pot gândi și la mai mult, pentru că multă lume nu crede că Lens va rezista pe locul secund.

Leverkusen – Borussia Dortmund, Girona – FC Barcelona și Lazio – Fiorentina, alte partide de top în weekendul european 27-30 ianuarie

În Bundesliga, Bayern Munchen joacă din nou acasă, după ce în etapa intermediară abia a reușit să egaleze în minutul 90+3 în fața „țapilor” din Koln. Cel mai atractiv meci al etapei 18 pare a fi unul tradițional, Leverkusen – Borussia Dortmund, în care, în mod normal, vor înscrie ambele echipe și over 2,5 pare a fi ceva extrem de lejer.

Avem un inedit derby al Cataloniei la Girona, unde vine liderul FC Barcelona. Cum echipa lui Xavi Hernandez s-a împotmolit tocmai acasă cu concitadina Espanyol, tehnicianul catalan a cerut echipei conentrare maximă la Girona, nou promovată care a reușit câteva rezultate remarcabile.

Pe „Olimpico” din Roma vine Fiorentina și Lazio ar fi favorită certă la cele trei puncte, dar atenție la faptul că toscanii au pus deseori probleme romanilor la ei acasă.